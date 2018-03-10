Эпицентр подземных толчков располагался в 111 километрах к северо-западу от города Кокимбо, в 476 километрах от столицы страны Сантьяго. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
По данным службы, магнитуда подземных толчков составила 6,5. Эпицентр располагался в Тихом океане у берегов области Кокимбо, в которой на минувшей неделе произошло сильное землетрясение магнитудой 8,3.
Землетрясение магнитудой 8,3 произошло в 22.54 среды UTC (1.54 четверга по Киеву). Эпицентр толчков располагался в 54 километрах к северо-западу от города Ильяпель, в 228 километрах к северу от столицы - Сантьяго.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".