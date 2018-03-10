Всего в лодке находились 46 человек, 22 человека удалось спасти, они доставлены в порт Аргинегин (провинция Лас-Пальмас) утром в среду, 24 мигранта пропали без вести. Спасенные уверяют, что остальные пассажиры, находившиеся на борту, утонули.
Как сообщает Greenpeace, военные моряки "несколько раз таранили их надувные лодки, в результате чего одна из активисток, итальянка по национальности, упала в воду, попала под винт одного из судов, получив два пореза и перелом".
В середине августа правительство Испании разрешило компании Repsol проводить работы недалеко от Канарских островов, против чего на протяжении последних лет активно выступали экологические организации, местные власти и жители.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".