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    Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС РФ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 21
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    Очередная колонна МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса прибыла на КПП Матвеев Курган
    ОБСЕ: пограничники и таможенники Украины участвовали в досмотре гумконвоя РФ
    10:09 20.03.2015
    2678Доставка гуманитарной помощи из РФ в Украину
    Конвой из 55 грузовиков, 20 топливных цистерн, двух машин сопровождения и четырех машин поддержки прибыл на погранпункт в 7:10 в четверг и через час отбыл в сторону Украины.
    Отправка гуманитарного конвоя для юго-востока Украины. Архивное фото
    Около ста грузовиков МЧС с гумпомощью Донбассу прибыли в Ростовскую область
    19:59 17.03.2015
    66Доставка гуманитарной помощи из РФ в Украину
    В состав гуманитарного груза войдут материалы для обеспечения посевной кампании в пострадавших регионах Донбасса, а также продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости и строительные материалы для восстановления разрушенных объектов.
    Отправка гуманитарного конвоя для юго-востока Украины. Архивное фото
    РФ намерена доставить в Донбасс в марте три гумконвоя
    09:41 02.03.2015
    841Доставка гуманитарной помощи из РФ в Украину
    Соответствующее заявление сделал в понедельник врио начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях Алексей Смирнов. По его словам, очередную колонну планируют отправить уже 4 марта.
    Тринадцатый гуманитарный конвой для юго-востока Украины в Ростовской области
    МЧС России отправило новый гумконвой в Донбасс
    05:20 20.02.2015
    99
    Колонна из 30 автомобилей выехала из Донского спасательного центра МЧС России и направляется к границе. В Донбасс направляется 200 тонн гуманитарного груза.
    Одиннадцатая колонна МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса на КПП Донецк в Ростовской области
    Российский гумконвой вернулся из Донбасса
    03:25 09.01.2015
    188Доставка гуманитарной помощи из РФ в Украину
    Таможенные процедуры на пунктах пропуска проводятся в присутствии украинских таможенников и представителей миссии ОБСЕ.
    Одиннадцатая колонна МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса на КПП Донецк в Ростовской области
    Колонны МЧС РФ из Донецка и Луганска выдвинулись к российской границе
    02:18 09.01.2015
    677Доставка гуманитарной помощи из РФ в Украину
    Более 120 автомобилей из состава 11-й гуманитарной колонны доставили в Донецк и Луганск в общей сложности более 1,4 тысячи тонн гуманитарной помощи - продуктов питания, медикаментов, предметов первой непобедимости и новогодних подарков для детей.
    Российский гумконвой для Донбасса начал движение к границе
    Российский гумконвой для Донбасса начал движение к границе 
    04:50 08.01.2015
    175Доставка гуманитарной помощи из РФ в Украину
    Колонна МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса выдвинулась в сторону российской границы, сообщил замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Олег Воронов.
    Российский гумконвой для Донбасса начал движение к границе
    Одиннадцатый российский гумконвой для Донбасса начал движение к границе
    04:12 08.01.2015
    118Доставка гуманитарной помощи из РФ в Украину
    Формирование колонны было завершено вечером в среду в Донском спасательном центре. Все машины еще раз прошли техническое обслуживание и полностью исправны.
    Одиннадцатый конвой с гуманитарной помощью для жителей Донбасса
    Очередной гуманитарный конвой от МЧС России ожидают в "ДНР" 8 января
    17:54 05.01.2015
    85Мир в Донбассе. Попытка №2
    Ранее МЧС России сообщило, что начинает формировать одиннадцатую колонну с гуманитарной помощью для Донецкой и Луганской областей.
    Колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью Донбассу выехала в Ростовскую область
    07:02 04.01.2015
    284
    Колонна вышла из Ногинского спасательного центра МЧС в 05:00. В ее составе более 60 автомобилей с гуманитарными грузами. Спасатели-водители этого центра неоднократно доставляли помощь в Донбасс.
