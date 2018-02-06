Землетрясение на Тайване: стало известно о числе раненых

КИЕВ, 6 фев – РИА Новости Украина. 114 человек пострадали в результате сильного землетрясения в городе Хуалянь на востоке Тайваня, сообщает государственный телеканал Китая CGTN.

В то же время число заблокированных в результате обрушения отеля в городе Хуалянь достигло 29, сообщает Центральное телевидение КНР.

Ранее местные СМИ сообщали, что 17 человек не могут покинуть полуразрушенное здание.

Землетрясение магнитудой 6,5 было зафиксировано в 23.50 по местному времени у побережья уезда Хуалянь на северо-востоке острова. Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров.

По данным СМИ, в результате сильных подземных толчков были частично или полностью разрушены несколько зданий, повреждены мосты, дорожное покрытие, тротуары покрыты глубокими трещинами.

Информации о пострадавших или погибших пока не поступало. Минобороны Тайваня направило около 100 военнослужащих для оказания помощи в поисково-спасательной операции.