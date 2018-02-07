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    Землетрясение на Тайване: обнародованы последние данные о пострадавших

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    Разрушительное землетрясение на Тайване (45)

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    Крупное землетрясение магнитудой 6,5 произошло 6 февраля вечером у побережья уезда Хуалянь на северо-востоке острова. Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров.
    В результате землетрясения на Тайване обрушилось здание отеля
    cna.com.tw

    КИЕВ, 7 фев – РИА Новости Украина. В результате сильного землетрясения, произошедшего поздно вечером во вторник пострадали 219 человек, 173 человека не выходят на связь, сообщает Центральное телевидение Китая.

    Ранее сообщалось о двух погибших и 202 пострадавших.

    Землетрясение на Тайване
    twitter.com/ABC
    Землетрясение на Тайване превратило отель в "пизанскую башню"

    Крупное землетрясение магнитудой 6,5 произошло 6 февраля в 23.50 по местному времени (17.50 по Киеву) у побережья уезда Хуалянь на северо-востоке острова. Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров. После этого китайский сейсмологический центр зарегистрировал еще как минимум пять афтершоков магнитудой более 4,5, а также два афтершока магнитудой 5,2.

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    Подземные толчки вызвали серьезные разрушения, по меньшей мере пять зданий частично или полностью разрушены в городе Хуалянь, в том числе 11-этажный отель, а также военный госпиталь. По последним данным, в отеле, где обрушились первые три этажа здания, оказались заблокированы многочисленные гости, 116 из них уже удалось эвакуировать.

    В результате ЧП возникли перебои в транспортной системе, а также в системе энергоснабжения, более 700 домов были обесточены. По данным СМИ, также поврежден мост в городе Хуалянь.

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    Поисково-спасательная операция продолжается, в ней принимают участие военные, пожарные, спасатели, медики и полицейские собаки.

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