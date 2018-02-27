наверх
27.02.201804:41
Курсы валют НБУ
  • USD27.01+ 0.02
  • EUR33.27+ 0.08
Рубрики
Ещё
    В мире

    Десятки человек погибли при мощном землетрясении в Папуа-Новой Гвинее

    (обновлено: )19
    В двух провинциях Хела и Южное Нагорье было нарушено электроснабжение. По данным СМИ, в результате землетрясения погибли более 30 человек, еще не менее 300 пострадали.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    AP Photo

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Более 30 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 7,5 в Папуа-Новой Гвинее, сообщает издание Post Courier со ссылкой на местные власти.

    Землетрясение на Тайване
    twitter.com/ABC
    Землетрясение на Тайване превратило отель в "пизанскую башню"

    Ранее сообщалось о десяти погибших.

    По данным издания, также пострадали более 300 человек, многие здания повреждены. В двух провинциях Хела и Южное Нагорье было нарушено электроснабжение, землетрясение также привело к нарушениям авиасообщения.

    Читайте также: Мощное землетрясения в Мексике: погибли более 200 человек

    По данным Геологической службы США (USGS), подземные толчки были зафиксированы в 03.44 понедельника по местному времени (19.44 по Киеву воскресенья) в 89 километрах к юго-западу от города Поргера. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 километров.

    Как сообщил глава местной службы здравоохранения Джозеф Бириси, на многие дороги и реки в регионе сошли оползни, разрушив и повредив здания.

    Напомним, на днях сообщалось, что в Кривом Роге Днепропетровской области произошло землетрясение

    Ссылки по теме:
      Теги:
      Темы дня
      Подземное хранилище газа. Архивное фото
      Морозы атакуют: Украина в эпицентре непогоды
      Медуниверситет им. Богомольца
      Забастовка в университете Богомольца: чего хотят медики?
      ЖКХ, тарифы
      Тотальная нищета, рост цен и тарифов
      Флаг России
      Реинтеграция Донбасса: закон вступает в силу, что дальше?