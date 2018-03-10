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    Папуа-Новая Гвинея

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 29
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    Сейсмограмма. Архивное фото
    Второе за две недели землетрясение в Папуа-Новой Гвинее. Снова жертвы
    07:15 07.03.2018
    67
    Землетрясение магнитудой 6,7 произошло 6 марта в центральной части Папуа-Новой Гвинеи. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 57,5 километра юго-западнее города Тари.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    Десятки человек погибли при мощном землетрясении в Папуа-Новой Гвинее
    02:38 27.02.2018
    59
    В двух провинциях Хела и Южное Нагорье было нарушено электроснабжение. По данным СМИ, в результате землетрясения погибли более 30 человек, еще не менее 300 пострадали.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    Мощное землетрясение произошло в Папуа-Новой Гвинее
    08:49 30.11.2017
    100
    Эпицентр землетрясения, которое произошло утром 30 ноября, располагался на глубине 98 километров.
    Папуа-Новая Гвинея
    В Папуа - Новой Гвинеи случилось мощное землетрясение магнитудой 8
    07:51 22.01.2017
    411
    Толчки зафиксированы в 04.30 по всемирному времени UTC в 36 километрах к северо-западу от города Арава, который является административным центром автономного региона Бугенвиль.
    Последствия землетрясения у берегов Папуа – Новой Гвинеи
    Последствия землетрясения у берегов Папуа-Новая Гвинея 
    22:40 17.12.2016
    279
    Землетрясение магнитудой 8,0 произошло в субботу у берегов государства Папуа-Новая Гвинея в Тихом океане. Очаг землетрясения залегал на глубине 73 километров.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    В Тихом океане произошло мощное землетрясение магнитудой 8,0
    17:09 17.12.2016
    451
    Толчки зафиксированы у берегов острова Новая Ирландия в 63 километрах к востоку от города Тарон. Очаг залегал на глубине 73 километров. Информация о жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
    Флаги Евросоюза (ЕС) возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия. 5 мая 2015 г.
    О чем пишут в мире: расстрел в Папуа-Новой Гвинее, пессимизм европейцев к ЕС
    12:10 08.06.2016
    200
    В Европе растет пессимистичное отношение к Евросоюзу как институту, полиция Папуа-Новой Гвинеи расстреляла студентов, собравшихся на мирный протест, США обвинили КНР в "небезопасном" перехвате разведывательного самолета.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи
    13:11 02.12.2015
    67Природные катаклизмы по всему миру.
    Эпицентр подземных толчков располагался в 89 километрах к западу от города Пангуна. Очаг землетрясения залегал на глубине 63,3 километра.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    Два землетрясения произошли у берегов Папуа-Новая Гвинея
    08:37 04.11.2015
    36Природные катаклизмы по всему миру.
    Эпицентр первого подземного толчка магнитудой 5,1 находился в 143 километрах к юго-западу от города Кавиенг - крупнейшего в провинции Новая Ирландия.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Папуа - Новая Гвинея
    01:45 12.09.2015
    36Природные катаклизмы по всему миру.
    Землетрясение было зафиксировано в 21.19 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 91 километре к северо-западу от города Лаэ. Очаг землетрясения залегал на глубине 39,8 километра.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Папуа - Новой Гвинее
    07:32 30.06.2015
    31Природные катаклизмы по всему миру.
    Эпицентр находился в 142 километрах к юго-западу от города Кокопо в восточной части острова. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 километров. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    Землетрясение магнитудой 7 произошло в районе Папуа-Новой Гвинеи
    10:37 07.05.2015
    74
    Согласно данным, эпицентр находился на 130 километрах к юго-западу от города Пангуна. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
    Папуа-Новая Гвинея. Архивное фото
    Угроза цунами объявлена после землетрясений возле Папуа - Новой Гвинеи
    05:49 05.05.2015
    100
    Подземные толчки были зафиксированы в 11.44 по местному времени. Эпицентр находился в 139 километрах к юго-западу от города Кокопо в восточной части острова. Повторные толчки магнитудой 5,9 были зафиксированы через 10 минут.
    Папуа-Новая Гвинея
    В Папуа - Новой Гвинее произошло втрое за сутки землетрясение
    03:36 04.05.2015
    867
    Землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано в 09.40 по местному времени. Эпицентр находился в 132 километрах к югу-западу от города Кокопо в восточной части острова.
    Папуа-Новая Гвинея
    Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи
    13:12 05.04.2015
    90
    Подземные толчки были зафиксированы в воскресенье в 18:35 по местному времени. Эпицентр находился в 124 километрах к юго-востоку от города Кокопо. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 километров.
    Папуа-Новая Гвинея
    После землетрясения в Папуа - Новой Гвинее возникла угроза цунами
    05:59 30.03.2015
    174
    Опасные волны цунами возможны из-за землетрясения в 1000 километрах от эпицентра вдоль побережья Папуа - Новой Гвинеи и Соломоновых островов, сообщают сейсмологи.
    Папуа-Новая Гвинея. Архивное фото
    Землетрясение магнитудой 7,6 произошло у побережья Папуа-Новой Гвинеи
    03:24 30.03.2015
    74
    Подземные толчки были зафиксированы в 02.48 по Киеву в 45 километрах к юго-западу от города Тарон. Очаг землетрясения залегал на глубине 33 километров.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на востоке Индонезии
    07:02 19.03.2015
    45
    Эпицентр подземного толчка находился в 148 километрах к юго-западу от островка Супиори. Информации о возможных разрушениях или жертвах пока не поступало.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья Папуа - Новой Гвинеи
    07:51 16.03.2015
    71
    Согласно данным, подземные толчки были зафиксированы в 13.00 по местному времени в 17 километрах к северо-западу от города Рабаул. Очаг землетрясения залегал на глубине 199 километров.
    Папуа-Новая Гвинея. Архивное фото
    Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья Папуа-Новой Гвинеи
    03:12 08.03.2015
    42
    Подземные толчки были зафиксированы в 8:47 по местному времени (00:18 по Киеву) в 208 километрах от города Кимбе, расположенного на северном берегу острова Новая Британия, входящего в состав Папуа-Новой Гвинеи.
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    Второе за две недели землетрясение в Папуа-Новой Гвинее. Снова жертвы
    07:15 07.03.2018
    67
    Землетрясение магнитудой 6,7 произошло 6 марта в центральной части Папуа-Новой Гвинеи. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 57,5 километра юго-западнее города Тари.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    Десятки человек погибли при мощном землетрясении в Папуа-Новой Гвинее
    02:38 27.02.2018
    59
    В двух провинциях Хела и Южное Нагорье было нарушено электроснабжение. По данным СМИ, в результате землетрясения погибли более 30 человек, еще не менее 300 пострадали.
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