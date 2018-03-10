Команда губернатора-миллиардера Игоря Коломойского продолжает держать оборону в Днепропетровской области. Петр Порошенко заявлял, что претензий к главе региона у него нет. Тем не менее, раскол между этими двумя влиятельными фигурами вполне возможен.
Кроме того, Порошенко подписал документ об освобождении от должности первого замглавы Госпогранслужбы - директора департамента охраны госграницы Павла Шишолина, назначив на его место Виктора Назаренко.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".