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Команда губернатора-миллиардера Игоря Коломойского продолжает держать оборону в Днепропетровской области. Петр Порошенко заявлял, что претензий к главе региона у него нет. Тем не менее, раскол между этими двумя влиятельными фигурами вполне возможен.