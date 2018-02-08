Возросло число жертв и пострадавших при землетрясении на Тайване

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Число погибших в результате сильного землетрясения на Тайване возросло до девяти человек, пострадали еще 266, при этом 62 человека не выходят на связь и числятся пропавшими, говорится в сводках центра оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации.

Ранее сообщалось о шести погибших и 260 пострадавших.

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Последние данные приводятся по состоянию на четверг 08.00 по местному времени (02.00 по Киеву). Поисково-спасательная операция продолжается, в ней принимают участие военные, медики, спасатели, пожарные и полицейские.

Крупное землетрясение магнитудой 6,5 произошло 6 февраля в 23.50 по местному времени (17.50 по Киеву) у побережья уезда Хуалянь на северо-востоке острова. Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров. После этого китайский сейсмологический центр зарегистрировал еще как минимум пять афтершоков магнитудой более 4,5, а также два афтершока магнитудой 5,2.

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