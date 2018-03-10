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    Соломоновы острова

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Чили после разрушительного землетрясения и цунами
    Крупные землетрясения в мире в 2015 году. Справка
    13:54 26.10.2015
    707Природные катаклизмы по всему миру.
    Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в Афганистане в понедельник в 14.09 по местному времени. Жертвами удара стихии стали более 20 человек. Данные о жертвах разнятся.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    Мощное землетрясение произошло у Соломоновых островов
    07:42 10.08.2015
    193Природные катаклизмы по всему миру.
    Подземные толчки силой в 6,9 балла были зафиксированы в юго-западной части Тихого океана. По сообщению сейсмологов, угрозы цунами после землетрясения нет.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на Соломоновых островах
    13:45 03.08.2015
    74Природные катаклизмы по всему миру.
    Толчки были зафиксированы в 09.41 по времени UTC. Эпицентр располагался в 34 километрах к югу от города Киракира. Очаг залегал на глубине 40,3 километров.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    Землетрясение магнитудой 7,5 произошло у Соломоновых островов
    06:23 18.07.2015
    158Природные катаклизмы по всему миру.
    По данным сейсмологов, эпицентр находился в 75 километрах к западу - северо-западу от города Лата провинции Темоту. Очаг подземных толчков, зафиксированных в 5.27, залегал на глубине 10 километров. Информации о жертвах или разрушениях не поступало.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у Соломоновых островов
    07:56 23.04.2015
    61
    Подземные толчки были зафиксированы в 09.57 по местному времени в 158 километрах к юго-востоку от города Лата, административного центра провинции Темоту. Очаг землетрясения залегал на глубине 72 километров.
    Сейсмограмма
    Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у Соломоновых островов
    06:50 17.11.2014
    57
    Подземные толчки были зафиксированы в 245 километрах к юго-западу от города Гизо. Угрозы цунами нет, а на данный момент информация о жертвах и разрушениях в результате стихии не поступала.
    Последствия землетрясения. Архивное фото
    Землетрясение магнитудой 5,4 произошло возле Соломоновых островов
    01:23 02.11.2014
    73
    Информации о жертвах и разрушениях в результате подземных толчков не поступало.
    В аэропорту Австралии пытались обыскать премьера Соломоновых Островов
    10:51 22.08.2013
    2
    В зоне таможенного контроля аэропорта Брисбена премьер-министра попросили пройти дополнительный досмотр, прежде чем он пройдет через КПП.
    Залив океана
    Мощное землетрясение произошло у Соломоновых островов
    07:51 07.02.2013
    15
    В среду в регионе произошло сильнейшее землетрясение магнитудой 8,0, вызвавшее цунами, которое разрушило несколько прибрежных поселений.
    Шторм
    Япония объявила предупреждение о цунами после землетрясения
    09:34 06.02.2013
    13
    Предупреждение действует для всего тихоокеанского побережья страны от северного Хоккайдо до южной префектуры Окинава. По оценкам специалистов, высота волны, которая достигнет берегов Японии, не превысит 0,5 метра.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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