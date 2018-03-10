Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илкка Канерва заявил, что после выборов вопрос о пограничном контроле и деталях минских соглашений станет более реальным, Минские соглашения – Библия украинского кризиса.
Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илкка Канерва отметил, что одной из задач России является создание препятствий, чтобы Украина не внедряла европейские ценности и не продолжала сотрудничество с Евросоюзом.
Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илкка Канерва заявила, что ответственность несут обе стороны конфликта на Востоке и Киев должен следить за тем, чтобы его вооруженные формирования соблюдали кодекс поведения.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".