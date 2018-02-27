Десятки человек погибли при мощном землетрясении в Папуа-Новой Гвинее

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КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Более 30 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 7,5 в Папуа-Новой Гвинее, сообщает издание Post Courier со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о десяти погибших.

По данным издания, также пострадали более 300 человек, многие здания повреждены. В двух провинциях Хела и Южное Нагорье было нарушено электроснабжение, землетрясение также привело к нарушениям авиасообщения.

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По данным Геологической службы США (USGS), подземные толчки были зафиксированы в 03.44 понедельника по местному времени (19.44 по Киеву воскресенья) в 89 километрах к юго-западу от города Поргера. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 километров.

Как сообщил глава местной службы здравоохранения Джозеф Бириси, на многие дороги и реки в регионе сошли оползни, разрушив и повредив здания.

Напомним, на днях сообщалось, что в Кривом Роге Днепропетровской области произошло землетрясение.