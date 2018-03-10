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    Канарские острова

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
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    На Канарских островах паром на всей скорости врезался в причал. Видео
    На Канарских островах паром на всей скорости врезался в причал 
    06:18 22.04.2017
    477
    На Канарских островов паром, направлявшийся по маршруту Гран-Канария - Тенерифе, врезался в причал. При столкновении на борту находились 140 человек. Некоторые из пассажиров получили легкие ранения.
    Мигранты. Архивное фото
    Более 20 мигрантов пропали без вести у берегов Канарских островов
    17:29 18.11.2015
    36Мигранты штурмуют ЕС
    Всего в лодке находились 46 человек, 22 человека удалось спасти, они доставлены в порт Аргинегин (провинция Лас-Пальмас) утром в среду, 24 мигранта пропали без вести. Спасенные уверяют, что остальные пассажиры, находившиеся на борту, утонули.
    Мурманский траулер Адмирал Шабалин. Архивное фото
    В испанском порту загорелся траулер из России
    15:31 27.10.2015
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    Как сообщили РИА Новости начальник службы мореплавания Мурманского тралового флота, все члены экипажа - 57 человек - эвакуированы и находятся в безопасном месте.
    Олег Калашников во время траурной церемонии, посвященной началу Великой Отечественной войны
    Хроника 15 апреля: убийство экс-регионала Калашникова, арест Богатыревой
    09:25 16.04.2015
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    В среду, 15 апреля, в Киеве был убит экс-депутат от Партии регионов Олег Калашников, помимо этого суд заочно арестовал экс-главу Минздрава Раису Богатыреву.
    Затонувший российский траулер Олег Найденов
    Крушение российского траулера у Канарских островов 
    08:22 16.04.2015
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    В 15 милях от Канарских островов потерпел крушение траулер "Олег Найденов". На судне возникло возгорание в машинном отделение. С борта корабля эвакуированы 72 члена экипажа, никто из них не пострадал.
    Пожарный. Архивное фото
    Пожар вспыхнул на российском танкере близ Канарских островов - СМИ
    23:20 13.04.2015
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    Сообщается, что танкер находится в 40 километрах от испанского острова Гран-Канария, входящего в архипелаг Канарских островов в Атлантическом океане.
    Пожар на российском траулере в Испании. Видео
    Пожар на российском траулере в канарском порту 
    04:29 12.04.2015
    209
    Ликвидация пожара продолжается и может занять несколько часов. Тушение огня ведется одновременно с суши и моря. Пожар возник в машинном отделении.
    Судно Гринпис Арктик Санрайз. Архивное фото
    Власти Испании арестовали судно Artic Sunrise, принадлежащее Greenpeace
    20:45 18.11.2014
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    Активисты, прибывшие на Artic Sunrise к Канарским островам, попытались проникнуть на буровое судно Rowan Renaissance, чтобы помешать геологоразведочным работам концерна Repsol.
    Директор департамента информполитики МИД Украины Евгений Перебийнис
    Яхта с тонной кокаина и двумя украинцами на борту задержана на Канарах
    17:23 18.11.2014
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    Яхта Libertu Belle была задержана южнее острова Гран-Канария. Арестованы трое человек, среди которых, по данным СМИ, двое украинцев и серб.
    Судно Гринпис
    Активисты Greenpeace пострадали в столкновении с катерами испанских ВМС
    22:54 15.11.2014
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    Как сообщает Greenpeace, военные моряки "несколько раз таранили их надувные лодки, в результате чего одна из активисток, итальянка по национальности, упала в воду, попала под винт одного из судов, получив два пореза и перелом".
    Судно Гринпис
    Greenpeace пытается предотвратить геологоразведочные работы у Канар
    17:37 15.11.2014
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    В субботу активисты Greenpeace, прибывшие на судне Artic Sunrise к Канарским островам в конце октября, попытались помещать началу геологоразведочных работ. К месту событий были направлены ВМС Испании.
    Гринпис
    "Гринпис" подал жалобу на испанское правительство в Еврокомиссию
    21:54 27.10.2014
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    В середине августа правительство Испании разрешило компании Repsol проводить работы недалеко от Канарских островов, против чего на протяжении последних лет активно выступали экологические организации, местные власти и жители.
    Медики в спецодежде для предотвращения заражения Эболой
    Новый случай подозрения на Эболу зафиксирован на Канарах
    18:46 16.10.2014
    182Вирус Эбола шагает по планете
    Подозреваемый на Эболу восемь дней назад выехал из Сьерра-Леоне и прибыл на Канары 12 октября.
    СМИ: умер испанский поэт Леопольдо Мария Панеро
    11:39 06.03.2014
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    Испанский поэт и писатель Леопольдо Мария Панеро (Leopoldo Maria Panero) скончался на 66-м году жизни в ночь на четверг на Канарских островах, сообщает испанская газета El Pais.
    Самолет
    Самолет президента Боливии совершит посадку на Канарских островах
    14:21 03.07.2013
    5Скандал вокруг Сноудена и "утечки" о деятельности спецслужб США
    Самолет президента Боливии Эво Моралеса совершит техническую посадку в аэропорту Лас Пальмас де Гран Канария. В плане полета воздушного судна значится техническая остановка в аэропорту.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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