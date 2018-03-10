Как говорится в уведомлении департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК, комиссия возобновила расследование на основании заявления поданного Выксунским метзаводом и "Евраз НТМК" и поддержанного "Проммашкомплектом".
Существующий размер антидемпинговой меры превышает размер, достаточный для противодействия демпинговому импорту и устранению ущерба отрасли экономики государств-членов ЕврАзЭС вследствие демпингового импорта, заявили в ЕЭК.
Как заявил председатель коллегии ЕЭК Виктор Христенко, в течение этого полугода должны быть отработаны и правовые механизмы, которые позволяют национальным правительствам реализовывать свое право, заложенное в союзе.
При прекращении действия антидемпинговой меры в отношении украинских стальных труб объемы демпингового импорта из Украины в страны ЕАЭС будут увеличиваться, что будет причинять материальный ущерб отрасли, сообщила Евразийская экономическая комиссия.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Заяц пояснил, что необходимости в участии российских специалистов в осуществлении фитосанитарного контроля на белорусском участке внешней границе Таможенного союза нет.
Украина может ответить симметричными мерами по защите отечественных производителей фарфора на введение Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) специальной защитной пошлины на импортную фарфоровую посуду.
Украина в пятницу на заседании совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) намерена поднять вопрос о проблемах с прохождением ее товаров через российскую границу, сообщил представитель Украины при ЕЭК Виктор Суслов.
Правительство Украины назначило в среду заслуженного экономиста Виктора Суслова постоянным представителем страны при Евразийской экономической комиссии, сообщила министр кабинета министров Елена Лукаш.
В заседании Совета ЕЭК в Москве принимают участие вице-премьер Юрий Бойко и советник президента - руководитель главного управления по вопросам международных отношений администрации президента Украины Андрей Гончарук.
Украина видит свое будущее в Евразийском экономическом союзе и не планирует создавать зону свободной торговли с Евросоюзом самостоятельно, заявил на круглом столе на ПМЭФ уполномоченный Украины по делам СНГ Валерий Мунтиян.
Основная дискуссия развернулась вокруг возможностей интеграционного объединения и сотрудничества стран-участниц ТС с Киргизией и Украиной, темпов привлечения других государств в ТС и в Единое экономическое пространство.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".