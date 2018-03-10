"Каталония очень разнообразна. Ни у кого нет права говорить от имени всей Каталонии, тем более у руководителя, который проигнорировал мнение двух третей каталонцев", - заявил Рахой, выступая в субботу в Барселоне на съезде представителей правящей в Испании Народной Партии.
Ранее Рахой сообщил, что не согласится с предложением каталонских властей о "проведении полноценного референдума". В понедельник он должен был отправить ответное письмо Масу с изложением своей позиции.
Всего правом голоса в Каталонии обладают 5,4 миллиона человек. Участвовать в голосовании могут все жители автономии старше 16 лет. Всего участки работают в 1317 учреждениях автономии - в основном в школах и мэриях. 18 участков открыты за рубежом.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".