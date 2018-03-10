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    Брянская область

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Россия не пропускает грузовики из Украины
    На российско-украинской границе собралась очередь из грузовиков
    09:41 05.03.2018
    259
    Сильные снегопады в Украине стали причиной образования огромной очереди на КПП "Троебортное" в Брянской области России. На границе собралось более 200 грузовых авто.
    Российский пограничный наряд проверяет документы у пассажиров автомобиля. Архивное фото
    Украинский военный попросил убежища в России - СМИ
    23:14 24.12.2017
    836
    По данным одного из российских изданий, солдат-контрактник обратился к российским пограничникам с просьбой предоставить ему статус беженца. В Генштабе ВСУ эти сообщения опровергли.
    В Украину возвращаются заблокированные в Россиии грузовики
    В Украину возвращаются блокированные в России фуры 
    15:59 17.02.2016
    475Блокада фур. Компромисс Украины и РФ
    Первая группа украинских фур, которая оказалась заблокированной на территории РФ, выехала из Брянской области во вторник вечером, сообщает ТСН.
    Блокада российских фур в Украине
    Водителей украинских фур в России предупредили об ответной блокаде
    22:54 14.02.2016
    1540Блокада фур. Компромисс Украины и РФ
    Как сообщается, около 40 человек, в основном это брянские руководители транспортных компаний, решили привлечь внимание к ситуации, которая сложилась с российскими фурами, застрявшими на территории Украины.
    Молоток
    Россиянин получил 12 лет за шпионаж в пользу Украины
    11:09 08.10.2015
    262
    По данным пресс-службы суда, Виктор Шур 9 декабря 2014 года осуществлял разведывательную деятельность в Брянской области по заданию Государственной пограничной службы Украины.
    Наручники
    Задержаны шесть украинцев, торговавших "спайсами" в России
    14:14 31.07.2015
    205
    Как отмечает ведомство России, в квартире, которую мужчина снимал в Советском районе Брянска, было обнаружено и изъято более двух килограммов "спайсов" нескольких типов.
    Вокзал. Архивное фото
    Таможенники РФ нашли детали МиГ-21 в поезде, следовавшем из Москвы в Одессу
    17:06 23.06.2015
    359
    Как отмечается, проводник самостоятельно заполнил пассажирскую таможенную декларацию, в которой указал перемещаемый им товар как запчасти для трактора.
    ДТП на трассе Брянск - Новозыбков
    Число погибших в ДТП под Брянском возросло до 17
    11:06 17.03.2015
    259
    Как отмечается, на данный момент в больнице остаются двое пострадавших, они находятся в отделении травматологии, угрозы их жизни нет.
    ДТП на трассе Брянск - Новозыбков
    ДТП под Брянском с 16 погибшими: водителем грузовика оказался украинец
    10:07 16.03.2015
    715
    Как отмечается, в райбольницу были госпитализированы четверо граждан Узбекистана: двое мужчин и две женщины. Один из мужчин и одна женщина были направлены в реанимацию, их состояние оценивалось как тяжелое.
    Сгущенное молоко. Архивное фото
    Россия вернула Украине 60 тонн сгущенки
    13:49 18.02.2015
    1266Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    В Россельхознадзоре заявили, что в ветеринарном свидетельстве не оказалось информации о соответствии продуктов питания действующим на территории Таможенного союза ветеринарным и санитарным правилам.
    Сливочное масло. Архивное фото
    Россия не пропустила 45 тонн масла из Украины
    11:48 05.01.2015
    282Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    Груз следовал в Казахстан. Во время фитосанитарного контроля выяснилось, что дата выработки, заявленная в сопроводительных документах, не соответствует указанной на товарной упаковке.
    Птицефабрика. Архивное фото
    Россия вернула Украине почти 20 тонн мяса птицы
    10:41 06.11.2014
    227
    В управлении Россельхознадзора вернули 19,5 тонны мяса птицы, которое пытались провезти через РФ в Киргизию, мотивируя "нарушениями законодательства ТС".
    Санитарно-ветеринарный контроль мяса. Архивное фото
    РФ вернула Украине более 1 т сала и мяса - Россельхознадзор
    11:55 29.09.2014
    234
    Сало в Россию везли жители Украины и Молдавии с нарушением условий транспортировки в пассажирских поездах, кроме того, они не имели ветеринарных сопроводительных документов на продукты, уточняют в Россельхознадхоре.
    Дети и подростки из Краматорска отправляются в оздоровительные лагеря России
    Брянская область сможет принять до 4 тыс беженцев из Украины
    12:40 24.06.2014
    213
    Брянская область сможет развернуть для украинских беженцев 18 пунктов временного размещения, в которых могут находиться в общей сложности до 4 тысяч человек, сообщает во вторник облправительство.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Россия не пропускает грузовики из Украины
    На российско-украинской границе собралась очередь из грузовиков
    09:41 05.03.2018
    259
    Сильные снегопады в Украине стали причиной образования огромной очереди на КПП "Троебортное" в Брянской области России. На границе собралось более 200 грузовых авто.
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