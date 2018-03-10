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    Геологическая служба США

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 59
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    Сейсмограмма. Архивное фото
    Мощное землетрясение произошло в Папуа-Новой Гвинее
    08:49 30.11.2017
    100
    Эпицентр землетрясения, которое произошло утром 30 ноября, располагался на глубине 98 километров.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Канаде
    03:58 09.01.2017
    193
    Толчки были зафиксированы в 23.47 по времени UTC (01.47 по Киеву). Эпицентр землетрясения располагался в 86 километрах от эскимосской деревни Резольют на острове Корнуоллис территории Нунавут, Канада.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    Мощное землетрясение произошло в Перу
    02:28 02.12.2016
    141Суперштормы накрыли Европу
    По предварительной информации, эпицентр залегал на глубине до 53 километров в провинции Лампа региона Пуно. О жертвах и разрушениях информация пока не поступала.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    Землетрясение произошло на севере Дагестана
    00:59 14.05.2016
    125
    По данным Геологической службы США, подземные толчки были зафиксированы в 00.17 в 12 километрах к юго-западу от села Буртунай в Казбековском районе, в 35 километрах от города Хасавюрт.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов острова Шикотан
    04:28 03.05.2016
    56
    По данным сейсмологов, землетрясение было зафиксировано в 03.00. Эпицентр подземных толчков находился в 57 километрах восточнее берегов острова Шикотан, их очаг залегал на глубине 69,3 километра.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Эквадора
    03:55 17.04.2016
    127Разрушительные землетрясения в Эквадоре и Японии
    По уточненным данным, эпицентр землетрясения располагался в 28 километрах к юго-востоку от населенного пункта Муисне. Очаг землетрясения залегал на глубине 20,2 километра.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    На северо-западе КНР произошло землетрясение магнитудой 5,6
    01:15 14.01.2016
    27
    Эпицентр землетрясения располагался в 120 километрах к северо-востоку от города Куча (более 70 тыс жителей). Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров.
    Последствия непогоды в Мекике. Архивное фото
    У побережья Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,3
    04:30 09.01.2016
    63
    Эпицентр землетрясения располагался в 235 километрах к юго-западу от города Томатлан. Очаг залегал на глубине 31,1 километра.Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    Землетрясение и два афтершока произошли возле Лос-Анджелеса
    04:30 30.12.2015
    86
    Эпицентр находился в 4 километрах к юго-западу от города Девор Хайтс и в 78 километрах к северо-востоку от Лос-Анджелеса. Очаг находился на глубине 5,6 километра.
    Флаг Турции
    Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на востоке Турции
    01:58 03.12.2015
    179
    Эпицентр подземных толчков располагался в 12 километрах к юго-западу от города Кии (Kiğı). Очаг землетрясения залегал на глубине 6,3 километра. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в центральной части Турции
    03:25 29.11.2015
    237
    Подземные толчки были зафиксированы в 16 километрах к северо-западу от города Хекимхан в провинции Малатья. Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.
    Флаг Перу
    На границе Перу и Бразилии произошло землетрясение магнитудой 7,5
    01:27 25.11.2015
    127Природные катаклизмы по всему миру.
    о последним данным, эпицентр подземных толчков располагался в 173 километрах к северо-западу от города Иберия. О жертвах и разрушениях не сообщается.
    Последствия землетрясения. Архивное фото
    Мощное землетрясение магнитудой 6,4 произошло у побережья Греции
    09:45 17.11.2015
    175Природные катаклизмы по всему миру.
    Геологическая служба США зафиксировала подземные толчки у греческого острова Лефкада. Эпицентр землетрясения располагался на глубине в 10 километров.
    Чили после землетрясения и цунами. Архивное фото
    У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 6,6
    04:36 11.11.2015
    771Природные катаклизмы по всему миру.
    Эпицентр подземных толчков располагался в 111 километрах к северо-западу от города Кокимбо, в 476 километрах от столицы страны Сантьяго. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
    Землетрясение. Архивное фото
    Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у западного побережья Канады
    17:24 24.09.2015
    140
    По данным геологической службы, очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров. Геологи сообщают, что угрозы цунами нет.
    Очередное землетрясение в Чили. Видео
    Очередное мощное землетрясение в Чили 
    03:31 22.09.2015
    270Землетрясение и цунами в Чили
    По данным службы, магнитуда подземных толчков составила 6,5. Эпицентр располагался в Тихом океане у берегов области Кокимбо, в которой на минувшей неделе произошло сильное землетрясение магнитудой 8,3.
    Чили после разрушительного землетрясения и цунами. Архивное фото
    Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья Чили
    00:30 22.09.2015
    150Землетрясение и цунами в Чили
    Землетрясение было зафиксировано в понедельник в 16.56 по местному времени (22.56 по Киеву). Эпицентр подземных толчков располагался в 52 километрах к западу от города Ильяпель.
    Цунами. Архивное фото
    Волна цунами высотой до 3,11 м прокатилась по побережью в Чили
    05:02 17.09.2015
    252Землетрясение и цунами в Чили
    Землетрясение магнитудой 8,3 произошло в 22.54 среды UTC (1.54 четверга по Киеву). Эпицентр толчков располагался в 54 километрах к северо-западу от города Ильяпель, в 228 километрах к северу от столицы - Сантьяго.
    Землетрясение в Чили
    Высшая степень тревоги объявлена в Чили после землетрясения
    04:23 17.09.2015
    250Землетрясение и цунами в Чили
    По сообщению ведомства, тревога касается всей территории Чили. Первые волны уже обрушились на берега Чили в районе городка Конкон, улицы которого затоплены океанской водой.
    Последствия землетрясения в Чили. Архивное фото
    Власти Чили сообщили о первой жертве землетрясения и до 15 пострадавших
    03:58 17.09.2015
    41Землетрясение и цунами в Чили
    По последней информации Геологической службы США (USGS), магнитуда подземных толчков составила 8,3. За землетрясением последовал афтершок магнитудой 6,4 в 25 километрах от Ильяпеля.
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