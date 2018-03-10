По словам источника, стрелявший убил двух человек и ранил еще троих. Один из раненых серьезно пострадал и был отправлен в госпиталь. Все жертвы являются работниками предприятия, расположенного в городе Хесстон.
Небольшой самолет потерпел крушение в аэропорту американского города Уичито (штат Канзас) и по неустановленным причинам врезался в здание, в котором располагается центр по обеспечению безопасности полетов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".