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    Единая транспортная дирекция

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
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    Керченская паромная переправа. Архивное фото
    Паромы Керченской переправы выйдут в пробные рейсы
    09:55 01.02.2015
    269Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    Непогода в Керченском проливе сохранится до 2 февраля, в этот период оператор перевозок в Крым рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок на полуостро.
    Керченская паромная переправа
    Керченская переправа возобновила работу, но по ограниченному графику
    05:39 23.01.2015
    388
    Переправа возобновила работу, но из-за реконструкции причалов, начиная с 14 января, введен временный график курсирования паромов через Керченский пролив.
    Керченская паромная переправа. Архивное фото
    Керченская переправа вновь закрыта из-за сильного ветра
    09:15 10.01.2015
    122Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    С начала зимы работу Керченской переправы постоянно нарушала непогода.
    На Керченской паромной переправе. Архивное фото
    На Керченской переправе "в штатном режиме" продолжает расти очередь
    08:52 21.12.2014
    193Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    Еще накануне утром с обеих сторон переправы очередь на паром ожидали в общей сложности 520 грузовых и легковых машин.
    Керченская паромная переправа. Архивное фото
    Очередь на паром в Крым выросла почти вдвое
    09:57 20.12.2014
    266Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    К вечеру в районе переправы возможно усиление до 14-19 метров в секунду, что может отразиться на движении паромов.
    Туман. Архивное фото
    Керченская переправа второй раз за выходные закрыта из-за тумана
    08:14 14.12.2014
    65
    Туман нарушил работу переправы в субботу утром, однако к вечеру того же дня паромы вернулись к нормальному режиму работы.
    Керченская паромная переправа
    В очереди на Керченской переправе стоят 160 машин
    09:19 03.12.2014
    154Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    Синоптики обещают усиление ветра и шторм в Керченском проливе, через который идет основное сообщение Крыма с Краснодарским краем России. На утром 3 декабря в порту своей очереди ждали около 160 автомобилей.
    Керченская паромная переправа
    Очередной шторм нарушил работу Керченской переправы
    08:49 01.12.2014
    114Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    По информации оперативного дежурного, в настоящий момент в порту "Кавказ" Краснодарского края своей очереди на паром ожидают до 300 легковых и 230 грузовых автомобилей, в порту "Крым" - до 10 легковых и 30 грузовых машин.
    Керченская паромная переправа
    Ветер не позволил паромам возобновить движение на Керченской переправе
    15:19 25.11.2014
    129
    Керченская переправа, связывающая Крым с материковой Россией, снова закрыта из-за погодных условий.
    На Керченской паромной переправе
    Очередь на Керченской переправе снова начала расти
    09:43 29.09.2014
    105Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    В настоящее время в порту "Кавказ" своей очереди на паром ожидают 275 автомобилей, в порту "Крым" - 300 автомобилей.
    На Керченской паромной переправе
    Очередь на паром из Крыма за сутки сократилась вдвое
    09:54 23.08.2014
    140Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    Автомобильная очередь на паром из Крыма за сутки сократилась почти в два раза и в настоящее время состоит из 260 машин, сообщила Единая транспортная дирекция.
    Керченская паромная переправа
    Движение паромов через Керченский пролив возобновлено
    17:30 18.08.2014
    188
    Паромное сообщение через Керченский пролив, который разделяет материковую России и полуостров Крым, возобновлено, сообщила Единая транспортная дирекция.
    Крым. Керчь
    Шторм осложнил работу паромов на Керченской переправе
    09:49 18.08.2014
    220Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    Штормовое предупреждение объявлено в районе Керченской паромной переправы; из-за ветра не могут выйти в рейсы три из восьми паромов и один катамаран, сообщила Единая транспортная дирекция.
    Керченский пролив
    Водители ждут очереди на паром в Крым до 20 часов, а обратно - до 10 часов
    09:56 11.08.2014
    300Присоединение Крыма к РФ
    Желающие попасть в Крым на автомобиле из России стоят в пробке на паром в порту "Кавказ" до 20 часов, а в обратном направлении - до 10 часов, сообщил РИА Новости представитель Единой транспортной дирекции.
    Керченская паромная переправа
    Керченскую переправу вновь закрыли для грузовиков
    16:48 05.06.2014
    333Присоединение Крыма к РФ
    Единая транспортная дирекция вновь запретила грузовым автомобилям использовать Керченскую переправу, соединяющую полуостров Крым с материковой Россией, сообщила в четверг дирекция.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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