Миллиардер Дональд Трамп получил все 57 голосов от Индианы. Теперь ему достаточно победить лишь в самом крупном штате - Калифорнии - со 172 голосами делегатов, чтобы обеспечить себе выдвижение в президенты.
Лидер республиканских праймериз миллиардер Дональд Трамп в штате Индиана заявил, что в случае пролета российских военных самолетов вблизи американских ситуацию можно решить телефонным разговором двух лидеров.
Инцидент произошел в городе Терре Хот с населением примерно в 60 тысяч человек. Судя по сообщениям, речь идет о жилом квартале. Очевидцы рассказывают, что вдруг почувствовали едкий запах, после чего у них началось жжение в легких.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".