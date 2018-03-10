Синоптики обещают усиление ветра и шторм в Керченском проливе, через который идет основное сообщение Крыма с Краснодарским краем России. На утром 3 декабря в порту своей очереди ждали около 160 автомобилей.
По информации оперативного дежурного, в настоящий момент в порту "Кавказ" Краснодарского края своей очереди на паром ожидают до 300 легковых и 230 грузовых автомобилей, в порту "Крым" - до 10 легковых и 30 грузовых машин.
Желающие попасть в Крым на автомобиле из России стоят в пробке на паром в порту "Кавказ" до 20 часов, а в обратном направлении - до 10 часов, сообщил РИА Новости представитель Единой транспортной дирекции.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".