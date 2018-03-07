Второе за две недели землетрясение в Папуа-Новой Гвинее. Снова жертвы

AP Photo

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Во время второго за последние две недели землетрясения в Папуа-Новой Гвинее погибли не менее 18 человек, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на местные власти.

Читайте также: Землетрясение на Тайване: четверо погибло, 225 пострадали, 145 пропали

"Я только что получил данные о том, что прошлой ночью погибли 18 человек", — сказал агентству глава провинции Хела Уильям Бандо.

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло 6 марта в центральной части Папуа-Новой Гвинеи. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 57,5 километра юго-западнее города Тари, их очаг залегал на глубине 33 километра.

На прошлой неделе в стране произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5. Жертвами стихии стали не менее 80 человек.