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    Виргиния

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 21
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    Акция Против ненависти в поддержку Шарлоттсвилля
    В столице Виргинии запретил протесты у памятника генералу Ли
    06:05 19.08.2017
    144Шествие ультраправых в США: столкновения и наезд авто
    В указе губернатора американского штата отмечается, что действующие правила проведения демонстраций не могут обеспечить безопасность в районе расположения памятника.
    Губернатор американского штата Виргиния Терри Макалиф
    Губернатор Виргинии призвал убрать все памятники конфедератам в штате
    04:11 17.08.2017
    256Шествие ультраправых в США: столкновения и наезд авто
    По словам Терри Макалифа, "недавние события в Шарлоттсвилле показали, что монументы, прославляющие лидеров Конфедерации, стали очагами ненависти, разделения и насилия".
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Трамп объяснил, почему не сразу осудил ультраправых за события в Виргинии
    23:39 15.08.2017
    117Шествие ультраправых в США: столкновения и наезд авто
    20-летний белый американец Джеймс Филдс въехал на автомобиле в колонну антифашистов в центре Шарлоттсвилля, в результате погибла 32-летняя местная жительница Хезер Хейер. Президент США Дональд Трамп назвал водителя убийцей и террористом.
    Столкновения в Шарлоттсвилле
    Врезавшийся в толпу людей в Шарлоттсвилле водитель избивал свою мать
    05:16 15.08.2017
    122Шествие ультраправых в США: столкновения и наезд авто
    Американец Джеймс Алекс Филдс-младший был задержан в связи с наездом автомобиля на противников акции ультраправых в Шарлоттсвилле в минувшую субботу.
    Акция Против ненависти в поддержку Шарлоттсвилля
    Хакеры взломали сайт ультраправых от имени жертвы беспорядков в Виргинии
    01:23 15.08.2017
    33Шествие ультраправых в США: столкновения и наезд авто
    По данным СМИ, корпорация Google сообщила, что отменяет регистрацию ультраправого сайта из-за нарушения условий предоставления услуг.
    Акция Против ненависти в поддержку Шарлоттсвилля
    США охватили акции "Против ненависти" в поддержку Шарлоттсвилля
    14:32 14.08.2017
    295Шествие ультраправых в США: столкновения и наезд авто
    Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще в пятницу, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу.
    Столкновения в Виргинии
    Шарлоттсвилль — новая горячая точка на карте США
    12:11 14.08.2017
    1954Шествие ультраправых в США: столкновения и наезд авто
    Действия полиции по-разному оцениваются жителями города: с одной стороны, стражам порядка удалось предотвратить крупные столкновения и не дать ультраправым провести свою акцию, с другой - им не удалось предотвратить трагедию с автомобилем.
    Цветы в память о погибшем во время столкновений в Виргинии
    Сенаторы расценивают столкновения в Виргинии как акт внутреннего терроризма
    10:12 13.08.2017
    167Шествие ультраправых в США: столкновения и наезд авто
    Сенатор Марко Рубио резко отреагировал в Twitter, назвав происходящее в Шарлоттсвилле "терактом", совершенным сторонниками "превосходства белой расы".
    Столкновения в Виргинии
    Столкновения в Виргинии. Власти сообщили о первой жертве
    22:59 12.08.2017
    313Шествие ультраправых в США: столкновения и наезд авто
    Администрация США осуждает насилие во время столкновений в городе Шарлоттсвилле в Виргинии, где погиб один человек и пострадали еще восемь, заявил президент Дональд Трамп.
    Появилось шокирующее видео наезда автомобиля на толпу в Виргинии
    Появились шокирующие видео наезда автомобиля на толпу в Виргинии 
    22:28 12.08.2017
    742Шествие ультраправых в США: столкновения и наезд авто
    Автомобиль врезался в группу противников акции ультраправых, которая второй день проходит в городе Шарлоттсвилл в штате Виргиния, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
    Массовые столкновения в США в ходе марша белых националистов
    Массовые столкновения в США в ходе марша "белых" националистов 
    21:49 12.08.2017
    735Шествие ультраправых в США: столкновения и наезд авто
    По меньшей мере восемь человек пострадали в результате столкновений с ультраправыми в городе Шарлоттсвилл (штат Виргиния), сообщили в местной полиции.
    Автомобиль врезался в группу противников акции ультраправых в Виргинии
    Автомобиль врезался в группу противников акции ультраправых в Виргинии
    21:30 12.08.2017
    227Шествие ультраправых в США: столкновения и наезд авто
    На опубликованных фотографиях видно, что легковой автомобиль въехал в толпу людей, которые протестовали с красными флагами. Очевидцы инцидента сообщают в Twitter, что автомобиль "быстро покинул место происшествия".
    Марш ультраправых в городе Шарлоттсвилл, штат Виргиния
    В штате Виргиния объявлен режим ЧС после столкновений с ультраправыми
    20:29 12.08.2017
    314Шествие ультраправых в США: столкновения и наезд авто
    Как сообщает полиция города, решение властей позволяет им "запросить дополнительные ресурсы при необходимости для реагирования на продолжающиеся события", которые продолжаются в центре Шарлоттсвилла.
    Американский конгрессмен получил огнестрельное ранение на бейсбольной тренировке
    Состояние раненного в Виргинии конгрессмена-республиканца резко ухудшилось
    22:38 14.06.2017
    164
    По данным СМИ, конгрессмен Стив Скализ, раненный в бедро, "перенес операцию, его состояние оценивается как критическое". Вместе с координатором республиканцев в палате представителей также были ранены двое полицейских.
    Американский конгрессмен получил огнестрельное ранение на бейсбольной тренировке
    Покушение на конгрессмена США, кадры с места происшествия 
    17:18 14.06.2017
    233
    Неизвестный открыл огонь по группе людей, среди которых был и координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ. Мужчина, стрелявший по депутату конгресса, уже задержан.
    Скорая. Архивное фото
    В США на концерте произошла стрельба, двое госпитализированы - СМИ
    13:08 02.04.2017
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    Согласно информации, госпитализированы два человека, они ранены в руку и ногу, их жизням ничего не угрожает. Правоохранительные органы пока не установили личность стрелка.
    Рождество в Австралии
    Необычное Рождество: 40 градусов тепла и Санта на водных лыжах 
    22:27 25.12.2016
    117Год 2016, прощай! Итоги
    Сотни человек собрались на Рождество на знаменитом австралийском пляже Бонди-бич. Особую атмосферу здешнему празднику создает небывалая жара. Фронт теплого воздуха спровоцировал повышение температуры до 40 градусов по шкале Цельсия.
    Скорая в США. Архивное фото
    В США шесть человек погибли при крушении частного самолета
    07:12 13.08.2016
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    Инцидент произошел в пятницу. Самолет шел на приземление, но в конце взлетно-посадочной полосы вновь начал подниматься в воздух. В итоге он врезался в деревья.
    Саломе Гонгадзе
    Дочь Гонгадзе стала молодежным губернатором штата США
    15:57 19.04.2015
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    Согласно информации Мирославы Гонгадзе, за годы существования программы молодежного правительства в штате Вирджиния ни одна девочка не становилась губернатором.
    Молоток судьи
    Экс-губернатор штата Виргиния приговорен к двум годам тюрьмы за коррупцию
    22:51 06.01.2015
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    По данным обвинителей, на посту губернатора Макдоннелл оказывал содействие предприятию по производству пищевых добавок и витаминов в обмен на подарки, стоимость которых превысила 170 тысяч долларов.
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