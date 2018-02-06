Землетрясение на Тайване превратило отель в "пизанскую башню"

В результате землетрясения на Тайване погибли два человека, а число пострадавших увеличилось до 188 человек, пока неизвестно, есть ли среди них иностранцы, сообщает телеканал CGTN.

Подземные толчки вызвали серьезные разрушения, по меньшей мере пять зданий частично или полностью разрушились в городе Хуалянь, в том числе отель. По последним данным, в отеле оказались заблокированы многочисленные гости, 116 из которых уже удалось эвакуировать.

В результате ЧП были спровоцированы перебои в транспортной системе, а также в системе энергоснабжения, более 560 домов оказались без электричества. Поисково-спасательная операция продолжается, в ней принимают участие военные, пожарные, спасатели, медики и полицейские собаки.

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