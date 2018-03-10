Первое место на выборах удерживает центристская партия "Граждане" с 36 мандатами (25,4%), однако трем сепаратистским партиям "Вместе за Каталонию", "Левым республиканцам Каталонии" и "Кандидатуре народного единства" удается получить 70 мандатов из 135.
По словам премьер-министр Испании Мариано Рахоя, речь идет не о приостановлении самоуправления, а "о скорейшем его возвращении к нормальному функционированию, которое начинается с закона и возвращает закон каталонцам".
Парламент Каталонии в ходе голосования проголосовал в пятницу за резолюцию о провозглашении независимости от Испании. За независимость Каталонии проголосовали 70 парламентариев, 10 проголосовали против и еще двое бросили в урну пустые бюллетени.
Парламент Каталонии в ходе тайного голосования проголосовал в пятницу за резолюцию о провозглашении независимости от Испании. За резолюцию о независимости Каталонии проголосовали 70 парламентариев, 10 проголосовали против и еще двое бросили в урну пустые бюллетени.
Парламент Каталонии в понедельник начал процесс отделения автономного сообщества от Испании, приняв соответствующую резолюцию, провозглашающую "официальный процесс" начала создания государства "с республиканской формой правления".
По итогам подсчета более 95% голосов, коалиция Junts pel Si (в нее входят партия председателя правительства Каталонии Артура Маса "Демократическая конвергенция Каталонии" (CDC) и "Левые республиканцы Каталонии") получает 62 места.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".