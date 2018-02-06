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    Землетрясение на Тайване: число раненых возросло, есть жертвы

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    Подземные толчки вызвали серьезные разрушения, по меньшей мере пять зданий частично или полностью разрушились в городе Хуалянь, в том числе отель. По последним данным, в отеле оказались заблокированы многочисленные гости, 116 из которых уже удалось эвакуировать.
    Землетрясение на Тайване
    twitter.com/jeanphi01

    КИЕВ, 6 фев – РИА Новости Украина. В результате землетрясения на Тайване погибли два человека, а  число пострадавших увеличилось до 188 человек, пока неизвестно, есть ли среди них иностранцы, сообщает телеканал CGTN.

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    Ранее сообщалось, что в результате землетрясения погибли два человека, пострадали 114.

    Подземные толчки вызвали серьезные разрушения, по меньшей мере пять зданий частично или полностью разрушились в городе Хуалянь, в том числе отель. По последним данным, в отеле оказались заблокированы многочисленные гости, 116 из которых уже удалось эвакуировать.

    В результате ЧП были спровоцированы перебои в транспортной системе, а также в системе энергоснабжения, более 560 домов оказались без электричества. Поисково-спасательная операция продолжается, в ней принимают участие военные, пожарные, спасатели, медики и полицейские собаки.

    twitter.com/jeanphi01
    Землетрясение на Тайване

    Землетрясение магнитудой 6,5 было зафиксировано в 23.50 по местному времени у побережья уезда Хуалянь на северо-востоке острова. Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров. После этого китайский сейсмологический центр зарегистрировал еще как минимум четыре афтершока магнитудой более 4,5, а также два афтершока магнитудой 5,2.

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