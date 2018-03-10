наверх
10.03.201809:33
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Олег Калашников

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 59
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Мемориальная доска Олесю Бузине в Киеве
    "Оппоблок" назвал "фарсом" расследование убийств Бузины и Калашникова
    12:43 15.04.2016
    261Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Нераскрытые преступления и ненаказанные преступники создают в стране атмосферу страха, которой власть пытается запугивать инакомыслящих, сегодня каждый подумает дважды перед тем, как выступить с критикой власти, утверждают в "Оппозиционном блоке"
    Сергей Левочкин. Архивное фото
    Левочкин объяснил, почему не ходит на допросы по делу Калашникова
    23:28 04.06.2015
    156Дело Ефремова. Первый пошел?
    Как сообщили в "Оппозиционном блоке", Левочкин готов свидетельствовать по делу об убийствах журналиста Бузины и бывшего депутата Калашникова, хотя и считает их расследование политическим фарсом.
    Сергей Левочкин. Архивное фото
    Левочкин повторно проигнорировал допрос по делу Калашникова
    00:19 03.06.2015
    188Дело Ефремова. Первый пошел?
    Следователи планировали выяснять взаимоотношения Калашникова и Левочкина, круг общения, наличие возможных долговых обязательств, конфликтных ситуаций, угроз, совместных проектов.
    Сергей Левочкин в Раде
    Левочкин не явился на допрос по делу об убийстве Калашникова
    19:37 28.05.2015
    219
    По данным МВД, целью процессуального действия является установление обстоятельств знакомства погибшего Калашникова и Левочкина.
    Сергей Левочкин. Архивное фото
    МВД вызывает на допрос Левочкина и Клюева по делу об убийстве Калашникова
    21:36 25.05.2015
    187Убийство становится нормой: Калашников, Сухобок
    Целью процессуального действия является установление обстоятельств знакомства погибшего Калашникова с Левочкиным и Клюевым, сообщается в на сайте МВД Украины.
    Глава МВД Украины Арсен Аваков
    Аваков: убийства Калашникова, Бузины и киевских милиционеров не связаны
    13:57 13.05.2015
    403Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Министр внутренних дел сообщил о расследовании резонансных убийствах, произошедших в столице за последний месяц. По его словам, идет "интенсивная стадия расследования".
    Акция памяти Калашникова. Архивное фото
    Обыск у Калашникова: редкое оружие, дорогие авто и деньги в конвертах
    23:49 25.04.2015
    393Убийство становится нормой: Калашников, Сухобок
    Дома у экс-нардепа было около 20 разных элитных охотничьих ружей, например марки Benelli. В гаражах у Калашникова нашли Mercedes-Benz G55, Aston Martin и Rolls-Royce 2013 года выпуска.
    Бывший народный депутат Олег Калашников на митинге
    В квартире Калашникова проводится обыск - СМИ
    10:50 23.04.2015
    283Убийство становится нормой: Калашников, Сухобок
    Согласно данным, обыск проводится в квартире, где жил и возле которой был застрелен Калашников. К моменту прихода силовиков дома находилась жена погибшего.
    Александр Турчинов. Архивное фото
    Турчинов: силовики скоро отрапортуют о раскрытии убийств Калашникова и Бузины
    21:16 22.04.2015
    581Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Силовые структуры настроены на то чтобы не просто раскрыть, а быстро раскрыть эти убийства, в ближайшее время силовики отрапортуют о раскрытии этих убийств, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
    Аваков о расследовании резонансных убийств
    Аваков: расследования убийств Калашникова и Бузины под моим надзором 
    14:42 21.04.2015
    267Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Министр внутренних дел заявил, что лучшие следственный группы ведут поиски убийц журналиста Олеся Бузины и экс-депутата Олега Калашникова.
    Глава МВД Украины Арсен Аваков
    Расследование убийств Бузины и Калашникова будет непредвзятым - Аваков
    14:04 21.04.2015
    715Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Глава Министерства внутренних дел подчеркнул, что расследования уголовных дел по убийству Олеся Бузины и Олега Калашникова находятся под его персональным контролем.
    Похороны Олеся Бузины
    Расстрельные списки. Кто следующая жертва в охоте на неугодных?
    12:26 21.04.2015
    5586Криминализация украинского общества.
    СБУ и лично Антон Геращенко выслеживают сепаратистов и террористов через кибероперации, "УПА" берет на себя ответственность за резонансные убийства в Украине, а националисты составляют "списки украинской мечты": подсказку для киллеров.
    Акция памяти Бузины и Калашникова в Москве
    "Миротворец". Сайт для предателей, террористов, киллеров
    17:18 20.04.2015
    151583Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Советник министра МВД Антон Геращенко признался: МВД и СБУ воспользовались убийствами экс-нардепа Олега Калашникова и журналиста Олеся Бузины, чтобы собрать информацию о сепаратистах, террористах, сочувствующих ДНР и ЛНР.
    Похороны Олеся Бузины
    Обзор мировых СМИ: гибель оппозиционеров в Украине
    15:20 20.04.2015
    2245Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Мировые СМИ продолжают писать о продолжающихся "загадочных смертях" украинских чиновников и просто людей, связанных с экс-президентом Януковичем или симпатизировавших ему. Что думают зарубежные эксперты о смертях Олеся Бузины и Олега Калашникова?
    Премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Архивное фото
    Убийства Калашникова и Бузины будут раскрыты - Яценюк
    19:56 19.04.2015
    1316Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    По словам премьера Украины Арсения Яценюка, создана следственно-оперативная группа, в которую входят лучшие специалисты генпрокуратуры Украины и МВД, расследование - под постоянным контролем.
    Александр Усик
    Хроника 18 апреля: Усик нокаутировал россиянина, организации "УПА" не существует
    10:47 19.04.2015
    849
    В субботу, 18 апреля, штаб АТО обвинил ополченцев в применении "Градов", Обама призвал ЕC сохранить санкции против России, украинский боксер Усик победил россиянина Князева техническими нокаутом.
    Похороны Калашникова. Видео
    Калашникова в последний путь провели с военными почестями 
    01:59 19.04.2015
    1236Убийство становится нормой: Калашников, Сухобок
    Бывший народный депутат от Партии регионов Олег Калашников был убит вечером 15 апреля. Причиной смерти стало огнестрельное ранение. Тело погибшего было найдено на 8-ом этаже возле его квартиры.
    Служба Безопасности Украины
    Организации "Украинская повстанческая армия" не существует - СБУ
    22:18 18.04.2015
    518Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    По словам начальника главного следственного управления СБУ Василия Вовка, в Украине существует департамент защиты национальной государственности, который на постоянной основе изучает проблемы радикализма.
    Министерство внутренних дел Украины
    В Киевской области не было ДТП с братом экс-депутата Калашникова - МВД
    21:32 18.04.2015
    370Убийство становится нормой: Калашников, Сухобок
    Согласно данным пресс-секретаря МВД Киевской области Николая Жуковича, никакого ДТП, в котором погиб брат Калашникова, и ДТП, где правоохранители нашли 6 миллионов гривен, не было.
    Церемония прощания с Олегом Калашниковым
    Церемония прощания с Олегом Калашниковым 
    16:06 18.04.2015
    1995Убийство становится нормой: Калашников, Сухобок
    В Свято-Ильинской церкви в Киеве 18 апреля 2015 г. состоялась церемония прощания с экс-депутатом от Партии регионов Олегом Калашниковым, который был убит вечером 15 апреля.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны