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    Ростовская область

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 233
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    Скорая помощь. Архивное фото
    Крупное ДТП с автобусом произошло в Ростовской области, есть жертвы
    06:56 31.01.2018
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    В результате ДТП с участием рейсового автобуса в Ростовской области погибли четыре человека, еще 14 пострадали и были госпитализированы.
    ДТП в Ростовской области
    При столкновении "Газели" и КамАЗа под Ростовом погибли 5 человек
    06:54 15.11.2017
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    По предварительным данным, пассажирская "Газель" столкнулась с припаркованным на обочине автомобилем КамАЗ. В результате ДТП пять пассажиров погибли, из них двое несовершеннолетних.
    ДТП в Ростовской области, в котором погибли шесть украинцев. 21 ноября 2016 года
    В России осужден виновник гибели шести украинцев
    23:46 19.04.2017
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    По версии следствия, водитель микроавтобуса с восемью пассажирами в салоне не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся с движущимся впереди него "КамАзом". Он осужден на 4,5 года колонии-поселения.
    Ураган в Волгодонске
    В Ростовской области рухнул 25-метровый монумент 
    10:52 30.03.2017
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    Сильный ветер свалил 25-метровый памятник строителям в Волгодонске Ростовской области, установленный в 2011 году, сообщили в пресс-службе администрации города.
    Горняк. Архивное фото
    Объявлявшим голодовку ростовским шахтерам направят гумконвой
    16:19 14.03.2017
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    КПРФ намерена направить шахтерам в Ростовской области, которым задерживали выплату заработной платы, три большегрузных машины с продуктами, сообщил представитель политсилы.
    Замглавы миссии ОБСЕ в Украине А. Хуг посетил Александровскую школу
    Мандат миссии ОБСЕ на границе с РФ продлили на три месяца
    21:57 27.01.2017
    90Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    Мандат наблюдателей ОБСЕ продлен на три месяца в пунктах пропуска "Донецк" и "Гуково" Ростовской области. Миссия состоит из 20 пограничных наблюдателей, включая руководителя группы.
    Министерство обороны Украины
    Минобороны подтвердило, что проверит военные объекты РФ в Ростовской области
    14:10 15.01.2017
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    Инспекционная группа планирует осуществить наземный осмотр территорий и осмотр местности с вертолета на предмет наличия или отсутствия в непосредственной близости от украинской границы российских войск.
    Военнослужащий войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) РФ
    Украина проинспектирует военную деятельность РФ в Ростовской области
    01:10 15.01.2017
    526Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По информации начальника российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, в ходе работы инспекторы получают брифинги от командиров воинских формирований и частей с информацию о структуре и задачах подчиненных воинских частей.
    Сотрудники подразделений специального назначения РФ. Архивное фото
    Террористические акты предотвратили в Крыму и Ростовской области
    04:14 16.12.2016
    374"Крымские диверсанты" и задержание военных РФ
    По заявлению пресс-службы полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе Владимира Устинова, в Ростовской области и Крыму в последнее время были предотвращены террористические акты, направленные на общественные объекты.
    Нашивка на форме украинского военнослужащего
    Российские пограничники сообщили о задержании двух военнослужащих ВСУ
    20:59 30.11.2016
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    Как рассказал РИА Новости один из задержанных, в Вооруженные силы Украины он был призван насильно. По словам другого военнослужащего, он сам подошел к российским пограничникам.
    На месте ДТП под Ростовом, в котором погибли шесть украинцев
    На месте ДТП под Ростовом, в котором погибли шесть украинцев 
    16:27 21.11.2016
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    Шесть граждан Украины погибли и трое получили травмы в результате ДТП в Ростовской области, передает информагентство УНИАН со ссылкой на генконсульство Украины в Ростове-на-Дону.
    Беженцы из Украины в РФ. Архивное фото
    Число переселенцев из Донбасса в Ростовской области уменьшилось на треть
    14:47 04.10.2016
    353Как жить? Митинги учителей, бунт чернобыльцев, голодовка шахтеров
    Как сообщил глава делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в России, Белоруссии и Молдавии Магне Барт, общее число переселенцев уменьшилось до 25 тысяч.
    Шахтер. Архивное фото
    Власти выплатили долги по зарплате 184 ростовским шахтерам
    04:12 27.08.2016
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    Ранее в российском профсоюзе угольщиков РИА Новости сообщили, что шахтеры ГК "Кингкоул" объявили голодовку из-за долгов по зарплате, общая сумма которых превышает 300 миллионов рублей.
    Шахтер. Архивное фото
    Долг по зарплате в 300 млн рублей - ростовские шахтеры объявили голодовку
    12:01 23.08.2016
    630
    По версии следствия, генеральный директор ООО "Кингкоул" полностью не выплатил заработную плату свыше двух месяцев за март-декабрь 2015 года 156 работникам гуковского филиала общества на общую сумму более 17 миллионов рублей.
    ДТП в Ростовской области
    В Ростовской области туристический автобус из Ялты врезался в дерево
    12:15 24.07.2016
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    Туристический микроавтобус, направлявшийся из Ялты в Ростов-на-Дону, съехал с трассы и врезался в дерево в Ростовской области, в результате ДТП один человек скончался, 10 - пострадали.
    Надежда Савченко слушает оглашение приговора
    Суд РФ возобновил оглашение приговора Савченко
    09:22 22.03.2016
    193Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    Надежду Савченко уже признали виновной в убийстве корреспондентов ВГТРК Антона Волошина и Игоря Корнелюка и незаконном пересечении границы.
    Оглашение приговора Надежде Савченко
    Савченко доставили в суд на оглашение меры наказания
    07:20 22.03.2016
    939Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    Как ожидается, суд огласит меру наказания для подсудимой, которой, по нормам УПК, грозит до 25 лет заключения, а прокуратура потребовала лишить ее свободы на 23 года.
    Надежда Савченко. Архивное фото
    Савченко отказалась просить о помиловании
    13:33 21.03.2016
    676Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    Как отметил адвокат Николай Полозов, Савченко не признает вину, считает все происходящее судилищем и объявила голодовку: она принимает только воду и детские смеси.
    Оглашение приговора Надежде Савченко
    Показания Плотницкого подтверждают виновность Савченко - судья РФ
    11:44 21.03.2016
    726Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    Как заявил судья в Донецком суде Ростовской области, виновность Савченко подтверждается изученными в ходе судебного следствия доказательствами и показаниями свидетелей.
    Оглашение приговора Надежде Савченко
    Адвокат: Савченко возобновит сухую голодовку после вступления приговора в силу
    11:31 21.03.2016
    178Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    Как рассказал адвокат Марк Фейгин, Савченко хочет опять начать сухую голодовку через 10 дней, когда приговор вступит в законную силу. Она считает, что после этого срока ее сразу должны отправить домой.
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