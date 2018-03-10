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Силовые структуры настроены на то чтобы не просто раскрыть, а быстро раскрыть эти убийства, в ближайшее время силовики отрапортуют о раскрытии этих убийств, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.