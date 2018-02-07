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    Землетрясение на Тайване: четверо погибло, 225 пострадали, 145 пропали

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    Правительство города Хуалянь утром в среду выпустило заявление, что школы, детсады и офисы будут оставаться закрытыми, однако позже было объявлено, что образовательные учреждения и офисы могут приступать к работе и занятиям в обычном режиме.
    Землетрясение на Тайване
    twitter.com/DailyMirror

    РИА Новости Украина

    Землетрясение на Тайване, произошедшее во вторник около полуночи в уезде Хуалянь, унесло жизни четырех человек, 225 пострадали, 145 числятся пропавшими, в настоящий момент продолжается поисково-спасательная операция, в которой задействованы более 1,3 тысячи специалистов.

    Крупное землетрясение магнитудой 6,5 произошло 6 февраля в 23:50 по местному времени у побережья уезда Хуалянь на северо-востоке острова. Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров.

    twitter.com/ABC
    Землетрясение на Тайване

    После этого китайский сейсмологический центр зарегистрировал еще как минимум пять афтершоков магнитудой более 4,5, а также два афтершока магнитудой 5,2. Тайваньские сейсмологи сообщили о сотне повторных толчков невысокой магнитуды, сообщают РИА Новости.

    В результате землетрясения в разных населенных пунктах уезда Хуалянь сильным разрушениям подверглись несколько крупных зданий, дорожное полотно испещрено трещинами, более 40 тысяч домовладений отрезаны от водоснабжения, свыше 700 — от электричества.

    twitter.com/jeanphi01
    Землетрясение на Тайване

    Сильнее других населенных пунктов пострадал город Хуалянь, где разрушениям подверглись три отеля, ресторан, два жилых здания и военный госпиталь. Значительные повреждения получили два моста, они закрыты в среду. Также перекрыты несколько шоссе, в том числе и скоростные.

    Наиболее опасная ситуация возникла после того, как первые четыре этажа здания одного из отелей города были разрушены, из-за чего все здание не обрушилось, но наклонилось на 45 градусов, в настоящий момент неизвестно, сколько человек могут находиться внутри него. Спасатели пытаются сделать все возможное, чтобы укрепить стены здания и предотвратить его окончательное разрушение до завершения поисково-спасательной операции. Согласно имеющимся данным, из здания были эвакуированы почти 120 человек.

    Управление по делам Тайваня Госсовета КНР обещало предоставить помощь для ликвидации последствий трагедии, включая отправку группы спасателей.

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