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    Парламент Каталонии

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Региональные выборы в Каталонии
    Сторонники единой Испании празднуют первое место на выборах в Каталонии
    02:57 22.12.2017
    466Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    Партия "Граждане", возникшая в Каталонии в 2006 году, получила по итогам подсчета почти 100% голосов 37 мандатов в парламенте. За нее проголосовали 1,1 миллиона избирателей, или 25,3%.
    Региональные выборы в Каталонии
    Сторонники независимости получили большинство в парламенте Каталонии
    00:57 22.12.2017
    220Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    Первое место на выборах удерживает центристская партия "Граждане" с 36 мандатами (25,4%), однако трем сепаратистским партиям "Вместе за Каталонию", "Левым республиканцам Каталонии" и "Кандидатуре народного единства" удается получить 70 мандатов из 135.
    Люди празднуют после того как парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании
    Каталония объявила о независимости: реакция Мадрида и евро
    07:15 28.10.2017
    1444Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    Ранее испанское правительство решило применить для разрешения каталонского кризиса 155-ю статью конституции, по которой возможно ограничение автономии региона.
    Премьер-министр Испании Мариано Рахой
    Премьер Испании распустил парламент Каталонии и назначил выборы
    22:10 27.10.2017
    268Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    По словам премьер-министр Испании Мариано Рахоя, речь идет не о приостановлении самоуправления, а "о скорейшем его возвращении к нормальному функционированию, которое начинается с закона и возвращает закон каталонцам".
    Глава Каталонии Карлес Пучдемон вручает свой бюллетень во время голосования по вопросу о независимости от Испании в региональном парламенте Каталонии в Барселоне
    Главные события 27 октября в фотографиях 
    18:01 27.10.2017
    124Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    Парламент Каталонии в ходе голосования проголосовал в пятницу за резолюцию о провозглашении независимости от Испании. За независимость Каталонии проголосовали 70 парламентариев, 10 проголосовали против и еще двое бросили в урну пустые бюллетени.
    Люди празднуют после того как парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании
    Решение парламента Каталонии о независимости и ликование на улицах 
    17:47 27.10.2017
    538Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    Парламент Каталонии в ходе тайного голосования проголосовал в пятницу за резолюцию о провозглашении независимости от Испании. За резолюцию о независимости Каталонии проголосовали 70 парламентариев, 10 проголосовали против и еще двое бросили в урну пустые бюллетени.
    Протесты против запрета референдума в Каталонии
    Парламент Каталонии во вторник может объявить независимость от Испании
    02:58 10.10.2017
    166Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    Согласно закону о референдуме, принятому каталонским парламентом 6 сентября (у партий, поддерживающих независимость, абсолютное большинство), результаты предполагают объявление независимости.
    Референдум о независимости Каталонии
    Парламент Каталонии примет одностороннее решение об объявлении независимости
    04:45 02.10.2017
    453Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    По словам заместителя председателя женералитета (правительства Каталонии) Ориола Жункераса, решение об объявлении независимости Каталонии действительно будет принимать парламент.
    Протесты в Каталонии
    Референдум в Каталонии противоречит Конституции - депутат
    10:30 30.09.2017
    269Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    Референдум 1 октября не имеет юридической силы, потому что организован сепаратистскими партиями в обход испанского и даже каталонского права, заявили в оппозиционной партии "Граждане".
    Досрочные парламентские выборы в Каталонии
    Новое государство на карте Европы. Каталония выходит из состава Испании?
    21:02 09.11.2015
    1229
    Парламент Каталонии в понедельник начал процесс отделения автономного сообщества от Испании, приняв соответствующую резолюцию, провозглашающую "официальный процесс" начала создания государства "с республиканской формой правления".
    Досрочные парламентские выборы в Каталонии
    Сторонники независимости Каталонии празднуют победу на выборах 
    06:17 28.09.2015
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    По итогам подсчета более 95% голосов, коалиция Junts pel Si (в нее входят партия председателя правительства Каталонии Артура Маса "Демократическая конвергенция Каталонии" (CDC) и "Левые республиканцы Каталонии") получает 62 места.
    Страны мира. Испания
    Испанские власти назвали созыв референдума в Каталонии "ошибкой"
    22:15 27.09.2014
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    Испанские власти назвали подписание главой Каталонии Артуром Масом декрета о проведении референдума о независимости 9 ноября "ошибкой" и созвали экстренное заседание правительства.
    Страны мира. Испания
    Почти 60% жителей Каталонии выступают за государственность автономии
    03:08 23.09.2014
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    Почти 60% каталонцев заявили, что поддерживают обретение автономией статуса государства, сообщает агентство Europa Press.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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