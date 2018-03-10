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    Илкка Канерва

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 16
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    Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илкка Канерва. Архивное фото
    Глава ПА ОБСЕ раскритиковал размытые сроки выполнения "Минска-2"
    13:48 25.02.2016
    1417Бойко, Ахметов и план Порошенко по Донбассу.
    По словам Илкки Канервы, размытые сроки стоит заменить конкретными датами. Заявление председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ прозвучало в ходе зимней сессии в Вене.
    Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Иллка Канерва
    Контроль Киева над границей можно обсуждать после выборов в Донбассе – ОБСЕ
    18:01 03.12.2015
    696
    Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илкка Канерва заявил, что после выборов вопрос о пограничном контроле и деталях минских соглашений станет более реальным, Минские соглашения – Библия украинского кризиса.
    Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Иллка Канерва
    Глава ПА ОБСЕ: Россия пытается помешать евроинтеграции Украины
    14:28 11.11.2015
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    Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илкка Канерва отметил, что одной из задач России является создание препятствий, чтобы Украина не внедряла европейские ценности и не продолжала сотрудничество с Евросоюзом.
    Председатель ПА ОБСЕ Илкка Канерва
    Глава ПА ОБСЕ посетит Киев и Донбасс - ГД
    11:53 17.09.2015
    65Немирное перемирие на Донбассе.
    Председатель Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Илкка Канерва на встрече с парламентариями РФ и Украины в Улан-Баторе заявил, что хочет получить объективное представление о ситуации в Украине.
    Председатель ПА ОБСЕ Илкка Канерва
    Председатель ПА ОБСЕ намерен посетить Украину - депутат
    21:09 05.07.2015
    4642Переговоры по Донбассу
    Сообщается, что он "собирается посетить не только Киев, но и Мариуполь, Донецк, Донбасс и посетить Москву с тем, чтобы по результатам провести переговоры".
    Представители ОБСЕ в Мариуполе. Архивное фото
    Глава ПА ОБСЕ: РФ выступает против расширения миссия ОБСЕ в Украине
    22:11 25.02.2015
    843Донбасс: годовщина Минских соглашений
    Илкка Канерва призвал Россию больше содействовать соблюдению перемирия на востоке Украины и отметил, что организация обеспокоена нарушением режима прекращения огня со стороны ополченцев.
    Председатель ПА ОБСЕ Илкка Канерва
    Председатель ПА ОБСЕ: необходима миротворческая миссия в Донбассе
    13:54 19.02.2015
    637Украина: между миром и войной
    Канерва также заявил о важности доступа для Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
    Военный в зоне АТО. Архивное фото
    В ОБСЕ предлагают направить в зону АТО миротворцев
    12:16 10.12.2014
    495Донбасс. "Режим тишины". Попытка №2
    Как отмечается, именно международные миротворческие силы позволят провести операцию прозрачно.
    ОБСЕ наблюдает за территориями в зоне АТО с помощью специальных беспилотников
    В ОБСЕ сомневаются в продолжении миссии на границе РФ и Украины
    12:47 13.11.2014
    487Донбасс - зона войны
    Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илкка Канерва выразил сомнение, что в нынешнем формате миссия продолжит свою роботу на КПП "Донецк" и "Гуково" в Ростовской области РФ.
    Ополченец в Донецке. Архивное фото
    Итоги 3 октября: в Донецке не утихает стрельба, в Запорожье похоронили солдат
    20:23 03.10.2014
    808Конец АТО - война за мир продолжается
    Во время режима прекращения огня продолжаются обстрелы Донецка и вооруженное противостояние за донецкий аэропорт, гибнут представители обеих конфликтующих сторон и мирные жители.
    Руководитель постоянной миссии ОБСЕ Поль Пикар (в центре, на заднем плане)
    Киев не полностью контролирует свои вооруженные силы - ОБСЕ
    15:55 03.10.2014
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    Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илкка Канерва заявила, что ответственность несут обе стороны конфликта на Востоке и Киев должен следить за тем, чтобы его вооруженные формирования соблюдали кодекс поведения.
    Председатель Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Илкка Канерва
    Глава ПА ОБСЕ удивлен, что Киев не договорился с Москвой по гумконвоям
    17:07 25.09.2014
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    По мнению Канервы, "должно быть логическое объяснение, причины, что международное участие не сработало в этой операции".
    Автомобиль наблюдателей ОБСЕ. Архивное фото
    ПА ОБСЕ еще не решила, участвовать ли в мониторинге выборов в "ЛНР" и "ДНР"
    16:53 25.09.2014
    72Украина. Политический кризис
    Канерва рассказал на пресс-конференции, что решение по этому вопросу еще не принято.
    Председатель ПА ОБСЕ Илкка Канерва
    ОБСЕ делает все для расследования убийства под Донецком - глава ПА
    16:10 25.09.2014
    137Война в АТО: картина без прикрас.
    "ОБСЕ берет на себя ответственность за рассмотрение подобных вопросов (что касается Донецка)", - сказал Канерва.
    Председатель ПА ОБСЕ Илкка Канерва
    Наблюдатели за выборами от ПА ОБСЕ прибудут в Украину в начале октября
    14:43 25.09.2014
    42Украина. Политический кризис
    Эксперты долгосрочной миссии ПА ОБСЕ по наблюдению за парламентскими выборами должны прибыть в Украину в начале октября, краткосрочной - за три дня до старта голосования.
    Подсчет голосов
    ПА ОБСЕ намерена отправить на выборы в Раду около тысячи наблюдателей
    14:24 25.09.2014
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    Парламентская Ассамблея ОБСЕ намерена отправить на украинские парламентские выборы 26 октября около тысячи наблюдателей.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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