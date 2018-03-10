Государственная пограничная служба зафиксировала пересечение линии соприкосновения гуманитарным конвоем Международного комитета Красного Креста. Грузовики доставил в Донбасс питание и гигиенические наборы.
По данным Министерства здравоохранения, Украина получила 150 доз противоботулинического иммуноглобулина и 200 доз иммуноглобулина против столбняка. Такое количество лекарств покроет потребность украинского населения на следующие шесть месяцев.
По информации пресс-службы Государственной пограничной службы, транспортными средствами перевозили для жителей Луганской области товары медицинского назначения и строительные материалы общим весом более 20 тонн.
Переговоры оборонных ведомств предлагается провести 21 июля, а представителей Красного Креста - 1 августа. Идею возобновления диалога между двумя корейскими государствами выдвинул на днях президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время визита в Германию.
Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на неподконтрольную Киеву территорию проследовал 21 автомобиль с грузом строительных материалов, товаров медицинского назначения, гигиенических средств общим весом 327,7 тонны, сообщили в ГПС.
По словам первого заместителя главы СММ ОБСЕ в Украине Александра Хуга, "Красный Крест готов, СММ готова, люди готовы, стороны не готовы" взять на себя обязательства для установления длительного перемирия.
Ежегодно 8 мая отмечается Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. Общество Красного Креста Украины - это самая большая в стране благотворительная общественная организация, которая насчитывает почти 4 млн человек.
В Авдеевке гуманитарная ситуация сложная, в основном, за счет того, что население испытывает тяжелый психологический стресс, заявил заведующий международным отделом Красного Креста Украины Валерий Серговский.
Как сообщили в Госпогранслужбе, "через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на выезд в неконтролируемую территорию проследовали 16 грузовиков от миссии Международного комитета Красного Креста".
Президент Всеукраинского совета защиты пациентов Виктор Сердюк в эфире "ГС" заявил, что государство не выполняет главную функцию — заботу о здоровье граждан, поскольку в Украине на охрану здоровья выделяется 2,8% ВВП, а необходимо минимум 7%.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Государственная пограничная служба зафиксировала пересечение линии соприкосновения гуманитарным конвоем Международного комитета Красного Креста. Грузовики доставил в Донбасс питание и гигиенические наборы.