Украина без Крыма, Крым без Украины — как это событие через год воспринимают в отдельных теперь частях некогда одного государства? Социологические опросы показывают, что жители Украины по-прежнему воспринимают его негативно.
Год назад Киев своей патриотической риторикой "вытолкал" Крым из состава Украины. Киев не желал слушать "какую-то" провинцию, а в который раз решил навязать свой взгляд на гуманитарные ценности, но столкнулась с противодействием.
Проведение референдума в Украине не имеет новых инструментов урегулирования кризиса и не сможет создать новую политическую реальность, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Все большее количество молодых граждан Украины задумывается о необходимости жертвовать собой в зоне АТО. Точку в успешности проведения новой волны мобилизации поставил 1 февраля лично министр обороны Украины Степан Полторак.
Боевые действия на востоке Украины стоят 5 миллионов евро ежедневно, утверждает министр финансов Украины. На самом деле война стоит гораздо дороже, и на сегодня – это самая большая статья расходов украинского госбюджета.
Народный депутат предыдущих созывов Тарас Чорновил заявил, что требовать сейчас введения военного положения – это страшная провокация. По его мнению, "все, что мы можем полезного извлечь из него, мы вытащили другими законами".
Более 40% защитных сооружений в Украине не готово к использованию. Начальник Центра военной политики и безопасности Евгений Шелест заявил, что часть бомбоубежищ находятся в частной собственности и в собственности госпредприятий.
СМИ в Европе каждый день уделяют много внимания событиям происходящим на востоке Украины и в экономике государства. В частности, иностранные медиа цитировали министра финансов Украины о том, что в 2016 году экономика Украины покажет рост.
Ровно год назад в центре Киева начались столкновения между протестующими и силовиками с применением булыжников, светошумовых гранат и коктейлей Молотова. Сегодня На фоне событий сегодняшнего дня тогдашние кажутся уже не такими ужасными.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".