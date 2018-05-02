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    В мире

    Серьезное землетрясение произошло у побережья Тайваня

    (обновлено: )28
    Подземные толчки были зафиксированы в морской акватории вблизи уезда Хуалянь. Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    AP Photo/Wally Santana

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у побережья Тайваня, сообщает китайский сейсмологический центр.

    Подземные толчки были зафиксированы в среду в 7.47 по местному времени (5.47 по Киеву) в морской акватории вблизи уезда Хуалянь на востоке острова.

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    Эпицентр землетрясения находился на глубине 15 километров. Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

    Ранее сообщалось о землетрясении недалеко от Афин

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