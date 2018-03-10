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    Россельхознадзор

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 89
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    Золотые рыбки в аквариуме
    В Россию не пустили 1 тыс аквариумных рыбок и 4 собак из Украины
    19:45 15.01.2018
    270
    Россельхознадзор сообщает, что ветеринарные сопроводительные документы на рыбок и собак из Украины отсутствовали.
    Кабан
    Россия обвинила украинских кабанов в распространении чумы
    18:17 17.11.2017
    136
    По данным Россельхознадзора, охотники вблизи хутора Нижние Мельницы в пойме реки Оскол обнаружили шесть трупов диких животных, следи которых "вели с территории Украины".
    Продажа мяса. Архивное фото
    "Неспокойные соседи". Россия обеспокоена поставками масла и мяса из Украины
    23:43 17.04.2017
    1402
    Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что "через границу стали ехать абсолютно большие количества масла, мяса". По его словам, уже задерживали определенные колбасные изделия из Украины с геномом африканской чумы.
    Работа Россельхознадзора. Архивное фото
    Россельхознадзор не будет снимать ограничения на ввоз продуктов из Турции
    04:16 22.03.2017
    154
    Как отметили в РФ, вопрос полного или частичного снятия ограничений на поставки турецкой плодоовощной продукции на российский рынок должен обсуждаться в увязке со снятием турецкой стороной встречных ограничений в отношении российской продукции.
    Цветы к 8 Марта. Архивное фото
    Россельхознадзор в преддверии 8 Марта сжег 5 тысяч зараженных цветов
    14:15 07.03.2017
    135
    Россельхознадзор уточнил, что в цветах были обнаружены такие карантинные для РФ объекты как: западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.), табачная белокрылка (Bemisia tabaci Genn.).
    Работа Россельхознадзора на таможне
    В продукции из Украины выявлен генматериал вируса АЧС - Россельхознадзор
    13:31 21.02.2017
    264
    Как отмечается, наличие генетического материала вируса АЧС в мясной продукции свидетельствует о том, что при ее изготовлении использовалось сырье, полученное от больных АЧС животных
    Фрукты
    Вступает в силу запрет на ввоз овощей и фруктов из Египта в РФ
    00:32 22.09.2016
    147
    Россельхознадзор обеспокоен систематическими нарушениями международных и российских фитосанитарных требований при поставках подкарантинной продукции из Египта в РФ.
    Акции протеста против продуктов с ГМО
    Украинская продукция: Россельхознадзор может ввести жесткие меры из-за ГМО
    09:51 21.07.2016
    1773
    Россельхознадзор может ввести ограничения на поставку украинской продукции, которая гипотетически может содержать генно-модифицированные организмы (ГМО), заявил журналистам глава ведомства Сергей Данкверт.
    Флаги Украины и России
    РФ предложила Украине обсудить проблему поставок кормов с ГМО
    16:23 18.07.2016
    2323ЗСТ с ЕС и торговые эмбарго
    Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору обратилась к государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Украины с предложением провести на следующей неделе соответствующие переговоры.
    Работа Россельхознадзора на таможне. Архивное фото
    В РФ уничтожат 12 тонн украинской клубники, ввезенной из Беларуси
    01:16 25.05.2016
    508
    Как сообщили в Россельхознадзоре, партия ввозилась из Республики Беларусь в РФ в сопровождении белорусского фитосанитарного сертификата, в котором местом происхождения товара была заявлена Республика Сербия.
    Работа отдела пограничного ветеринарного контроля Россельхознадзора
    В России уничтожили более 24 тонн мяса из Украины
    19:35 29.04.2016
    597
    Правоохранительные органы РФ и представители управления Россельхознадзора в Белгородской области задержали рефрижератор, в котором находилось 24,5 тонны говядины украинского производства.
    Работа Россельхознадзора. Архивное фото
    Россельхознадзор не пустил из Украины в Белгород рыбок, голубей и сов
    04:53 26.04.2016
    184
    Как сообщается, в пунктах пропуска через государственную границу в багаже и ручной клади граждан было выявлено почти полтонны животноводческой продукции, запрещенной к ввозу на территорию России.
    Санитарно-ветеринарный контроль мяса
    Россия не пустила 20 тонн мяса из Украины
    12:04 25.04.2016
    1782
    Как сообщили в Россельхознадзоре, автомобиль с 20-ю тоннами мяса, которое по документам значилось, как масло, был задержан в Белгородской области России.
    Пункт таможенного оформления. Архив
    Почти 5 тыс тонн санкционной продукции нашли в РФ с ноября 2015 года
    04:26 25.04.2016
    102ЗСТ с ЕС и торговые эмбарго
    По информации СМИ, почти 5 тысяч тонн санкционной продукции нашли в России специалисты Федеральной таможенной службы, Россельхознадзора и МВД РФ с конца ноября 2015 года.
    Работа Россельхознадзора. Архивное фото
    Под Смоленском уничтожено 40 тонн импортных хурмы и груш
    03:59 14.01.2016
    181
    Как сообщается, грузы были задержаны управлением Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям во взаимодействии с органами МВД России по Смоленской области в ППУ "Красная Горка".
    Уничтожение запрещенного к ввозу в Россию импортного сыра в Белгородской области
    В РФ возобновили уничтожение санкционных продуктов
    19:31 11.09.2015
    444
    Сообщается, что "на 10 сентября задержано 675 тонн контрабандной растительной пищевой продукции, из которых уничтожено 615 тонн", "задержано 317 тонн пищевой продукции животного происхождения, уничтожена 61 тонна".
    Работа Россельхознадзора на таможне
    Россия в августе вернула Украине 295 т мяса
    10:41 04.09.2015
    85
    Согласно информации управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, партии мяса не соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям ЕАЭС и Российской Федерации.
    Пограничный контроль. Архивное фото
    Россия вернула Украине в августе почти 4 тысячи тонн продуктов
    16:57 02.09.2015
    579Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    Причины возврата продовольствия: отсутствие ветеринарных документов, недостоверная информация о происхождении продукции, нарушения маркировки, несоответствие сроков изготовления и годности, нарушение санитарных норм и температурного режима транспортировки.
    Работа Россельхознадзора на таможне. Архивное фото
    С 6 августа Россельхознадзор уничтожил 870 т санкционных продуктов
    03:59 16.08.2015
    160
    Как сообщили в ведомстве, в частности, на сегодняшний день задержано и уничтожено 550 тонн растительной пищевой продукции. Задержана 321 тонна пищевой продукции животного происхождения.
    Уничтожение санкционного сыра в России. Видео
    Уничтожение 10 тонн запрещенного в России сыра 
    03:15 07.08.2015
    734
    В пресс-службе управления Россельхознадзора по области заявили, сыр неизвестного производителя был задержан на российской границе в конце прошлого месяца. Процесс уничтожения 10 тонн сыра занял около часа.
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