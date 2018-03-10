Нераскрытые преступления и ненаказанные преступники создают в стране атмосферу страха, которой власть пытается запугивать инакомыслящих, сегодня каждый подумает дважды перед тем, как выступить с критикой власти, утверждают в "Оппозиционном блоке"
Силовые структуры настроены на то чтобы не просто раскрыть, а быстро раскрыть эти убийства, в ближайшее время силовики отрапортуют о раскрытии этих убийств, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
СБУ и лично Антон Геращенко выслеживают сепаратистов и террористов через кибероперации, "УПА" берет на себя ответственность за резонансные убийства в Украине, а националисты составляют "списки украинской мечты": подсказку для киллеров.
Советник министра МВД Антон Геращенко признался: МВД и СБУ воспользовались убийствами экс-нардепа Олега Калашникова и журналиста Олеся Бузины, чтобы собрать информацию о сепаратистах, террористах, сочувствующих ДНР и ЛНР.
Мировые СМИ продолжают писать о продолжающихся "загадочных смертях" украинских чиновников и просто людей, связанных с экс-президентом Януковичем или симпатизировавших ему. Что думают зарубежные эксперты о смертях Олеся Бузины и Олега Калашникова?
По словам начальника главного следственного управления СБУ Василия Вовка, в Украине существует департамент защиты национальной государственности, который на постоянной основе изучает проблемы радикализма.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".