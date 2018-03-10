По данным сейсмологов, эпицентр находился в 75 километрах к западу - северо-западу от города Лата провинции Темоту. Очаг подземных толчков, зафиксированных в 5.27, залегал на глубине 10 километров. Информации о жертвах или разрушениях не поступало.
Подземные толчки были зафиксированы в 09.57 по местному времени в 158 километрах к юго-востоку от города Лата, административного центра провинции Темоту. Очаг землетрясения залегал на глубине 72 километров.
Предупреждение действует для всего тихоокеанского побережья страны от северного Хоккайдо до южной префектуры Окинава. По оценкам специалистов, высота волны, которая достигнет берегов Японии, не превысит 0,5 метра.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".