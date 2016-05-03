Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов острова Шикотан

AP Photo/Wally Santana

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов российского острова Шикотан в составе Курильской гряды, сообщает Геологическая служба США во вторник.

По данным сейсмологов, землетрясение было зафиксировано в 03.00. Эпицентр подземных толчков находился в 57 километрах восточнее берегов острова Шикотан, их очаг залегал на глубине 69,3 километра.

Об угрозе возникновения цунами не объявлялось.

Напомним, подземные толчки магнитудой 7,8 были зафиксированы в Эквадоре вечером 16 апреля. Эпицентр располагался в 28 километрах к юго-востоку от населенного пункта Муисне. Очаг землетрясения залегал на глубине 20,2 километра. От удара стихии погибли, по последним данным, 659 человек, более 29 тысяч находятся во временных убежищах, обрушились многоэтажные отели, рестораны, жилые дома. Наиболее пострадали провинции Эсмеральдас, Манаби, Санто-Доминго-де-лос-Тсачилас, Гуаяс, Санта-Элена и Лос-Риос. В стране был объявлен восьмидневный траур.