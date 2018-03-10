Референдум о независимости Каталонии от Испании состоится несмотря ни на что, уверяют каталонские власти. Никакого референдума не будет, будет лишь голосование на некоторых участках, которое больше будет походить на "праздник", чем на голосование, утверждает испанское правительство.
Власти Испании уверяют, что никакого голосования не будет. Вся логистика женералитета заблокирована. Официальный представитель испанского правительства, министр культуры страны Иньиго Мендес де Виго заявил, что референдум "аннулирован государством".
"Каталония очень разнообразна. Ни у кого нет права говорить от имени всей Каталонии, тем более у руководителя, который проигнорировал мнение двух третей каталонцев", - заявил Рахой, выступая в субботу в Барселоне на съезде представителей правящей в Испании Народной Партии.
Как сообщает Greenpeace, военные моряки "несколько раз таранили их надувные лодки, в результате чего одна из активисток, итальянка по национальности, упала в воду, попала под винт одного из судов, получив два пореза и перелом".
В воскресенье в 9.00 по местному времени в Каталонии открылись избирательные участки, в основном в школах и мэриях, на которых все желающие могут принять участие во всеобщем опрос по вопросу независимости Каталонии от Испании.
Коалиция ультраправых партий провела акцию протеста перед зданием представительства правительства Испании в Барселоне. В ней приняли участие около 50 человек. Акция завершилась сожжением эстелады - флага, символизирующего независимость Каталонии.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".