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    Артур Мас

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 25
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    Опрос о независимости Каталонии
    Сторонники независимости Каталонии теряют поддержку - опрос
    15:47 13.03.2015
    91
    Согласно данным опроса Центра изучения общественного мнения сторонниками каталонской независимости себя сейчас назвали 42,4 %, 54,4% таковыми себя сейчас не считают.
    Артур Мас
    Депутаты Каталонии потребовали от главы автономии подать в отставку
    20:05 18.02.2015
    107
    Депутаты Каталонии считают, что громкие коррупционные дела, в которых замешаны люди из окружения Маса, не дают ему права занимать столь высокую должность.
    Митинг в поддержку независимости Каталонии в Барселоне
    Испанские власти хотят разделить каталонцев - глава правительства автономии
    23:55 30.12.2014
    67
    По словам председателя правительства автономии, в XXI веке "надо приглашать к диалогу и переговорам, вместо того, чтобы подавать иски в суд".
    Митинг в поддержку независимости Каталонии в Барселоне
    Король Испании сделал первый шаг навстречу Каталонии
    16:24 25.12.2014
    111
    В своем первом рождественском обращении к нации в качестве главы государства Фелипе VI обратился к ситуации в Каталонии, где в уходящем году прошел опрос о независимости от Испании.
    Митинг в поддержку независимости Каталонии в Барселоне
    Власти Каталонии игнорируют волю народа о независимости - премьер Испании
    15:21 29.11.2014
    157
    "Каталония очень разнообразна. Ни у кого нет права говорить от имени всей Каталонии, тем более у руководителя, который проигнорировал мнение двух третей каталонцев", - заявил Рахой, выступая в субботу в Барселоне на съезде представителей правящей в Испании Народной Партии.
    Артур Мас
    Глава Каталонии уверен, что власти Испании хотят убрать его из политики
    17:43 28.11.2014
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    Артур Мас, глава Каталонии считает, что иски генпрокуратуры свидетельствуют о том, что правительство Испании пытается убрать его из большой политики.
    Артур Мас
    Глава Каталонии готов объявить выборы, чтобы добиться независимости
    22:54 25.11.2014
    72
    Предполагается сформировать единый список сторонников независимости, в который войдут политики от разных партий.
    Митинг в поддержку независимости Каталонии в Барселоне
    Власти Испании не давали приказов прокуратуре по поводу Каталонии
    19:09 25.11.2014
    56
    Премьер-министр Испании Мариано Рахой отметил, что прокуратура не получала никаких приказов относительно правительства Каталонии.
    Митинг в поддержку независимости Каталонии в Барселоне
    Коллегия прокуратуры Испании поддержала обвинения против главы Каталонии
    16:45 19.11.2014
    49
    Главе Каталонии Артуру Масу планируется предъявить обвинения в неподчинении решению Верховного суда по поводу проведения опроса о независимости.
    Митинг в поддержку независимости Каталонии в Барселоне
    Суд получил 12 исков против главы Каталонии за опрос о независимости
    21:23 17.11.2014
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    Ранее Рахой сообщил, что не согласится с предложением каталонских властей о "проведении полноценного референдума". В понедельник он должен был отправить ответное письмо Масу с изложением своей позиции.
    Подготовка к опросу о независимости Каталонии
    Глава Каталонии просит провести настоящий референдум о независимости
    16:35 11.11.2014
    71
    В опросе уже приняли участие 2,3 миллиона каталонцев, большинство из которых поддерживает идею о суверенитете. Однако опрос не имеет юридической силы.
    Митинг в поддержку независимости Каталонии в Барселоне
    Почти 81% каталонцев проголосовали за независимость - данные 100% бюллетеней
    16:28 10.11.2014
    84
    В опросе, который правительство Испании считает незаконным, приняли участие 2,3 миллиона человек. Большинство из них поддержало идею независимости.
    Опрос населения Каталонии о независимости автономии
    Около 2 млн человек уже приняли участие в опросе о независимости Каталонии
    20:53 09.11.2014
    95
    Всего правом голоса в Каталонии обладают 5,4 миллиона человек. Участвовать в голосовании могут все жители автономии старше 16 лет. Всего участки работают в 1317 учреждениях автономии - в основном в школах и мэриях. 18 участков открыты за рубежом.
    Опрос населения Каталонии о независимости автономии
    Суд в Барселоне отказал в срочном закрытии участков для голосования
    19:26 09.11.2014
    92
    Еще один иск подала партия "Платформа за Каталонию" (PxC), она потребовала установить личности всех волонтеров, участвующих в проведении опроса.
    Подготовка к опросу о независимости Каталонии
    Более 1 млн человек приняли участие в опросе о независимости Каталонии
    16:26 09.11.2014
    152
    В бюллетенях для голосования значатся два вопроса: "Хотите ли Вы, чтобы Каталония стала государством?" и "Если да, то хотите ли Вы, чтобы Каталония стала независимым государством?"
    Подготовка к опросу о независимости Каталонии
    Подготовка к опросу о независимости Каталонии 
    19:41 08.11.2014
    107
    В Каталонии 9 ноября состоится опрос о независимости, который будет проведен в форме своеобразной консультации с населением.
    Митинг в поддержку независимости Каталонии в Барселоне
    Хакеры атаковали сайты правительства Каталонии
    19:27 08.11.2014
    76
    Атака была совершена после того, как Мас в интервью телеканалу TV3 сообщил, что именно правительство автономии займется подсчетом бюллетеней, хотя еще накануне заявлял, что это будут делать волонтеры.
    Митинг в поддержку независимости Каталонии в Барселоне
    Генпрокуратура Каталонии расследует законность проведения опроса
    18:15 08.11.2014
    54
    Накануне правительство Каталонии подтвердило, что берет на себя организацию проведения голосования в автономии по вопросу независимости, несмотря на позицию властей Испании и Конституционного суда.
    Акции в Барселоне в поддержку референдума о независимости Каталонии
    Власти Каталонии намерены стать организаторами опроса о независимости
    17:05 07.11.2014
    67
    Каталонское правительство не будет самоустраняться от проведения воскресного голосования.
    Акции в Барселоне в поддержку референдума о независимости Каталонии
    Опрос о независимости в Каталонии проведут общественные организации
    19:27 06.11.2014
    72
    С таким предложением выступил министр юстиции Испании Рафаэль Катала.
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