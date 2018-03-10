наверх
10.03.201809:40
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Правительство Испании

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 32
    • Материалы
    • Все
    • Самые читаемые
    Флаг Испании
    Правительство Испании созывает экстренное заседание по Каталонии
    06:23 21.10.2017
    400Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    Испанское правительство должно, наконец, утвердить, в каком именно виде оно хочет применить 155-ю статью конституции, которая позволяет ограничить самоуправление автономного сообщества.
    Флаг Испании
    Испания назвала недопустимым провозглашение в Каталонии независимости
    00:06 11.10.2017
    68Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    Заместитель председателя правительства Испании Сорайя Саэнс де Сантамария заявила, что "большинство каталонцев не хотят независимого государства в форме республики".
    Мариано Рахой
    Мадрид не допустит, чтобы независимость Каталонии воплотилась в жизнь - премьер
    00:55 08.10.2017
    133Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    По словам премьер-министра Испании Мариано Рахоя, правительство воспрепятствует, чтобы любое объявление независимости Каталонией во что-то вылилось.
    Флаг Испании
    Мадрид назвал условие для начала диалога с правительством Каталонии
    05:47 05.10.2017
    1489Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    В кабинете министров Испании подчеркнули, что власти страны не будут "вести переговоры ни о чем незаконном, не поддадутся на шантаж".
    Акция в Барселоне, посвященная референдуму о независимости Каталонии
    Каталония: есть ли реальный шанс на независимость
    09:30 01.10.2017
    810Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    Референдум о независимости Каталонии от Испании состоится несмотря ни на что, уверяют каталонские власти. Никакого референдума не будет, будет лишь голосование на некоторых участках, которое больше будет походить на "праздник", чем на голосование, утверждает испанское правительство.
    Акции в поддержку референдума в Каталонии
    Референдум в Каталонии: до сих пор неизвестно, состоится ли голосование
    06:57 01.10.2017
    308Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    Власти Испании уверяют, что никакого голосования не будет. Вся логистика женералитета заблокирована. Официальный представитель испанского правительства, министр культуры страны Иньиго Мендес де Виго заявил, что референдум "аннулирован государством".
    Парламентские выборы в Испании
    Правительство должен формировать победитель выборов – премьер Испании
    02:04 21.12.2015
    464
    Большинство мандатов в конгрессе депутатов (122 место и 28% голосов) по итогам подсчета более 99% бюллетеней получила правая Народная партия во главе с премьером Мариано Рахоем.
    Поисково-спасательная операция в районе крушения А320 во Франции
    Трехдневный траур по погибшим Airbus A320 введут в Испании
    20:03 24.03.2015
    99Крушение Airbus A320 во Франции
    Первый заместитель председателя правительства Испании Сорайя Саэнс де Сантамария сообщила, что трехдневный траур будет введен 25 марта.
    Опрос о независимости Каталонии
    Сторонники независимости Каталонии теряют поддержку - опрос
    15:47 13.03.2015
    91
    Согласно данным опроса Центра изучения общественного мнения сторонниками каталонской независимости себя сейчас назвали 42,4 %, 54,4% таковыми себя сейчас не считают.
    Полиция Испании
    Испанцы, задержанные по обвинению в участии в войне в Украине, освобождены
    02:39 28.02.2015
    2402Донбасс: годовщина Минских соглашений
    Испанская полиция в пятницу задержала восемь человек по подозрению в участии в боевых действиях в Донбассе. Аресты были проведены в Астурии, Каталонии, Эстремадуре, Мурсии, Мадриде и Наварре.
    Председатель Правительства Испании Мариано Рахой
    ЕС должен иметь единую позицию в отношении Украины - премьер Испании
    14:46 24.02.2015
    254
    Председатель правительства Испании Мариано Рахой отметил, что Испания всецело поддерживает минские соглашения, которые призваны способствовать разрешению кризиса.
    Председатель Правительства Испании Мариано Рахой
    Восстановление отношений США и Кубы "демократизирует" остров - Рахой
    16:36 18.12.2014
    146Восстановление отношений Кубы и США: визит Обамы
    Председатель испанского правительства Мариано Рахой надеется, что потепление ив отношения между США и Кубой приведет к улучшению уровня жизни кубинского народа и улучшению демократических стандартов.
    Митинг в поддержку независимости Каталонии в Барселоне
    Власти Каталонии игнорируют волю народа о независимости - премьер Испании
    15:21 29.11.2014
    157
    "Каталония очень разнообразна. Ни у кого нет права говорить от имени всей Каталонии, тем более у руководителя, который проигнорировал мнение двух третей каталонцев", - заявил Рахой, выступая в субботу в Барселоне на съезде представителей правящей в Испании Народной Партии.
    Артур Мас
    Глава Каталонии уверен, что власти Испании хотят убрать его из политики
    17:43 28.11.2014
    60
    Артур Мас, глава Каталонии считает, что иски генпрокуратуры свидетельствуют о том, что правительство Испании пытается убрать его из большой политики.
    Митинг в поддержку независимости Каталонии в Барселоне
    Власти Испании не давали приказов прокуратуре по поводу Каталонии
    19:09 25.11.2014
    56
    Премьер-министр Испании Мариано Рахой отметил, что прокуратура не получала никаких приказов относительно правительства Каталонии.
    Митинг в поддержку независимости Каталонии в Барселоне
    Коллегия прокуратуры Испании поддержала обвинения против главы Каталонии
    16:45 19.11.2014
    49
    Главе Каталонии Артуру Масу планируется предъявить обвинения в неподчинении решению Верховного суда по поводу проведения опроса о независимости.
    Судно Гринпис
    Активисты Greenpeace пострадали в столкновении с катерами испанских ВМС
    22:54 15.11.2014
    62
    Как сообщает Greenpeace, военные моряки "несколько раз таранили их надувные лодки, в результате чего одна из активисток, итальянка по национальности, упала в воду, попала под винт одного из судов, получив два пореза и перелом".
    Митинг в поддержку независимости Каталонии в Барселоне
    Правительство Испании исключает возможность независимости Каталонии
    18:57 11.11.2014
    80
    Первый заместитель правительства Испании Сорайа Саэнс де Сантамария заяивла, что власти страны не допускает возможности отделения Каталонии от Испании.
    Опрос о независимости Каталонии
    Каталонцы активно голосуют за независимость от Испании 
    19:40 09.11.2014
    213
    В воскресенье в 9.00 по местному времени в Каталонии открылись избирательные участки, в основном в школах и мэриях, на которых все желающие могут принять участие во всеобщем опрос по вопросу независимости Каталонии от Испании.
    Опрос о независимости Каталонии
    Акции в защиту и против независимости Каталонии проходят в Испании
    18:34 09.11.2014
    86
    Коалиция ультраправых партий провела акцию протеста перед зданием представительства правительства Испании в Барселоне. В ней приняли участие около 50 человек. Акция завершилась сожжением эстелады - флага, символизирующего независимость Каталонии.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны