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    Политический кризис на Украине (2013—2014)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 113
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    16:00 26.03.2015
    1226Реакция в мире на события в Украине
    Америка перешла от слов к делу: в Украину отправлена партия танков, пишут мировые СМИ. Но как это повлияет на договоренности, достигнутые лидерами четырех стран в Минске?
    Крым. Архивное фото
    Диалог Крыма и Украины возможен только в стабильной обстановке — Копатько
    13:57 19.03.2015
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    Украина без Крыма, Крым без Украины — как это событие через год воспринимают в отдельных теперь частях некогда одного государства? Социологические опросы показывают, что жители Украины по-прежнему воспринимают его негативно.
    Андрей Золотарев. Архивное фото
    Андрей Золотарев: Эта власть существует, пока идет война
    12:54 18.03.2015
    12342Кредит МВФ и кризис в Украине.
    Украинская власть сделала все возможное, чтобы продемонстрировать внешним кредиторам свое политическое единство.
    Отдых в Крыму
    Крым между Украиной и Россией
    17:24 17.03.2015
    4218Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    Год назад Киев своей патриотической риторикой "вытолкал" Крым из состава Украины. Киев не желал слушать "какую-то" провинцию, а в который раз решил навязать свой взгляд на гуманитарные ценности, но столкнулась с противодействием.
    Владимир Литвин
    Владимир Литвин: некоторым политикам нужно, чтобы война продолжалась
    15:54 02.03.2015
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    Народный депутат, экс-спикер Верховной Рады Владимир Литвин предполагает, если бы не война на Донбассе, украинский народ попросту вышел бы на улицы и смел власть.
    Ситуация на востоке Украины. Архивное фото
    Минский договор. Украина в шаге от мира, а мир в шаге от войны
    09:37 10.02.2015
    11810Минск. Встреча в "нормандском формате"
    Как известно, 6 февраля, в Москве состоялись переговоры Владимира Путина с Ангелой Меркель и Франсуа Олландом. На данной встрече речь шла об урегулировании конфликта на Донбассе.
    Руслан Бортник
    Бортник: Порошенко сейчас сложно идти на любые компромиссы
    16:10 09.02.2015
    330Минск. Встреча в "нормандском формате"
    Проведение референдума в Украине не имеет новых инструментов урегулирования кризиса и не сможет создать новую политическую реальность, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
    Акции протеста в Мюнхене против политики НАТО. Видео
    Акции протеста в Мюнхене против политики НАТО 
    18:56 07.02.2015
    720Мюнхенская конференция по безопасности-2015
    Участники акций в Мюнхене выступают против проведения конференции по безопасности, многие недовольны политикой стран НАТО, направленной, в том числе, на эскалацию украинского кризиса.
    Переговоры Владимира Путина, Ангелы Меркель и Франсуа Олланда
    Минские договоренности по Украине доработались в Москве Олландом и Меркель
    16:34 07.02.2015
    4175Мюнхенская конференция по безопасности-2015
    Совместный мирный план Меркель-Олланда о мерах по выполнению минских соглашений будет дополнен предложениями Порошенко и Путина.
    Отправка призывников. Архивное фото
    Массовое уклонение от мобилизации и открытие в Украине "второго фронта"
    16:24 07.02.2015
    57868Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    Все большее количество молодых граждан Украины задумывается о необходимости жертвовать собой в зоне АТО. Точку в успешности проведения новой волны мобилизации поставил 1 февраля лично министр обороны Украины Степан Полторак.
    Представительство МВФ в Украине
    МВФ стремится ограничить свою долю в пакете помощи Украине - СМИ
    07:05 05.02.2015
    957Ситуация в экономике Украины
    Официальный представитель МВФ Ольга Станкова отказалась комментировать проведение текущих переговоров. По словам источника, фонд не хочет превышать порог в две трети от общего объема помощи.
    Певец Никита Джигурда с супругой фигуристкой Мариной Анисиной. Архивное фото
    Джигурда разводится с фигуристкой Анисиной
    16:43 29.01.2015
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    По его словам, после возвращения из Америки она с детьми не хочет возвращаться в Россию. Актер рассказал, что отказался получать французское гражданство по идейным соображениям.
    Украинские военные в селе близ Мариуполя
    Дорогое АТО. Куда, кому и как идут военные расходы?
    09:35 29.01.2015
    4519Восточный фронт. Донецк, Луганск, Мариуполь
    Боевые действия на востоке Украины стоят 5 миллионов евро ежедневно, утверждает министр финансов Украины. На самом деле война стоит гораздо дороже, и на сегодня – это самая большая статья расходов украинского госбюджета.
    Тарас Чорновил. Архивное фото
    Чорновил: военное положение - это разрушение страны
    09:17 29.01.2015
    1664Будет ли мир на Донбассе?
    Народный депутат предыдущих созывов Тарас Чорновил заявил, что требовать сейчас введения военного положения – это страшная провокация. По его мнению, "все, что мы можем полезного извлечь из него, мы вытащили другими законами".
    Бомбоубежище. Архивное фото
    В Украине проходит срочная инвентаризация бомбоубежищ
    08:59 28.01.2015
    630Будет ли мир на Донбассе?
    Более 40% защитных сооружений в Украине не готово к использованию. Начальник Центра военной политики и безопасности Евгений Шелест заявил, что часть бомбоубежищ находятся в частной собственности и в собственности госпредприятий.
    Джордж Сорос. Архивное фото
    Кризис вокруг Украины несет опасность для всей Европы - Сорос
    16:26 23.01.2015
    356Отношение мира к ситуации в Украине
    По мнению финансиста, международным властям необходимо обеспечить Украине финансовую поддержку. Заявление Сороса прозвучало на панельной сессии, посвященной экономической ситуации в Европе.
    Министр финансов Украины Наталия Яресько
    Яресько: Война стоит Украине 5 млн евро в день
    14:25 23.01.2015
    1717Будет ли мир на Донбассе?
    СМИ в Европе каждый день уделяют много внимания событиям происходящим на востоке Украины и в экономике государства. В частности, иностранные медиа цитировали министра финансов Украины о том, что в 2016 году экономика Украины покажет рост.
    Президент Украины Петр Порошенко на Всемирном экономическом форуме в Давосе
    Петр Порошенко: сколько ему осталось?
    09:39 23.01.2015
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    Президент Украины Петр Порошенко сокращает срок своего визита в Швейцарию и возвращается в Украину из-за ухудшения ситуации в районе Донецкого аэропорта.
    Участник евромайдана. Архивное фото
    Украина от тревожного января 2014-го до трагического января 2015-го
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    1892Год Революции
    Ровно год назад в центре Киева начались столкновения между протестующими и силовиками с применением булыжников, светошумовых гранат и коктейлей Молотова. Сегодня На фоне событий сегодняшнего дня тогдашние кажутся уже не такими ужасными.
    Наместник Святой Успенской Киево-Печерской Лавры Павел, митрополит Вышгородский и Чернобыльский
    Митрополит Павел: "Я не вижу никакой правды в этой войне"
    16:09 15.01.2015
    520Мир на Донбассе. Нормандский формат
    Он подчеркнул, что в этом противостоянии нет благой воли, а есть насилие друг над другом, а страдает весь украинский народ. "Я не вижу никакой правды в этой войне", - добавил митрополит.
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