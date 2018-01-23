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    В мире

    США осознают, что России необходимо давать отпор - ЦРУ

    (обновлено: )21403
    Как заявил директор Центрального разведывательного управления Майк Помпео, нынешняя администрация глубоко осознает, что нужно давать отпор русским.
    Эмблема ЦРУ США
    flickr.com/DonkeyHotey

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. США осознают, что России необходимо давать отпор, заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майк Помпео.

    "Нынешняя администрация глубоко осознает, что мы должны давать отпор русским, где бы мы их ни находили", — сказал Помпео, выступая в Вашингтоне.

    При этом он не привел какие-либо подробности.

    Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что США и другие страны, вооружая украинских военных, подталкивают Киев к возобновлению кровопролития в Донбассе и становятся соучастниками военных преступлений.

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