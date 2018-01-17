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    В США сняли падение метеорита и последующее землетрясение

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    В США жители штата Мичиган запечатлели вечером во вторник яркую вспышку в небе, которая, по данным Национальной метеорологической службы, произошла в результате падения метеора.
    Канал Mike Austin на Youtube

    ​"После изучения нескольких групп данных Национальная метеорологическая служба (НМС) может подтвердить, что вспышка и хлопок не были громом или молнией, а скорее всего метеором. Мы продолжаем наблюдать за лентами астрономических агентств для официального подтверждения метеора", — говорится в сообщении НМС.

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    Пока официального подтверждения падения метеорита озвучено не было.

    ​Американское метеоритное сообщество (American Meteor Society) сообщило, что после вспышки в небе его серверы оказались перегружены из-за большого количества желающих сообщить о случившемся.

    Очевидцы описывают увиденное как яркую вспышку света и гром, "сотрясающий дома".

    Многие из них опубликовали в соцсетях видео, записанные на камеры, установленные в домах и автомобилях.

    ​" Когда Армагеддон близок, лучше выбираться отсюда. Похоже на "Столкновение с бездной". Я не боюсь никакого астероида", — написал пользователь Twitter topherlaine.

    "В Ливонии увидела большую вспышку в небе над моим домом на северо-западе. Решила, что, возможно, смотрю слишком много научной фантастики или Netflix", — написала в Facebook Клэр Кересни.

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