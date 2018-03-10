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    Красный Крест

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 168
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    Московский Красный Крест отправил гуманитарную помощь в Луганск
    Красный Крест отправил в Донбасс 17 грузовиков с едой
    09:47 22.02.2018
    81
    Государственная пограничная служба зафиксировала пересечение линии соприкосновения гуманитарным конвоем Международного комитета Красного Креста. Грузовики доставил в Донбасс питание и гигиенические наборы.
    Сотрудники Красного Креста возле Рады
    Красный Крест сообщил о десятках пострадавших во время столкновений у Рады
    16:43 16.01.2018
    711Зачистка палаточного городка под Радой
    По информации пресс-службы Красного Креста в Украине, было около 20 пострадавших от слезоточивого газа, волонтеры промывали им глаза термальной водой.
    Мощное землетрясение в Иране
    Разрушительное землетрясение в Иране 
    05:02 13.11.2017
    389Мощное землетрясение в Иране
    Порядка 70 тысяч жителей Ирана лишились крова в результате мощного землетрясения и срочно нуждаются во временном жилье, сообщил РИА Новости источник в иранском Красном Полумесяце.
    Землетрясение в Иране
    Красный полумесяц сообщил первые данные о пострадавших в Иране
    23:55 12.11.2017
    313Мощное землетрясение в Иране
    По информации источника в иранском Красном полумесяце, число раненых увеличилось до 138. Что касается погибших, то до сих пор никакого официального заявления на эту тему нет.
    Министерство здравоохранения Украины
    Вакцины против столбняка и ботулизма прибыли в Украину
    05:52 27.10.2017
    1209Медреформа или медицинский геноцид?
    По данным Министерства здравоохранения, Украина получила 150 доз противоботулинического иммуноглобулина и 200 доз иммуноглобулина против столбняка. Такое количество лекарств покроет потребность украинского населения на следующие шесть месяцев.
    Красный Крест. Архивное фото
    "Красный Крест" направил в Донбасс более 140 тонн гумпомощи
    09:41 12.10.2017
    66
    Автомобили перевозили продуктовые и гигиенические наборы, товары медицинского назначения общим весом более 141 тонн от МККК. Груз предназначен для жителей Донецкой области.
    Машина Красного Креста в Донецке. Архивное фото
    Красный Крест направил в Донбасс грузовики с гумпомощью
    09:51 17.08.2017
    58Донбасс: новое перемирие
    По информации пресс-службы Государственной пограничной службы, транспортными средствами перевозили для жителей Луганской области товары медицинского назначения и строительные материалы общим весом более 20 тонн.
    Южнокорейские солдаты у моста недалеко от границы деревни Панмуном в Паджу, Южная Корея
    Южная Корея предлагает КНДР возобновить диалог
    03:48 17.07.2017
    64Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Переговоры оборонных ведомств предлагается провести 21 июля, а представителей Красного Креста - 1 августа. Идею возобновления диалога между двумя корейскими государствами выдвинул на днях президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время визита в Германию.
    Красный Крест. Архивное фото
    Красный Крест отправил в Донбасс 21 автомобиль с гумпомощью
    09:44 13.07.2017
    98Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на неподконтрольную Киеву территорию проследовал 21 автомобиль с грузом строительных материалов, товаров медицинского назначения, гигиенических средств общим весом 327,7 тонны, сообщили в ГПС.
    Красный крест в Донбассе. Архивное фото
    ОБСЕ поддержала предложение Красного Креста о зонах безопасности в Донбассе
    20:35 23.06.2017
    209Создание "Малороссии". Конец войне?.
    По словам первого заместителя главы СММ ОБСЕ в Украине Александра Хуга, "Красный Крест готов, СММ готова, люди готовы, стороны не готовы" взять на себя обязательства для установления длительного перемирия.
    Ариана Гранде
    Красный Крест на концерте Арианы Гранде собрал в Манчестере более $3 млн
    06:08 05.06.2017
    340Лондон. Наезд авто на пешеходов
    Британский Красный Крест отметил, что общая сумма пожертвований, которые удалось собрать для фонда Manchester Emergency Fund, составляет более 10 миллионов долларов.
    Машина Красного Креста в Донбассе. Архивное фото
    Ополченцы в обстреляли миссию Красного Креста в Донбассе - пресс-центр АТО
    22:35 19.05.2017
    144
    По данным пресс-центра штаба АТО, обстрел произошел в населенном пункте Доломитное. Как сообщается, "несколько пулеметных очередей прошли в непосредственной близости от людей и автомобилей миссии".
    Автомобиль Красного Креста. Архивное фото
    В мире отмечается день Красного Креста
    07:30 08.05.2017
    116
    Ежегодно 8 мая отмечается Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. Общество Красного Креста Украины - это самая большая в стране благотворительная общественная организация, которая насчитывает почти 4 млн человек.
    Эмблема Красного Креста
    Красный Крест направил в Донбасс 8,6 т медпомощи
    20:01 06.05.2017
    36Создание "Малороссии". Конец войне?.
    В Госпогранслужбе Украины сообщили, что грузовик МККК перевозил для жителей Донецкой области товары медицинского назначения общим весом 8,6 тонн.
    Красный Крест. Архивное фото
    Красный Крест заявил о готовности организовать доставку воды в Авдеевку
    11:26 02.03.2017
    27
    В Авдеевке гуманитарная ситуация сложная, в основном, за счет того, что население испытывает тяжелый психологический стресс, заявил заведующий международным отделом Красного Креста Украины Валерий Серговский.
    Красный Крест в Донбассе
    Красный Крест отправил в ДНР и ЛНР 13 грузовиков с продуктами
    01:29 23.02.2017
    101Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    По информации пресс-службы Государственной пограничной службы Украины, транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продуктовые наборы общим весом 234 тонны.
    Флаг организации Красный крест. Архивное фото
    Красный Крест отправил на неконтролируемую часть Донбасса гумпомощь
    09:53 14.12.2016
    125Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Как сообщили в Госпогранслужбе, "через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на выезд в неконтролируемую территорию проследовали 16 грузовиков от миссии Международного комитета Красного Креста".
    Эмблема Красного Креста
    Красный Крест Украины. Есть данные, что откатов там до 65% - эксперт
    12:13 03.12.2016
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    Эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров в эфире "ГС" прокомментировал информацию о коррупции в украинском Красном Кресте и Минздраве.
    Красный Крест. Архивное фото
    Эра циничного немилосердия. Минздрав ставит крест на Красном Кресте
    18:59 02.12.2016
    1516
    Патронажную службу Украинского Красного Креста по инициативе Минздрава лишают бюджетного финансирования. Сотни тысяч стариков, инвалидов, ветеранов войны и труда будут брошены на произвол и забыты.
    Флаг организации Красный крест. Архивное фото
    Отказ Украины финансировать Красный Крест - это сотни тысяч смертей - эксперт
    09:47 02.12.2016
    702
    Президент Всеукраинского совета защиты пациентов Виктор Сердюк в эфире "ГС" заявил, что государство не выполняет главную функцию — заботу о здоровье граждан, поскольку в Украине на охрану здоровья выделяется 2,8% ВВП, а необходимо минимум 7%.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Московский Красный Крест отправил гуманитарную помощь в Луганск
    Красный Крест отправил в Донбасс 17 грузовиков с едой
    09:47 22.02.2018
    81
    Государственная пограничная служба зафиксировала пересечение линии соприкосновения гуманитарным конвоем Международного комитета Красного Креста. Грузовики доставил в Донбасс питание и гигиенические наборы.
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