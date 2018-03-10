20-летний белый американец Джеймс Филдс въехал на автомобиле в колонну антифашистов в центре Шарлоттсвилля, в результате погибла 32-летняя местная жительница Хезер Хейер. Президент США Дональд Трамп назвал водителя убийцей и террористом.
Действия полиции по-разному оцениваются жителями города: с одной стороны, стражам порядка удалось предотвратить крупные столкновения и не дать ультраправым провести свою акцию, с другой - им не удалось предотвратить трагедию с автомобилем.
На опубликованных фотографиях видно, что легковой автомобиль въехал в толпу людей, которые протестовали с красными флагами. Очевидцы инцидента сообщают в Twitter, что автомобиль "быстро покинул место происшествия".
По данным СМИ, конгрессмен Стив Скализ, раненный в бедро, "перенес операцию, его состояние оценивается как критическое". Вместе с координатором республиканцев в палате представителей также были ранены двое полицейских.
Сотни человек собрались на Рождество на знаменитом австралийском пляже Бонди-бич. Особую атмосферу здешнему празднику создает небывалая жара. Фронт теплого воздуха спровоцировал повышение температуры до 40 градусов по шкале Цельсия.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".