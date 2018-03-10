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    Геофизическая служба РАН

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Ключевской вулкан
    Вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 7 километров
    03:37 17.05.2016
    77Природные катаклизмы по всему миру.
    По информации Камчатского филиала геофизической службы РАН, пепловый шлейф протянулся к юго-востоку от Ключевского. По данным ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю, пеплопадов в населенных пунктах региона не зафиксировано.
    Вулкан Шивелуч на Камчатке
    Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на 6,5 км
    04:55 25.02.2016
    175Природные катаклизмы по всему миру.
    Пепловый шлейф от вулкана Шивелуч смещается в северном направлении, сообщил представитель Камчатского филиала Геофизической службы Российской академии наук.
    Камчатка. Архивное фото
    Афтершок магнитудой 5,2 произошел на Камчатке после сильного землетрясения
    06:35 30.01.2016
    618Природные катаклизмы по всему миру.
    Землетрясение произошло в 15.42 местного времени на глубине 174 километра. Угроза цунами не объявлялась, спасатели обследуют район. По предварительным данным ДВРЦ МЧС, пострадавших и разрушений нет.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    Два землетрясения магнитудой 7,3 и 6,9 произошли у берегов Камчатки
    06:23 30.01.2016
    219Природные катаклизмы по всему миру.
    По данным ведомства, сейсмическое событие произошло в субботу в 05.25, магнитуда 7,3, на глубине 187 километров. На сайте сообщается, что в то же время с разницей в доли секунды произошло второе землетрясение магнитудой 6,9.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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