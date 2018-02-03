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    Украинка пробилась в финал теннисного турнира в Тайбэе

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    В субботу украинка Екатерина Козлова в своем полуфинале на теннисном турнире в Тайбэе (Тайвань) за 1 час 21 минуту нанесла поражение немке Сабине Лисицки - 7:5, 6:4.
    Екатерина Козлова
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Венгерка Тимя Бабош и украинка Екатерина Козлова вышли в финал теннисного турнира в Тайбэе (Тайвань), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.

    В субботу Бабош, посеянная на турнире под четвертым номером, в полуфинальном поединке победила китаянку Ван Яфань — 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 29 минут.

    Козлова в своем полуфинале за 1 час 21 минуту нанесла поражение немке Сабине Лисицки — 7:5, 6:4.

    Ранее сообщалось, что украинская 15-летняя теннисистка Марта Костюк выиграла второй профессиональный титул в карьере.

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