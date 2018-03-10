Как сообщается, около 40 человек, в основном это брянские руководители транспортных компаний, решили привлечь внимание к ситуации, которая сложилась с российскими фурами, застрявшими на территории Украины.
Как отмечается, в райбольницу были госпитализированы четверо граждан Узбекистана: двое мужчин и две женщины. Один из мужчин и одна женщина были направлены в реанимацию, их состояние оценивалось как тяжелое.
Сало в Россию везли жители Украины и Молдавии с нарушением условий транспортировки в пассажирских поездах, кроме того, они не имели ветеринарных сопроводительных документов на продукты, уточняют в Россельхознадхоре.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".