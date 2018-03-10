наверх
10.03.201805:25
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Индиана

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Дональд Трамп
    Трамп набирает почти 70% в Индиане после подсчета 1% голосов - СМИ
    01:38 09.11.2016
    174Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    После подсчета 1% бюллетеней избирателей в штате Индиана у республиканца Дональда Трампа 69,3%, у его соперницы, демократки Хиллари Клинтон - 27,5%.
    Берни Сандерс. Архивное фото
    Сандерс выиграл праймериз в Индиане - ТВ
    04:29 04.05.2016
    540Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Берни Сандерс по итогам подсчета голосов набирает 53,2% голосов избирателей, его соперник Хиллари Клинтон - 46,8%. В Индиане разыгрывается 83 голоса делегатов от Демократической партии.
    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в штате Индиана
    Трамп выиграл праймериз в Индиане - ТВ
    02:09 04.05.2016
    220Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Миллиардер Дональд Трамп получил все 57 голосов от Индианы. Теперь ему достаточно победить лишь в самом крупном штате - Калифорнии - со 172 голосами делегатов, чтобы обеспечить себе выдвижение в президенты.
    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в штате Индиана
    Предвыборное ралли Дональда Трампа в Индиане 
    00:48 04.05.2016
    183Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Лидер республиканских праймериз миллиардер Дональд Трамп в штате Индиана заявил, что в случае пролета российских военных самолетов вблизи американских ситуацию можно решить телефонным разговором двух лидеров.
    Полиция в Индианаполисе. Штат Индиана, США
    Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в США, есть пострадавшие
    03:08 29.10.2015
    18
    По данным представителя местных властей, инцидент произошел в 18.30 по местному времени (00.30 по Киеву). Мужчина, получивший тяжелые ранения, был доставлен в местную больницу в критическом состоянии.
    Служебная собака породы лабрадор. Архивное фото
    Собака по кличке Курок прострелила ногу хозяйке во время охоты в США
    12:34 27.10.2015
    169
    Когда охотница положила ружье на землю, ее лабрадор случайно наступил на курок ружья, в результате чего его хозяйка получила ранение в левую ногу.
    Полиция США на месте происшествия. Архивное фото
    В штате США Индиана эвакуируют жителей из-за разлива серной кислоты
    04:09 16.08.2015
    81
    Инцидент произошел в городе Терре Хот с населением примерно в 60 тысяч человек. Судя по сообщениям, речь идет о жилом квартале. Очевидцы рассказывают, что вдруг почувствовали едкий запах, после чего у них началось жжение в легких.
    Скорая помощь
    В США столкнулись несколько автомобилей, погибли 5 человек
    18:19 24.07.2015
    108
    Инцидент произошел около полуночи в четверг по местному времени. Фура врезалась в ряд автомобилей, сбавивших скорость перед участком, где велись ремонтные работы, сообщили сотрудники полиции.
    Авария болида на гонках IndyCar
    Двойной переворот болида на гонках IndyCar 
    16:41 14.05.2015
    196
    Бразильский гонщик избежал серьезных повреждений при серьезной аварии во время тестового заезда в гонках Indianapolis 500.
    Полиция США
    Сцена обвалилась в американской школе, более 10 человек ранены
    07:13 24.04.2015
    105
    Как передает местный телеканал со ссылкой на полицию, инцидент случился, когда школьники ставили мюзикл "Американский пирог".
    Полиция США
    Автобус со студентами перевернулся в США, пострадали 20 человек
    20:11 12.03.2015
    86
    В автобусе находились студенты университета Indiana Tech University, которые направлялись в город Смирна (штат Теннесси) на соревнования по боулингу.
    Украинский центровой Кирилл Фесенко
    Центровой Кирилл Фесенко подписал контракт с БК "Автодор"
    12:55 05.11.2014
    62
    Украинский центровой Кирилл Фесенко в прошлом сезоне выступал в лиге развития НБА.
    Железнодорожный светофор. Архивное фото
    Пассажирский поезд столкнулся с фурой в США, 14 пострадавших
    19:31 28.10.2014
    44
    Поезд столкнулся с грузовой фурой. В поезде находились 56 пассажиров и три машиниста. Они были эвакуированы с места аварии на автобусах.
    Ситуация в Донецке
    Хроника 6 октября: поиск газового компромисса, обстрел Донецка и Дебальцево
    09:46 07.10.2014
    928
    Ситуация в Донбассе по-прежнему неспокойна, продолжаются обстрелы, а силовики не планируют сдавать Донецкий аэропорт. О главных событиях прошедшего дня - в кратком обзоре РИА Новости Украина.
    Сняты препятствия для однополых браков в еще 5 штатах США
    В еще пяти штатах США сняты препятствия для однополых браков 
    05:15 07.10.2014
    77
    В американских штатах - Виргинии, Оклахоме, Юте, Висконсине и Индиане - был снят запрет на однополые браки.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Все теги

    Персоны