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Инцидент произошел в городе Терре Хот с населением примерно в 60 тысяч человек. Судя по сообщениям, речь идет о жилом квартале. Очевидцы рассказывают, что вдруг почувствовали едкий запах, после чего у них началось жжение в легких.