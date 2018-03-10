В состав гуманитарного груза войдут материалы для обеспечения посевной кампании в пострадавших регионах Донбасса, а также продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости и строительные материалы для восстановления разрушенных объектов.
Более 120 автомобилей из состава 11-й гуманитарной колонны доставили в Донецк и Луганск в общей сложности более 1,4 тысячи тонн гуманитарной помощи - продуктов питания, медикаментов, предметов первой непобедимости и новогодних подарков для детей.
"Машины из колонны МЧС, которые доставили гуманитарную помощь в Донецк, вернулись пустыми в Ростовскую областью. Водители чувствуют себя хорошо, техника исправна. Никаких ЧП по пути следования не произошло", - сказал Олег Воронов.
Очередная группа автомобилей с гуманитарной помощью для Донбасса в четверг выехала из подмосковного Ногинска в направлении Ростовской области. Госпогранслужба Украины в пятницу заявила, что получила от России информацию о направлении в Донбасс очередного гуманитарного конвоя.
Грузовики поочередно въезжают на территорию погранпункта, где их осматривают российские пограничники и таможенники. На пропускном пункте также присутствуют украинские пограничники и таможенники и представители миссии ОБСЕ.
Сотня грузовых автомобилей везла для жителей Луганской и Донецкой областей порядка 1 тысячи тонн грузов - стройматериалы, продукты питания, медицинские препараты, а также материально-технические средства для подготовки к зиме.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".