    Седьмой гуманитарный конвой для Донбасса
    Машины гуманитарного конвоя РФ вернулись из Донецка в Ростовскую область
    20:12 30.11.2014
    112Доставка гуманитарной помощи из РФ в Украину
    "Машины из колонны МЧС, которые доставили гуманитарную помощь в Донецк, вернулись пустыми в Ростовскую областью. Водители чувствуют себя хорошо, техника исправна. Никаких ЧП по пути следования не произошло", - сказал Олег Воронов.
    Седьмой гуманитарный конвой для Донбасса
    Разгрузка гумконвоев завершилась в Донбассе, машины возвращаются в РФ - МЧС
    18:30 30.11.2014
    207Доставка гуманитарной помощи из РФ в Украину
    В воскресенье более 60 автомашин доставили в Донецк свыше 800 тонн гуманитарной помощи, еще более 40 машин привезли свыше 400 тонн гуманитарных грузов в Луганск.
    Седьмой гуманитарный конвой для Донбасса
    Колонна с гумпомощью для Донбасса сформирована и готова к отправке - МЧС РФ
    15:48 29.11.2014
    219Доставка гуманитарной помощи из РФ в Украину
    Очередная группа автомобилей с гуманитарной помощью для Донбасса в четверг выехала из подмосковного Ногинска в направлении Ростовской области. Госпогранслужба Украины в пятницу заявила, что получила от России информацию о направлении в Донбасс очередного гуманитарного конвоя.
    Российская гуманитарная помощь прибыла в Донецк
    Российская гумколонна успешно вернулась из Донбасса - МЧС РФ
    16:54 04.11.2014
    130Обстрелы Донецка, гибель людей
    По информации МЧС России, очередной этап операции по доставке гуманитарных грузов в Донецк и Луганск успешно завершен, колонна уже в Ростовской области.
    Газовое хранилище. Архивное фото
    Хроника 1 ноября: скидка для Украины на газ, пересчет голосов и новые гуманитарные конвои
    12:14 02.11.2014
    396
    Подробнее о главных событиях субботы – в обзоре от "РИА Новости Украина".
    Отправка российского гуманитарного конвоя в Украину
    Колонна МЧС России доставила гуманитарную помощь в Донецк
    08:29 02.11.2014
    114Доставка гуманитарной помощи из РФ в Украину
    В город прибыли более 50 машин, в ближайшее время начнется их разгрузка.
    Отправка российского гуманитарного конвоя в Украину
    Автоколонна МЧС России доставила в Луганск гуманитарную помощь
    08:28 02.11.2014
    118Доставка гуманитарной помощи из РФ в Украину
    "Более 50 грузовых автомобилей благополучно доехали до Луганска. Они доставили более 500 тонн гуманитарной помощи", - сказал он.
    Отправка российского гуманитарного конвоя в Украину
    Колонна с гумпомощью прибыла на границу с Украиной - МЧС РФ
    07:04 02.11.2014
    268Доставка гуманитарной помощи из РФ в Украину
    Грузовики поочередно въезжают на территорию погранпункта, где их осматривают российские пограничники и таможенники. На пропускном пункте также присутствуют украинские пограничники и таможенники и представители миссии ОБСЕ.
    Российская гуманитарная помощь прибыла в Донецк
    Грузовики с российской гумпомощью, уже вернулись в РФ - МЧС
    02:27 01.11.2014
    884
    Сотня грузовых автомобилей везла для жителей Луганской и Донецкой областей порядка 1 тысячи тонн грузов - стройматериалы, продукты питания, медицинские препараты, а также материально-технические средства для подготовки к зиме.
    Отправка российского гуманитарного конвоя в Украину
    Гумконвой РФ для жителей Донбасса прибыл в Ростовскую область
    03:46 30.10.2014
    77
    Автоколонна из 100 автомобилей без происшествий доехала до Ростовской области, сообщил замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС РФ Олег Воронов.
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