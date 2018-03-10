Председатель маркетинг-отдела интернет-магазина UIPstor Алексей Стеценко в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что в октябре в Украине появятся сертифицированные iPhone, а "серые" прибудут уже через несколько дней.
Компания Apple во вторник представила новейший смартфон iPhone 8 и iPhone 8 Plus в стеклянных корпусах с функцией беспроводной зарядки, а также смартфон iPhone X, который "задает тон развитию смартфонов на будущее десятилетие".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".