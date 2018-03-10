Согласно информации народного депутата Украины VIII созыва Сергея Таруты, он может помочь найти покупателей. "Если нет покупателей, я могу выступить в роли консультанта и найти покупателей", - отметил он.
Служба безопасности Украины задержала 3 активистов КПУ, сознавшихся в совершении терактов в Одессе, кроме того СБУ вызвала на допрос лидера КПУ Петра Симоненко. Также стало известно, что экс-главу ГСЧС Бочковского и его зама освободили после внесения залога.
Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ по факту мошеннического хищения денежных средств в сумме 180 миллионов рублей, сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".