По версии следствия, водитель микроавтобуса с восемью пассажирами в салоне не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся с движущимся впереди него "КамАзом". Он осужден на 4,5 года колонии-поселения.
Инспекционная группа планирует осуществить наземный осмотр территорий и осмотр местности с вертолета на предмет наличия или отсутствия в непосредственной близости от украинской границы российских войск.
По информации начальника российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, в ходе работы инспекторы получают брифинги от командиров воинских формирований и частей с информацию о структуре и задачах подчиненных воинских частей.
По заявлению пресс-службы полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе Владимира Устинова, в Ростовской области и Крыму в последнее время были предотвращены террористические акты, направленные на общественные объекты.
По версии следствия, генеральный директор ООО "Кингкоул" полностью не выплатил заработную плату свыше двух месяцев за март-декабрь 2015 года 156 работникам гуковского филиала общества на общую сумму более 17 миллионов рублей.
Как рассказал адвокат Марк Фейгин, Савченко хочет опять начать сухую голодовку через 10 дней, когда приговор вступит в законную силу. Она считает, что после этого срока ее сразу должны отправить домой.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".