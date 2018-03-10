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"Каталония очень разнообразна. Ни у кого нет права говорить от имени всей Каталонии, тем более у руководителя, который проигнорировал мнение двух третей каталонцев", - заявил Рахой, выступая в субботу в Барселоне на съезде представителей правящей в Испании Народной Партии.