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    Канзас

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Пожарные США. Архивное фото
    На химическом заводе в Канзасе прогремел взрыв
    22:35 22.11.2016
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    Взрыв произошел в городе Неодеша в 7.00 по местному времени, после него возник пожар. Пострадавший рабочий был доставлен в больницу. По словам врачей, его ранения не представляют угрозы для жизни.
    Скорая в США. Архивное фото
    Стрельбу на заводе по изготовлению газонокосилок в США устроил сотрудник предприятия
    05:16 26.02.2016
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    Предполагаемый преступник имел проблемы с душевным здоровьем и ранее привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражи со взломом.
    Полиция США
    СМИ сообщили об увеличении числа жертв и раненых при стрельбе в Канзасе
    03:35 26.02.2016
    824
    Жертвами стрельбы стали от четырех до семи человек. Инцидент произошел в офисе фирмы по производству газонокосилок, сообщают местные СМИ.
    Пострадавших в США. Архивное фото
    Два человека погибли в результате стрельбы на заводе в американском Канзасе - СМИ
    02:33 26.02.2016
    66
    По словам источника, стрелявший убил двух человек и ранил еще троих. Один из раненых серьезно пострадал и был отправлен в госпиталь. Все жертвы являются работниками предприятия, расположенного в городе Хесстон.
    Скорая в США. Архивное фото
    В результате ДТП в Канзасе пострадали 11 человек
    08:41 29.11.2015
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    По словам прибывших к месту ДТП медиков, один человек находится в критическом состоянии, четверо получили серьезные ранения, шесть человек пострадали незначительно.
    Мороженое
    В США три человека умерли, съев мороженое с опасными бактериями
    19:32 14.03.2015
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    В связи с инцидентом производитель, который считается гигантом пищевой промышленности штата, впервые за 108-летнюю историю отозвал свою продукцию.
    Землетрясение. Архивное фото
    Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Канзасе
    00:39 13.11.2014
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    Эпицентр землетрясения располагался в 13 километрах к югу от американского города Конуэй Спрингс. Данные о пострадавших не поступали.
    Самолет врезался в здание аэропорта города Уичито (штат Канзас)
    Число жертв ЧП в аэропорту американского Уичито возросло до четырех
    22:43 30.10.2014
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    Еще пять человек получили ранения различной степени тяжести, один из пострадавших находится в критическом состоянии.
    В США самолет врезался в здание аэропорта. Видео
    В США небольшой самолет врезался в здание аэропорта 
    21:16 30.10.2014
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    Небольшой самолет потерпел крушение в аэропорту американского города Уичито (штат Канзас) и по неустановленным причинам врезался в здание, в котором располагается центр по обеспечению безопасности полетов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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