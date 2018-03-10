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    Грег Эббот

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Последствия наводнения в Техасе
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    04:48 04.09.2017
    916В Украину движется смертельный ураган
    Губернатор штата Техас Грег Эбботт заявил, что ориентировочный ущерб от урагана "Харви" составляет от 150 до 180 млрд долларов, назвав его более дорогим чем ураганы "Катрина" или "Сэнди".
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    Сенатор Круз и губернатор Техаса встретились с главой Тайваня
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    По словам сенатора Теда Круза, КНР должна понять, что в Америке принимают сами решения о встречах с гостями. Это не о КНР, это об отношениях США и Тайваня, союзника, которого по закону должны защищать.
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