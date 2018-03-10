Толчки зафиксированы у берегов острова Новая Ирландия в 63 километрах к востоку от города Тарон. Очаг залегал на глубине 73 километров. Информация о жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
В Европе растет пессимистичное отношение к Евросоюзу как институту, полиция Папуа-Новой Гвинеи расстреляла студентов, собравшихся на мирный протест, США обвинили КНР в "небезопасном" перехвате разведывательного самолета.
Подземные толчки были зафиксированы в 11.44 по местному времени. Эпицентр находился в 139 километрах к юго-западу от города Кокопо в восточной части острова. Повторные толчки магнитудой 5,9 были зафиксированы через 10 минут.
Подземные толчки были зафиксированы в 8:47 по местному времени (00:18 по Киеву) в 208 километрах от города Кимбе, расположенного на северном берегу острова Новая Британия, входящего в состав Папуа-Новой Гвинеи.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".