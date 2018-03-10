наверх
10.03.201810:07
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Тайвань

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 147
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Мультимедиа
    • Все
    • Самые читаемые
    Таблетки в руке. Архивное фото
    Ученые назвали лекарства, приводящие к сердечному приступу
    08:00 25.02.2018
    1662
    По мнению ученых, ибупрофен, диклофенак, целекоксиб, мефенамовая кислота и напроксен могут привести к сердечному приступу или инсульту. В своем исследовании ученые опирались на данные 56 тысяч взрослых людей с повышенным давлением.
    Землетрясение на Тайване
    Возросло число жертв и пострадавших при землетрясении на Тайване
    03:27 08.02.2018
    58Разрушительное землетрясение на Тайване
    Согласно последним данным, в результате мощного землетрясения и нескольких афтершоков, погибли 9 человек. В то же время спасаиели сообщают, что 62 человека не выходят на связь и числятся пропавшими.
    Землетрясение на Тайване
    Землетрясение на Тайване: четверо погибло, 225 пострадали, 145 пропали
    13:46 07.02.2018
    100
    Правительство города Хуалянь утром в среду выпустило заявление, что школы, детсады и офисы будут оставаться закрытыми, однако позже было объявлено, что образовательные учреждения и офисы могут приступать к работе и занятиям в обычном режиме.
    В результате землетрясения на Тайване обрушилось здание отеля
    Землетрясение на Тайване: обнародованы последние данные о пострадавших
    04:16 07.02.2018
    343Разрушительное землетрясение на Тайване
    Крупное землетрясение магнитудой 6,5 произошло 6 февраля вечером у побережья уезда Хуалянь на северо-востоке острова. Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров.
    Землетрясение на Тайване
    Новое землетрясение произошло на Тайване
    00:09 07.02.2018
    147Разрушительное землетрясение на Тайване
    Повторные подземные толчки зафиксированы утром в среду в 05:56 по местному времени в морской акватории вблизи уезда Хуалянь, где ранее произошло землетрясение магнитудой 6,5.
    Землетрясение на Тайване
    Землетрясение на Тайване превратило отель в "пизанскую башню" 
    22:57 06.02.2018
    495Разрушительное землетрясение на Тайване
    В результате ЧП были спровоцированы перебои в транспортной системе, а также в системе энергоснабжения, более 560 домов оказались без электричества.
    Землетрясение на Тайване
    Землетрясение на Тайване: число раненых возросло, есть жертвы
    22:31 06.02.2018
    354Разрушительное землетрясение на Тайване
    Подземные толчки вызвали серьезные разрушения, по меньшей мере пять зданий частично или полностью разрушились в городе Хуалянь, в том числе отель. По последним данным, в отеле оказались заблокированы многочисленные гости, 116 из которых уже удалось эвакуировать.
    Землетрясение на Тайване
    Землетрясение на Тайване: стало известно о числе раненых
    20:42 06.02.2018
    223Разрушительное землетрясение на Тайване
    Число заблокированных в результате обрушения отеля в городе Хуалянь достигло 29. В результате сильных подземных толчков были частично или полностью разрушены несколько зданий.
    В результате землетрясения на Тайване обрушилось здание отеля
    Разрушительное землетрясение на Тайване: обрушился отель
    19:48 06.02.2018
    270Разрушительное землетрясение на Тайване
    В результате подземных толчков полностью была разрушена основа здания отеля и весь первый этаж, в результате чего многоэтажное здание наклонилось.
    Екатерина Козлова
    Украинка пробилась в финал теннисного турнира в Тайбэе
    20:58 03.02.2018
    181
    В субботу украинка Екатерина Козлова в своем полуфинале на теннисном турнире в Тайбэе (Тайвань) за 1 час 21 минуту нанесла поражение немке Сабине Лисицки - 7:5, 6:4.
    Расслабь свой мозг. В Тайване выбрали короля ничегонеделания. Видео
    Расслабь свой мозг. На Тайване выбрали "короля" ничегонеделания 
    11:13 12.12.2017
    206
    На Тайване состоялся необычный конкурс, участники которого боролись за титул "короля абстрагирования". Главным условием было не делать ничего. Около 80 "мастеров" сидели неподвижно, глядя в пустоту.
    В Тайване нашли самую сексуальную медсестру
    Самая сексуальная медсестра "нашлась" в Тайване 
    14:58 28.11.2017
    2029
    Мужчины специально притворяются больными для того, чтобы встретится с 25-летней красоткой Нин Чэнь, которая работает в стоматологической клинике.
    Тихий океан
    Полгода дрейфовавшие в океане женщины сообщили, что их пытались убить
    16:39 10.11.2017
    1250
    По словам двух женщин, спасенных после пяти месяцев дрейфа в Тихом океане, тайваньские рыбаки никогда не планировали их спасать и "ночью пытались убить их".
    Первый золотой iPhone 8 взорвался в Тайване
    Первый золотой iPhone 8 взорвался в Тайване
    22:14 29.09.2017
    393
    Когда смартфон поставили на зарядку, в устройстве оставалось еще около 70% энергии. Спустя несколько минут гаджет взорвался, в результате чего у него повредилась задняя панель.
    Кофе с потрясающей пенкой
    Когда бариста художник. На Тайване варят кофе с поражающей воображение пенкой 
    16:45 09.09.2017
    338
    В кофейне My Cofi, что в городе Гаосюн посетителей потчуют кофе и латте с потрясающей пенкой, которая напоминает произведение искусства.
    Болельщицы сборной Украины
    Сборная Украины по футболу неожиданно обыграла аргентинцев на Универсиаде
    21:00 23.08.2017
    366
    Сборной Украины по футболу со второго места удалось выйти в четвертьфинал Универсиады-2017. Следующим соперником украицев станет команда из Мексики.
    Женские бои в парламенте Тайваня. Видео
    "Женские бои" в парламенте Тайваня 
    00:14 17.07.2017
    126
    В пятницу тайваньские депутаты устроили массовую драку прямо в национальном парламенте. Представители правящей партии схватились врукопашную с законодателями из рядов оппозиции.
    Празднование разрешения на однополые браки в Тайване
    Празднование разрешения на однополые браки в Тайване 
    18:39 25.05.2017
    116
    В Тайване ЛГБТ-сообщество празднует введение разрешения на однополые браки. Марш в поддержку такого решения прошел в столице - городе Тайпее.
    Флаг США
    США и Тайвань: в обстановке конфронтации
    09:33 29.04.2017
    257
    По словам Трампа, председатель КНР Си Цзиньпин делает все, что в его силах, чтобы помочь США разрешить конфликт с КНДР. При этом глава Белого дома подчеркнул, что у него установились очень хорошие отношения с председателем Си.
    Собака. Архивное фото
    На Тайване запретили забой кошек и собак ради их употребления в пищу
    11:22 11.04.2017
    75
    На Тайване запрещается продажа и потребление мяса кошек и собак, а также употребление пищевых продуктов, в которых содержится мясо или другие части животных.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Таблетки в руке. Архивное фото
    Ученые назвали лекарства, приводящие к сердечному приступу
    08:00 25.02.2018
    1662
    По мнению ученых, ибупрофен, диклофенак, целекоксиб, мефенамовая кислота и напроксен могут привести к сердечному приступу или инсульту. В своем исследовании ученые опирались на данные 56 тысяч взрослых людей с повышенным давлением.
    Все теги

    Персоны

    Организации