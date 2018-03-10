наверх
10.03.201805:46
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Евразийская экономическая комиссия

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 39
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Металлургический завод. Архивное фото
    ЕЭК ввела антидемпинговые пошлины в отношении стальных уголков из Украины
    01:11 17.05.2017
    292
    В комиссии уточнили, что речь идет о равнополочных горячекатаных стальных уголках шириной полки от 20 до 200 миллиметров включительно из углеродистой, низколегированной и легированной стали.
    Флаг Украины.Архивное фото
    Начато антидемпинговое расследование в отношении украинских стальных колес
    01:58 01.03.2017
    248
    Как говорится в уведомлении департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК, комиссия возобновила расследование на основании заявления поданного Выксунским метзаводом и "Евраз НТМК" и поддержанного "Проммашкомплектом".
    Металлургический завод. Архивное фото
    ЕЭК начала повторное расследование в отношении украинских стальных труб
    00:28 18.10.2016
    12661
    Существующий размер антидемпинговой меры превышает размер, достаточный для противодействия демпинговому импорту и устранению ущерба отрасли экономики государств-членов ЕврАзЭС вследствие демпингового импорта, заявили в ЕЭК.
    ферросиликомарганец
    ЕЭК ввела антидемпинговую пошлину на ферросиликомарганец из Украины
    15:42 06.06.2016
    278
    Мера будет действовать в отношении ПАО "Никопольский завод ферросплавов", ПАО "Запорожский завод ферросплавов", ПАО "Стахановский завод ферросплавов" и прочих украинских производителей.
    Стальные цельнокатаные колеса. Архивное фото
    ЕЭК ввела антидемпинговую пошлину на украинские колеса
    16:44 23.12.2015
    1137
    Несмотря на усилия по сохранению ценовой конкурентоспособности, предприятиям стран союза не удалось удержать долю на рынке, которая сократилась на 3,9 процентного пункта.
    Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко
    Страны ЕАЭС отреагируют на ЗСТ Украина-ЕС - Христенко
    19:54 21.12.2015
    650ЗСТ с ЕС и торговые эмбарго
    Как заявил председатель коллегии ЕЭК Виктор Христенко, в течение этого полугода должны быть отработаны и правовые механизмы, которые позволяют национальным правительствам реализовывать свое право, заложенное в союзе.
    Газопровод
    ЕЭК продливает антидемпинговые пошлины на ряд видов стальных труб из Украины
    16:19 06.07.2015
    436Украина, экономика, катастрофа
    При прекращении действия антидемпинговой меры в отношении украинских стальных труб объемы демпингового импорта из Украины в страны ЕАЭС будут увеличиваться, что будет причинять материальный ущерб отрасли, сообщила Евразийская экономическая комиссия.
    Флаги Белоруссии и России
    ЕЭК рассмотрит спор Белоруссии с РФ о поставках продовольствия 2 декабря
    04:28 01.12.2014
    73
    Как отметил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Маринич, коллегия ЕЭК по требованию правительства Белоруссии состоится 2 декабря.
    Дом Правительства. Республика Беларусь
    Минск не хочет вместе с РФ контролировать ввоз продуктов из Европы
    12:07 07.10.2014
    217
    Министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Заяц пояснил, что необходимости в участии российских специалистов в осуществлении фитосанитарного контроля на белорусском участке внешней границе Таможенного союза нет.
    Андрей Слепнев
    Министр ЕЭК: санкции в отношении РФ ударят по бизнесу стран Запада
    11:48 03.04.2014
    7Санкции в отношении России_2014
    Министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев считает, что вводимые в отношении России санкции навредят бизнесу самих стран, вводящих эти ограничения.
    Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко
    ЕЭК не считает нужным предпринимать меры в связи с украинским кризисом
    15:15 06.03.2014
    2
    Евразийская экономическая комиссия не считает нужным предпринимать меры в связи с политическим кризисом в Украине, заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко.
    Татьяна Валовая
    Министр по интеграции ЕЭК: мы не пытаемся переубедить Украину
    12:36 06.09.2013
    32
    О формировании реального экономического пространства, которое подразумевает ЕвразЭС, и о перспективах вступления в него новых государств, в интервью РИА Новости рассказала Татьяна Валовая.
    Фарфоровая посуда
    Украина может симметрично ответить на введение пошлины ЕЭК
    19:46 02.09.2013
    34
    Украина может ответить симметричными мерами по защите отечественных производителей фарфора на введение Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) специальной защитной пошлины на импортную фарфоровую посуду.
    Пункт таможенного оформления. Архив
    ЕЭК не исключает ужесточения режима торговли с Украиной до условий ВТО
    11:50 21.08.2013
    0Проблема с экспортом украинских товаров в Россию
    "Однако и в этом случае условия такого режима не могут быть хуже, чем условия, которые ТС представляет третьим странам по обязательствам в ВТО", - заверили в ЕЭК.
    Юрий Бойко
    Украина на заседании совета ЕЭК намерена обсудить техрегламенты
    12:56 16.08.2013
    2Проблема с экспортом украинских товаров в Россию
    Украинская делегация в пятницу на заседании совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) планирует обсудить вопросы технических регламентов Таможенного союза и Украины.
    Пункт таможенного оформления. Архив
    Киев на заседании ЕЭК поднимет вопрос о проблемах с импортом в РФ
    13:37 15.08.2013
    2Проблема с экспортом украинских товаров в Россию
    Украина в пятницу на заседании совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) намерена поднять вопрос о проблемах с прохождением ее товаров через российскую границу, сообщил представитель Украины при ЕЭК Виктор Суслов.
    Представителем Украины при ЕЭК назначен экономист Виктор Суслов
    13:28 03.07.2013
    26
    Правительство Украины назначило в среду заслуженного экономиста Виктора Суслова постоянным представителем страны при Евразийской экономической комиссии, сообщила министр кабинета министров Елена Лукаш.
    Юрий Бойко
    Представители Украины участвуют в заседании Совета ЕЭК
    13:56 02.07.2013
    8
    В заседании Совета ЕЭК в Москве принимают участие вице-премьер Юрий Бойко и советник президента - руководитель главного управления по вопросам международных отношений администрации президента Украины Андрей Гончарук.
    Валерий Мунтиян
    Мунтиян: Украина видит свое будущее в ЕЭК
    13:18 20.06.2013
    4
    Украина видит свое будущее в Евразийском экономическом союзе и не планирует создавать зону свободной торговли с Евросоюзом самостоятельно, заявил на круглом столе на ПМЭФ уполномоченный Украины по делам СНГ Валерий Мунтиян.
    Заседание Совета глав правительств СНГ в Минске
    Необходимо углублять взаимодействие ЕЭК с Бишкеком и Киевом – эксперты
    12:56 13.06.2013
    4
    Основная дискуссия развернулась вокруг возможностей интеграционного объединения и сотрудничества стран-участниц ТС с Киргизией и Украиной, темпов привлечения других государств в ТС и в Единое экономическое пространство.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Все теги

    Персоны