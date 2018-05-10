Пушистая контрабанда. В Россию не пустили украинских кроликов

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Сотрудники Россельхознадзора не пустили в Белгородскую область четырех кроликов, которых без необходимых документов пытались пронести в сумках с территории Украины, сообщило в четверг региональное управление ведомства.

Ввоз в Россию и вывоз из страны животных возможен только при наличии разрешения Россельхознадзора и документов, подтверждающих выполнение ветеринарно-санитарных требований.

"В многостороннем пункте пропуска "Нехотеевка" специалистами управления Россельхознадзора по Белгородской области запрещен ввоз в Российскую Федерацию четырех живых кроликов. Животных жители Украины пытались перенести через границу в сумках", — говорится в сообщении.

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Выяснилось, что у хозяев кроликов в ветеринарных свидетельствах отсутствует информация о благополучии местности, из которой везут животных — по сибирской язве, вирусной геморрагической болезни, туляремии, пастереллезе, миксоматозе, оспы. Также в документах не было информации о прививке от инфекционного заболевания пастереллез.

"Пушистых путешественников вернули на территорию Украины", — констатирует управление ведомства.

В конце апреля украинец пытался вывезти в РФ 5,6 тысячи живых утят.