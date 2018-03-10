219

Очередная группа автомобилей с гуманитарной помощью для Донбасса в четверг выехала из подмосковного Ногинска в направлении Ростовской области. Госпогранслужба Украины в пятницу заявила, что получила от России информацию о направлении в Донбасс очередного гуманитарного конвоя.