Украинка пробилась в финал теннисного турнира в Тайбэе

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КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Венгерка Тимя Бабош и украинка Екатерина Козлова вышли в финал теннисного турнира в Тайбэе (Тайвань), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.

В субботу Бабош, посеянная на турнире под четвертым номером, в полуфинальном поединке победила китаянку Ван Яфань — 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 29 минут.

Козлова в своем полуфинале за 1 час 21 минуту нанесла поражение немке Сабине Лисицки — 7:5, 6:4.

Ранее сообщалось, что украинская 15-летняя теннисистка Марта Костюк выиграла второй профессиональный титул в карьере.