По мнению ученых, ибупрофен, диклофенак, целекоксиб, мефенамовая кислота и напроксен могут привести к сердечному приступу или инсульту. В своем исследовании ученые опирались на данные 56 тысяч взрослых людей с повышенным давлением.
Правительство города Хуалянь утром в среду выпустило заявление, что школы, детсады и офисы будут оставаться закрытыми, однако позже было объявлено, что образовательные учреждения и офисы могут приступать к работе и занятиям в обычном режиме.
Подземные толчки вызвали серьезные разрушения, по меньшей мере пять зданий частично или полностью разрушились в городе Хуалянь, в том числе отель. По последним данным, в отеле оказались заблокированы многочисленные гости, 116 из которых уже удалось эвакуировать.
По словам Трампа, председатель КНР Си Цзиньпин делает все, что в его силах, чтобы помочь США разрешить конфликт с КНДР. При этом глава Белого дома подчеркнул, что у него установились очень хорошие отношения с председателем Си.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По мнению ученых, ибупрофен, диклофенак, целекоксиб, мефенамовая кислота и напроксен могут привести к сердечному приступу или инсульту. В своем исследовании ученые опирались на данные 56 тысяч взрослых людей с повышенным давлением.
Утром в среду тайфун "Меги" достиг восточного побережья материкового Китая. Власти объявили третий уровень экстренного реагирования и направили рабочие группы в провинции Гуандун, Фуцзянь, Чжэцзян, Цзянси и Хунань для оказания помощи и ликвидации последствий стихии.
В центральном офисе Государственной пограничной службы, Западном региональном управлении и Чопском погранотряде прошли обыски. Тем временем, легкоатлетка Марина Килипко не смогла пройти в финал олимпийских соревнований по прыжкам с шестом.
Тайваньские СМИ сообщают, что в автобусе было 16 туристов-женщин, восемь туристов-мужчин, водитель и гид, выжить не удалось никому из них. Отмечается, что тургруппа прибыла на остров 12 июля и планировала покинуть его во вторник.
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в южной части острова Тайвань. Толчки были зафиксированы в 03.57 субботы по местному времени в 25 километрах к югу от города Юйцзин. По последним данным, погибли 23 человека.
Два человека погибли, более 25 госпитализированы в результате сильного землетрясения в тайваньском городе Тайнань. Из наиболее сильно разрушенного 17-этажного здания в городе Тайнань, в котором могут находиться около 250 человек, спасатели уже освободили 120 человек.
Мощный тропический тайфун "Меранти" обрушился в среду на китайский остров Тайвань, в результате без света остаются около 115 тысяч семей, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на компанию Taiwan Power.
Количество жертв сильного землетрясения, которое произошло в субботу на Тайване, возросло до 14 человек, еще более 150 человек числятся пропавшими без вести, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня (CNA).
Два человека погибли, более 25 госпитализированы в результате сильного землетрясения в тайваньском городе Тайнань. Из наиболее сильно разрушенного 17-этажного здания в городе Тайнань, в котором могут находиться около 250 человек, спасатели уже освободили 120 человек.
Автомобиль из телефонов собрали в Тайване. Тайваньский художник Линь Шибао завершает работу над своим новым творением. Это модель футуристического автомобиля в реальную величину, сделанная из мобильных телефонов.
Число погибших в результате тайфуна "Соуделор" в Тайване выросло до шести, по меньшей мере 101 человек пострадал, четверо числятся пропавшими без вести. 279 местных и 37 международных авиарейсов были отменены.
Жертвами крушения пассажирского самолета на одном из тайваньских островов, по уточненным данным, стали 47 человек и 11 получили ранения, передает издание Taiwan News со ссылкой на главу тайваньского минтранса Е Куанши.