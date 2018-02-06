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    Фотоленты

    Землетрясение на Тайване превратило отель в "пизанскую башню"

    (обновлено: )115
    Землетрясение на Тайване
    Землетрясение на Тайване
    Землетрясение на Тайване
    Землетрясение на Тайване
    В результате землетрясения на Тайване обрушилось здание отеля
    Землетрясение на Тайване
    Землетрясение на Тайване
    twitter.com/ABC
    Землетрясение на Тайване
    Землетрясение на Тайване
    twitter.com/jeanphi01
    Землетрясение на Тайване
    Землетрясение на Тайване
    twitter.com/jeanphi01
    Землетрясение на Тайване
    Землетрясение на Тайване
    twitter.com/DailyMirror
    В результате землетрясения на Тайване обрушилось здание отеля
    В результате землетрясения на Тайване обрушилось здание отеля
    cna.com.tw

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    Землетрясение на Тайване

    В результате землетрясения на Тайване погибли два человека, а  число пострадавших увеличилось до 188 человек, пока неизвестно, есть ли среди них иностранцы, сообщает телеканал CGTN.

    Подземные толчки вызвали серьезные разрушения, по меньшей мере пять зданий частично или полностью разрушились в городе Хуалянь, в том числе отель. По последним данным, в отеле оказались заблокированы многочисленные гости, 116 из которых уже удалось эвакуировать.

    В результате ЧП были спровоцированы перебои в транспортной системе, а также в системе энергоснабжения, более 560 домов оказались без электричества. Поисково-спасательная операция продолжается, в ней принимают участие военные, пожарные, спасатели, медики и полицейские собаки.

    Смотрите также: Испанию засыпало снегом: перекрыты более 50-ти трасс

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