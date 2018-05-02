Серьезное землетрясение произошло у побережья Тайваня

AP Photo/Wally Santana

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у побережья Тайваня, сообщает китайский сейсмологический центр.

Подземные толчки были зафиксированы в среду в 7.47 по местному времени (5.47 по Киеву) в морской акватории вблизи уезда Хуалянь на востоке острова.

Читайте также: Землетрясение на Тайване: четверо погибло, 225 пострадали, 145 пропали

Эпицентр землетрясения находился на глубине 15 километров. Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Ранее сообщалось о землетрясении недалеко от Афин.