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Служба безопасности Украины задержала 3 активистов КПУ, сознавшихся в совершении терактов в Одессе, кроме того СБУ вызвала на допрос лидера КПУ Петра Симоненко. Также стало известно, что экс-главу ГСЧС Бочковского и его зама освободили после внесения залога.