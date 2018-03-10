По словам вице-спикера Госдумы РФ Петра Толстого, недопустимо защищать права только венгров и "не обращать внимания на 15 миллионов русских, которые пострадают от принятия украинского закона об образовании".
По словам главы российской делегации вице-спикера Госдумы РФ Петра Толстого, российская делегация в ПА ОБСЕ провела встречу со своими украинскими коллегами на полях саммита Ассамблеи, который проходит в эти дни в Вене.
Решение о создании межпарламентской контактной группы по Украине было принято на сессии ПА ОБСЕ в июне 2014 года в Баку, но с тех пор она так и не начала работать, так как украинская делегация игнорировала это решение.
Как сообщается, речь шла о тех шагах, которые может предпринять ПА ОБСЕ в части содействия урегулированию социально-политического кризиса в Украине и "восстановлении мира в этой братской для нас стране".
Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илкка Канерва заявила, что ответственность несут обе стороны конфликта на Востоке и Киев должен следить за тем, чтобы его вооруженные формирования соблюдали кодекс поведения.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По словам вице-спикера Госдумы РФ Петра Толстого, недопустимо защищать права только венгров и "не обращать внимания на 15 миллионов русских, которые пострадают от принятия украинского закона об образовании".