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    Землетрясение на Тайване: стало известно о числе раненых

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    Число заблокированных в результате обрушения отеля в городе Хуалянь достигло 29. В результате сильных подземных толчков были частично или полностью разрушены несколько зданий.
    Землетрясение на Тайване
    twitter.com/DailyMirror

    КИЕВ, 6 фев – РИА Новости Украина. 114 человек пострадали в результате сильного землетрясения в городе Хуалянь на востоке Тайваня, сообщает государственный телеканал Китая CGTN.

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    В то же время число заблокированных в результате обрушения отеля в городе Хуалянь достигло 29, сообщает Центральное телевидение КНР.

    Ранее местные СМИ сообщали, что 17 человек не могут покинуть полуразрушенное здание.

    Землетрясение магнитудой 6,5 было зафиксировано в 23.50 по местному времени у побережья уезда Хуалянь на северо-востоке острова. Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров.

    По данным СМИ, в результате сильных подземных толчков были частично или полностью разрушены несколько зданий, повреждены мосты, дорожное покрытие, тротуары покрыты глубокими трещинами.

    Информации о пострадавших или погибших пока не поступало. Минобороны Тайваня направило около 100 военнослужащих для оказания помощи в поисково-спасательной операции.

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