Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что "через границу стали ехать абсолютно большие количества масла, мяса". По его словам, уже задерживали определенные колбасные изделия из Украины с геномом африканской чумы.
Как отметили в РФ, вопрос полного или частичного снятия ограничений на поставки турецкой плодоовощной продукции на российский рынок должен обсуждаться в увязке со снятием турецкой стороной встречных ограничений в отношении российской продукции.
Россельхознадзор уточнил, что в цветах были обнаружены такие карантинные для РФ объекты как: западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.), табачная белокрылка (Bemisia tabaci Genn.).
Россельхознадзор может ввести ограничения на поставку украинской продукции, которая гипотетически может содержать генно-модифицированные организмы (ГМО), заявил журналистам глава ведомства Сергей Данкверт.
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору обратилась к государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Украины с предложением провести на следующей неделе соответствующие переговоры.
Как сообщили в Россельхознадзоре, партия ввозилась из Республики Беларусь в РФ в сопровождении белорусского фитосанитарного сертификата, в котором местом происхождения товара была заявлена Республика Сербия.
Сообщается, что "на 10 сентября задержано 675 тонн контрабандной растительной пищевой продукции, из которых уничтожено 615 тонн", "задержано 317 тонн пищевой продукции животного происхождения, уничтожена 61 тонна".
Причины возврата продовольствия: отсутствие ветеринарных документов, недостоверная информация о происхождении продукции, нарушения маркировки, несоответствие сроков изготовления и годности, нарушение санитарных норм и температурного режима транспортировки.
В пресс-службе управления Россельхознадзора по области заявили, сыр неизвестного производителя был задержан на российской границе в конце прошлого месяца. Процесс уничтожения 10 тонн сыра занял около часа.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".