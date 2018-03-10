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Референдум о независимости Каталонии от Испании состоится несмотря ни на что, уверяют каталонские власти. Никакого референдума не будет, будет лишь голосование на некоторых участках, которое больше будет походить на "праздник", чем на голосование, утверждает испанское правительство.