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    Липецкая область

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    Российский завод заявил, что не является "тайным активом" Порошенко
    15:18 01.03.2018
    566
    Представитель Чаплыгинского крахмального завода в Липецкой области назвал глупостью информацию СМИ о том, что предприятие входит в "тайные активы" президента Украины.
    Улицы города в Липецкой области залило соком. Видео
    Тонны сока залили улицы города в Липецкой области 
    02:05 26.04.2017
    408
    Во вторник на предприятии ОАО "ЭКЗ Лебедянский" (PepsiCo) обрушилась кровля склада на площади 300 квадратных метров. В результате происшествия на улицы города Лебедянь вылилось несколько тонн сока.
    Российский полицейский
    Полиция РФ опровергла слухи о краже у туристов багажника с мертвой бабушкой
    17:31 11.10.2016
    1300
    В полиции сообщили, что заявление о пропаже трупа не поступало. Ранее СМИ сообщили, что у семьи украли тело пожилой женщины, скончавшейся в отпуске, из экспедиционного багажника.
    Истребитель СУ-27
    В России вынужденно приземлился Су-27
    13:39 21.05.2016
    450
    Экипаж российского самолета совершил посадку на базовом аэродроме в Липецкой области. Посадка проведена штатно, самолет повреждений не имеет, сообщили в Минобороны РФ.
    Продукция Рошен
    Суд запретил налоговой списывать более 93 млн грн со счетов Roshen в Липецке
    10:45 13.10.2015
    300
    Фабрика Roshen оспорила в суде решение налоговой инспекции от 30 июня 2015 года о доначислении ей 261,5 миллиона рублей налогов, пени и штрафов.
    Продукция Roshen
    Липецкая фабрика Roshen оспорила доначисление более 90 млн грн налогов
    11:32 12.10.2015
    368
    Предварительные слушания по данному делу суд Арбитражный суд Липецкой области назначил на 29 октября. Roshen мотивировал просьбу в суд тем, что перечисление всей суммы в бюджет приведет к убыткам.
    Обыск на липецкой фабрике Roshen
    Roshen проиграл суд в Липецке о законности штрафов за таможенные нарушения
    17:37 17.08.2015
    456
    Суд признал законным штрафы, наложенные на липецкую кондитерскую фабрику, которая входит в корпорацию Roshen. Сумма штрафов менее семи тысяч гривен.
    Сергей Тарута
    Тарута готов помочь продать фабрику Roshen в Липецке
    23:30 05.07.2015
    501Год президента Порошенко
    Согласно информации народного депутата Украины VIII созыва Сергея Таруты, он может помочь найти покупателей. "Если нет покупателей, я могу выступить в роли консультанта и найти покупателей", - отметил он.
    Обстрел маршрутки в Харькове
    Фотоитоги 25 июня: обстрел маршрутки в Харькове, визит Полторака в штаб-квартиру НАТО 
    19:02 25.06.2015
    448
    Чрезвычайное происшествия произошло около 17:00 в районе продуктового магазина на улице Чкалова в Киевском районе Харькова. Неизвестные устроили стрельбу из легкового авто прямо на ходу.
    Продукция Roshen
    Мосгорсуд 6 июля проверит законность ареста имущества липецкой фабрики Roshen
    16:37 25.06.2015
    65
    Адвокат компании просит признать незаконным решение суда о наложении ареста в рамках уголовного дела, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Анна Фадеева.
    Непогода в Липецке
    Непогода превратила Липецк в Венецию 
    14:36 25.06.2015
    764Природные катаклизмы по всему миру.
    Гроза со шквальным ветром, пронесшаяся российским Липецком, в буквальном смысле затопила город. По информации жителей города, как минимум 8 автомобилей утонули.
    Сайт компании Рошен
    Roshen сообщает об аресте имущества липецкой фабрики
    19:17 28.04.2015
    547
    Как сообщает компания, всего было арестовано имущества на 2 миллиарда рублей, "что не соизмеримо с выдвинутой ранее налоговой претензией" в рамках дела о якобы похищенных 180 миллионах рублей.
    Владимир Маркин
    Маркин жестко отреагировал на комментарий замгендиректора Roshen
    18:50 02.04.2015
    1214
    Как написал Маркин в микроблоге в Twitter, "кто-то за 30 гривен продал свою страну и по-прежнему в шоколаде".
    Обыск на липецкой фабрике Roshen
    Хроника 1 апреля: обыск на Roshen в Липецке, СБУ ждет Симоненко на допрос
    09:17 02.04.2015
    1042
    Служба безопасности Украины задержала 3 активистов КПУ, сознавшихся в совершении терактов в Одессе, кроме того СБУ вызвала на допрос лидера КПУ Петра Симоненко. Также стало известно, что экс-главу ГСЧС Бочковского и его зама освободили после внесения залога.
    Липецкая кондитерская фабрика Roshen
    Обыски на фабрике Roshen проводятся в рамках дела о мошенничестве - СК РФ
    19:47 01.04.2015
    468
    Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ по факту мошеннического хищения денежных средств в сумме 180 миллионов рублей, сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.
    Фото дня
    Итоги дня в фотографиях. 1 апреля 
    18:30 01.04.2015
    249
    Силовики провели обыск на липецкой кондитерской фабрике Roshen, дочерней структуры украинской кондитерской корпорации Roshen, принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко.
    Обыск на липецкой фабрике Roshen
    Рабочих липецкой фабрики Roshen отпустили домой, обыски продолжаются
    17:53 01.04.2015
    335
    Заместитель генерального директора российского липецкой кондитерской фабрики Roshen Константин Вахонин сообщил, что следственные мероприятия еще продолжаются.
    Фабрика Roshen в Липецке
    Заблокированная фабрика Roshen в Липецке 
    13:49 01.04.2015
    4028
    На российском предприятии украинской корпорации проходят следственные действия, связанные с налоговой проверкой. Roshen считает их неправомерными.
    Липецкая кондитерская фабрика Roshen
    Обыск на липецкой фабрике Roshen 
    12:15 01.04.2015
    375
    Силовики проводят обыск на липецкой кондитерской фабрике Roshen, дочерней структуры украинской кондитерской корпорации Roshen, принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко.
    Обыск на липецкой фабрике Roshen
    Roshen прокомментировала обыск на фабрике в Липецке
    12:12 01.04.2015
    7147
    Украинская компания заявила, что обыски и блокирование предприятий в России связано с налоговой проверкой. Roshen считает ее неправомерной.
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    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    Российский завод заявил, что не является "тайным активом" Порошенко
    15:18 01.03.2018
    566
    Представитель Чаплыгинского крахмального завода в Липецкой области назвал глупостью информацию СМИ о том, что предприятие входит в "тайные активы" президента Украины.
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