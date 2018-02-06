Землетрясение на Тайване: число раненых возросло, есть жертвы

КИЕВ, 6 фев – РИА Новости Украина. В результате землетрясения на Тайване погибли два человека, а число пострадавших увеличилось до 188 человек, пока неизвестно, есть ли среди них иностранцы, сообщает телеканал CGTN.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения погибли два человека, пострадали 114.

Подземные толчки вызвали серьезные разрушения, по меньшей мере пять зданий частично или полностью разрушились в городе Хуалянь, в том числе отель. По последним данным, в отеле оказались заблокированы многочисленные гости, 116 из которых уже удалось эвакуировать.

В результате ЧП были спровоцированы перебои в транспортной системе, а также в системе энергоснабжения, более 560 домов оказались без электричества. Поисково-спасательная операция продолжается, в ней принимают участие военные, пожарные, спасатели, медики и полицейские собаки.

twitter.com/jeanphi01 Землетрясение на Тайване

Землетрясение магнитудой 6,5 было зафиксировано в 23.50 по местному времени у побережья уезда Хуалянь на северо-востоке острова. Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров. После этого китайский сейсмологический центр зарегистрировал еще как минимум четыре афтершока магнитудой более 4,5, а также два афтершока магнитудой 5,2.