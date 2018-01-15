В Россию не пустили 1 тыс аквариумных рыбок и 4 собак из Украины

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Россельхознадзор не пустил в Белгородскую область одну тысячу аквариумных рыбок и четырех собак, которых без документов пытался ввезти в РФ с территории Украины житель Харьковской области, сообщило в понедельник региональное управление ведомства.

Ввоз в Россию и вывоз из страны животных возможен только при наличии разрешения Россельхознадзора и документов, подтверждающих выполнение ветеринарно-санитарных требований.

"В пунктах пропуска через государственную границу с Украиной инспекторами управления Россельхознадзора по Белгородской области в багаже и ручной клади граждан, въезжающих из Украины в Российскую Федерацию, была обнаружена одна тысяча аквариумных рыб. Ветеринарные сопроводительные документы на них отсутствовали", — говорится в сообщении.

По данным управления, также без документов в Россию пытались ввезти четырех собак. В итоге собаки и рыбки возвращены в Украину.

Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко связал рост товарооборота между Украиной и Россией с ростом мировой экономики. По его словам, санкции не касаются экспорта и импорта товаров, а относятся, прежде всего, к рынкам капитала. Исключение составляют только продовольственные товары, на торговлю которыми были установлены эмбарго со стороны Киева и Москвы.