По информации Камчатского филиала геофизической службы РАН, пепловый шлейф протянулся к юго-востоку от Ключевского. По данным ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю, пеплопадов в населенных пунктах региона не зафиксировано.
По данным ведомства, сейсмическое событие произошло в субботу в 05.25, магнитуда 7,3, на глубине 187 километров. На сайте сообщается, что в то же время с разницей в доли секунды произошло второе землетрясение магнитудой 6,9.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".