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    iPhone 8

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Первый золотой iPhone 8 взорвался в Тайване
    Первый золотой iPhone 8 взорвался в Тайване
    22:14 29.09.2017
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    Когда смартфон поставили на зарядку, в устройстве оставалось еще около 70% энергии. Спустя несколько минут гаджет взорвался, в результате чего у него повредилась задняя панель.
    Презентация iPhone X
    Стало известно, когда первые iPhone 8 и iPhone X появятся в Украине
    01:11 15.09.2017
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    Председатель маркетинг-отдела интернет-магазина UIPstor Алексей Стеценко в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что в октябре в Украине появятся сертифицированные iPhone, а "серые" прибудут уже через несколько дней.
    Эволюция iPhone. Инфографика
    Эволюция iPhone: как менялся гаджет 
    15:40 13.09.2017
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    Компания Apple во вторник представила новые смартфоны iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X. Как менялся гаджет с момента появления на рынке первого iPhone — в инфографике РИА Новости.
    Тим Кук на презентации iPhone X
    Новинки Apple, или Что представили в "Театре Джобса" 
    10:59 13.09.2017
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    Компания Apple во вторник представила новейший смартфон iPhone 8 и iPhone 8 Plus в стеклянных корпусах с функцией беспроводной зарядки, а также смартфон iPhone X, который "задает тон развитию смартфонов на будущее десятилетие".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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