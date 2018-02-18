СМИ сообщили о массовых фактах вмешательства ЦРУ в выборы в разных странах

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США вмешивалось в выборы в различных странах с момента своего образования, пишет газета New York Times со ссылкой на бывших сотрудников управления и американских экспертов.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер в пятницу предъявил 13 россиянам и трем компаниям из РФ обвинения по статье "сговор против США" и "мошенничество", говорится в обвинительном заключении.

"Если вы спросите сотрудника разведывательной службы, нарушали ли русские правила или делали что-то необычное, ответ — нет, вовсе нет", — заявил изданию Стивен Холл, который вышел в отставку в 2015 году после 30 лет службы в ЦРУ.

Он подчеркнул, что США исторически проводили операции по вмешательству в выборы, и выразил надежду на то, что они и дальше продолжат делать это.

"Мы занимались подобным с тех пор, как ЦРУ было основано в 1947 году… Мы использовали постеры, памфлеты, баннеры, рассылали рекламно-информационные материалы и так далее. Мы размещали ложную информацию в зарубежных газетах", — заявил Лок Джонсон, начавший свою карьеру в сенате в 70-х с расследования деятельности ЦРУ.

Как сообщается в статье, США благодаря ЦРУ свергли выбранных лидеров в Иране и Гватемале в 50-х и поддержали госперевороты в ряде других стран в 60-х. ЦРУ также организовало убийства по политическим мотивам и поддержало антикоммунистические правительства в Латинской Америке, Африке и Азии.

Дов Левин из Университета Карнеги-Меллона насчитал 81 случай вмешательства США в выборы. Как сообщает издание, США вмешивались в российские выборы в 1996 году из страха, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов одержит победу над Борисом Ельциным.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".