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    Новое землетрясение произошло на Тайване

    Тема:

    Разрушительное землетрясение на Тайване (44)

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    Повторные подземные толчки зафиксированы утром в среду в 05:56 по местному времени в морской акватории вблизи уезда Хуалянь, где ранее произошло землетрясение магнитудой 6,5.
    Землетрясение на Тайване
    twitter.com/DailyMirror

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Новое землетрясение магнитудой 4,6 произошло на Тайване, сообщает китайский сейсмологической центр (CENC).

    Землетрясение на Тайване
    twitter.com/ABC
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    Подземные толчки зафиксированы утром в среду, 7 февраля, в 05:56 по местному времени в морской акватории вблизи уезда Хуалянь, где ранее произошло землетрясение магнитудой 6,5. Очаг землетрясения залегал на глубине шести километров.

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    Крупное землетрясение магнитудой 6,5 произошло 6 февраля в 23.50 по местному времени (17.50 по Киеву) у побережья уезда Хуалянь на северо-востоке острова. Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров. После этого китайский сейсмологический центр зарегистрировал еще как минимум четыре афтершока магнитудой более 4,5, а также два афтершока магнитудой 5,2.

    По последним данным, жертвами землетрясения стали два человека, ещё 202 пострадали. Поисково-спасательные работы продолжаются.

    На днях сообщалось, что в Черном море произошло землетрясение

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