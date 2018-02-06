Разрушительное землетрясение на Тайване: обрушился отель

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. В результате землетрясения магнитудой 6,1, которое произошло на востоке Тайваня, обрушилось здание отеля, передает телеканал TVBS.

Отель расположен в уезде Хуалянь. О жертвах землетрясения на данный момент не сообщается.

Телеканал сообщает, что в результате подземных толчков полностью была разрушена основа здания и весь первый этаж, в результате чего многоэтажное здание наклонилось. Это создало панику, постояльцы отеля начали выбегать на улицу. До сих пор неизвестно, всем ли удалось спастись.

Армия Тайваня направила 88 военнослужащих для участия в спасательной операции, сообщает агентство CNA со ссылкой на официального представителя минобороны Тайваня Чен Чун Ши.

Он добавил, что в ближайшее время минобороны направит еще 250 военнослужащих для помощи в спасательной операции.

Землетрясение магнитудой 6,5 было зафиксировано в 23.50 по местному времени вблизи уезда Хуалянь на северо-востоке острова. Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров.

Напомним, в Алматы (Казахстан) в пятницу проходила встреча глав правительств стран-членов Евразийского экономического союза, когда произошло землетрясение.