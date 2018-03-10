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    Николай Литвин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Скандальную дачу Литвина смыло в море. Видео
    Скандальную дачу Литвина смыло в море под Одессой 
    07:59 16.06.2016
    1690
    На курорте Каролино-Бугаз под Одессой шторм смыл в море дачу брата экс-спикера Верховной Рады Украины, экс-руководителя Госпогранслужбы Украины Николая Литвина.
    Игорь Коломойский. Архивное фото
    Порошенко vs Коломойский: главный вопрос, когда прорвет?
    15:07 29.11.2014
    6739
    Команда губернатора-миллиардера Игоря Коломойского продолжает держать оборону в Днепропетровской области. Петр Порошенко заявлял, что претензий к главе региона у него нет. Тем не менее, раскол между этими двумя влиятельными фигурами вполне возможен.
    Петр Порошенко
    Каждый президент пытается протащить во власть свою команду - Павленко
    13:43 07.10.2014
    166Конец АТО - война за мир продолжается
    Президент Украины Петр Порошенко обещает, что кадровые перестановки в Вооруженных силах будут постоянными.
    Ситуация в Донецке
    Хроника 6 октября: поиск газового компромисса, обстрел Донецка и Дебальцево
    09:46 07.10.2014
    928
    Ситуация в Донбассе по-прежнему неспокойна, продолжаются обстрелы, а силовики не планируют сдавать Донецкий аэропорт. О главных событиях прошедшего дня - в кратком обзоре РИА Новости Украина.
    Петр Порошенко
    Порошенко уволил главу Госпорганслужбы
    22:44 06.10.2014
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    Кроме того, Порошенко подписал документ об освобождении от должности первого замглавы Госпогранслужбы - директора департамента охраны госграницы Павла Шишолина, назначив на его место Виктора Назаренко.
    Бывший глава Госпогранслужбы Николай Литвин
    Литвина нужно было уволить еще 7 месяцев назад – Гриценко
    10:00 04.10.2014
    1016Конец АТО - война за мир продолжается
    Руководитель Государственной пограничной службы Николай Литвин отправлен в отставку. Такое заявление сделал президент Петр Порошенко во время встречи с общественностью в Львове.
    Ополченец в Донецке. Архивное фото
    Итоги 3 октября: в Донецке не утихает стрельба, в Запорожье похоронили солдат
    20:23 03.10.2014
    808Конец АТО - война за мир продолжается
    Во время режима прекращения огня продолжаются обстрелы Донецка и вооруженное противостояние за донецкий аэропорт, гибнут представители обеих конфликтующих сторон и мирные жители.
    Глава Госпогранслужбы Николай Литвин
    Порошенко решил уволить главу Погранслужбы Литвина
    16:44 03.10.2014
    386
    Как отмечается, в связи с проведением организационных изменений структуры Пограничной службы.
    Глава Госпогранслужбы Николай Литвин
    Глава Госпогранслужбы подал в отставку - журналист
    07:57 13.06.2014
    190Политический кризис в Украине
    Руководитель Государственной пограничной службы Украины Николай Литвин подал в отставку. Об этом сообщил журналист 1+1 Григорий Жигалов на своей странице в Facebook.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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