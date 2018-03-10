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    Парламентская ассамблея ОБСЕ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 31
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    Сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ. Архивное фото
    Россия подняла в ОБСЕ вопрос об ущемлении прав русских в Украине
    16:47 23.02.2018
    566Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    По словам вице-спикера Госдумы РФ Петра Толстого, недопустимо защищать права только венгров и "не обращать внимания на 15 миллионов русских, которые пострадают от принятия украинского закона об образовании".
    Беспилотник. Архивное фото
    Резолюцию об использовании дронов в террористических целях внесут в ОБСЕ
    07:11 17.02.2018
    68
    Спецпредставитель ПА ОБСЕ по противодействию международному терроризму Николай Ковалев озвучил инициативу о необходимости подготовки резолюции, касающейся беспилотников.
    Сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ
    Сессия ПА ОБСЕ в Минске. Итоги: борьба с террором, Крым, права верующих
    09:38 10.07.2017
    342
    В текст итоговой декларации вошли положения, следующие из принятых резолюций и содержащие, в том числе призыв отменить решение о присоединении Крыма.
    Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой. Архивное фото
    Толстой: парламентарии РФ и Украины встретились в ПА ОБСЕ
    01:57 24.02.2017
    762Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    По словам главы российской делегации вице-спикера Госдумы РФ Петра Толстого, российская делегация в ПА ОБСЕ провела встречу со своими украинскими коллегами на полях саммита Ассамблеи, который проходит в эти дни в Вене.
    Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илкка Канерва. Архивное фото
    Глава ПА ОБСЕ раскритиковал размытые сроки выполнения "Минска-2"
    13:48 25.02.2016
    1417Бойко, Ахметов и план Порошенко по Донбассу.
    По словам Илкки Канервы, размытые сроки стоит заменить конкретными датами. Заявление председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ прозвучало в ходе зимней сессии в Вене.
    Флаги Украины и России
    Делегации Украины и РФ могут провести встречу в рамках зимней сессии ОБСЕ
    13:22 04.02.2016
    176
    Депутат Госдумы, спецпредставитель ассамблеи по борьбе с терроризмом Николай Ковалев сообщил, что встреча делегаций РФ и Украины обязательно состоится.
    Председатель ПА ОБСЕ Илкка Канерва
    Глава ПА ОБСЕ посетит Киев и Донбасс - ГД
    11:53 17.09.2015
    65Немирное перемирие на Донбассе.
    Председатель Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Илкка Канерва на встрече с парламентариями РФ и Украины в Улан-Баторе заявил, что хочет получить объективное представление о ситуации в Украине.
    Председатель Госдумы РФ Сергей Нарышкин
    Нарышкин призвал созвать межпарламентскую контактную группу по Украине
    06:56 16.09.2015
    95Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Решение о создании межпарламентской контактной группы по Украине было принято на сессии ПА ОБСЕ в июне 2014 года в Баку, но с тех пор она так и не начала работать, так как украинская делегация игнорировала это решение.
    Председатель Госдумы РФ Сергей Нарышкин
    Спикер Госдумы РФ обсудил с главой ПА ОБСЕ урегулирование ситуации в Украине
    04:25 16.09.2015
    74
    Как сообщается, речь шла о тех шагах, которые может предпринять ПА ОБСЕ в части содействия урегулированию социально-политического кризиса в Украине и "восстановлении мира в этой братской для нас стране".
    Заседание Верховной Рады Украины
    Рада обратилась в международные инстанции, указывая на нарушения в Крыму
    18:27 17.03.2015
    406
    За соответствующее постановление Верховной Рады проголосовали 302 народных депутата при 226 минимально необходимых.
    Представители ОБСЕ в Мариуполе. Архивное фото
    Глава ПА ОБСЕ: РФ выступает против расширения миссия ОБСЕ в Украине
    22:11 25.02.2015
    843Донбасс: годовщина Минских соглашений
    Илкка Канерва призвал Россию больше содействовать соблюдению перемирия на востоке Украины и отметил, что организация обеспокоена нарушением режима прекращения огня со стороны ополченцев.
    Надежда Савченко
    Адвокат Савченко призвал иностранных парламентариев посещать ее в СИЗО
    16:48 19.02.2015
    86Дело Савченко: акции в Украине и за рубежом
    Марк Фейгин считает важным, чтобы международные наблюдатели от ПАСЕ или ПА ОБСЕ могли посетить ее в тюрьме. По его мнению, на этом надо настаивать.
    Надежда Савченко
    Герасимов пообещал продвигать декларацию в поддержку Савченко
    16:24 19.02.2015
    101Дело Савченко: акции в Украине и за рубежом
    Глава делегации Украины в Парламентской ассамблее ОБСЕ сделал соответствующее заявление в четверг на брифинге, посвященном судьбе Надежды Савченко.
    Председатель ПА ОБСЕ Илкка Канерва
    Председатель ПА ОБСЕ: необходима миротворческая миссия в Донбассе
    13:54 19.02.2015
    637Украина: между миром и войной
    Канерва также заявил о важности доступа для Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
    ОБСЕ наблюдает за территориями в зоне АТО с помощью специальных беспилотников
    В ОБСЕ сомневаются в продолжении миссии на границе РФ и Украины
    12:47 13.11.2014
    487Донбасс - зона войны
    Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илкка Канерва выразил сомнение, что в нынешнем формате миссия продолжит свою роботу на КПП "Донецк" и "Гуково" в Ростовской области РФ.
    ОБСЕ наблюдает за территориями в зоне АТО с помощью специальных мини-самолетиков
    Заседание контактной группы по Украине состоится на ближайшей сессии ОБСЕ
    04:48 31.10.2014
    90
    Об этом сообщил исполняющий обязанности главы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров.
    Досрочные выборы в Верховную Раду
    ОБСЕ: новая Рада будет легитимна
    14:59 26.10.2014
    71
    Неучастие некоторых районов Донбасса в выборах в Раду не ставит под сомнение их легитимность, считают в ОБСЕ.
    Александр Турчинов
    Турчинов хочет, чтоб в новой Раде было проевропейское большинство
    13:28 17.10.2014
    81
    Спикер парламента Александр Турчинов надеется, что в результате выборов в Раде будет сформировано проевропейское большинство.
    Заседание Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ
    Швейцария готова организовать встречу руководства РФ и Украины - ОБСЕ
    16:23 03.10.2014
    314
    Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швейцарии Дидье Бургхальтер заявил, что его страна готова способствовать прямой встречи между руководством Украины и России.
    Руководитель постоянной миссии ОБСЕ Поль Пикар (в центре, на заднем плане)
    Киев не полностью контролирует свои вооруженные силы - ОБСЕ
    15:55 03.10.2014
    552
    Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илкка Канерва заявила, что ответственность несут обе стороны конфликта на Востоке и Киев должен следить за тем, чтобы его вооруженные формирования соблюдали кодекс поведения.
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    Сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ. Архивное фото
    Россия подняла в ОБСЕ вопрос об ущемлении прав русских в Украине
    16:47 23.02.2018
    566
    По словам вице-спикера Госдумы РФ Петра Толстого, недопустимо защищать права только венгров и "не обращать внимания на 15 миллионов русских, которые пострадают от принятия украинского закона об образовании".
    Беспилотник. Архивное фото
    Резолюцию об использовании дронов в террористических целях внесут в ОБСЕ
    07:11 17.02.2018
    68
    Спецпредставитель ПА ОБСЕ по противодействию международному терроризму Николай Ковалев озвучил инициативу о необходимости подготовки резолюции, касающейся беспилотников.
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