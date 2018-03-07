наверх
07.03.201808:49
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    В мире

    Второе за две недели землетрясение в Папуа-Новой Гвинее. Снова жертвы

    (обновлено: )37
    Землетрясение магнитудой 6,7 произошло 6 марта в центральной части Папуа-Новой Гвинеи. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 57,5 километра юго-западнее города Тари.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    AP Photo

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Во время второго за последние две недели землетрясения в Папуа-Новой Гвинее погибли не менее 18 человек, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на местные власти.

    Читайте также: Землетрясение на Тайване: четверо погибло, 225 пострадали, 145 пропали

    "Я только что получил данные о том, что прошлой ночью погибли 18 человек", — сказал агентству глава провинции Хела Уильям Бандо.

    Землетрясение магнитудой 6,7 произошло 6 марта в центральной части Папуа-Новой Гвинеи. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 57,5 километра юго-западнее города Тари, их очаг залегал на глубине 33 километра.

    На прошлой неделе в стране произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5. Жертвами стихии стали не менее 80 человек.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Рабочий на газораспределительной станции
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Последствия обстрела Авдеевки
    Донбасс: новое перемирие
    Евро
    Выборы в Италии: победа "правых" грозит ЕС