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    Сьерра-Леоне

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 71
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    На месте оползня в Сьерра-Леоне
    Число жертв оползня в Сьерра-Леоне приблизилось к 500
    19:47 20.08.2017
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    Согласно данным Международного комитета Красного Креста, в результате удара стихии около 3 тысяч человек могли потерять свои дома и остаться на улице.
    ФСБ задержала в Крыму агента Службы безопасности Украины Геннадия Лимешко
    Фотоитоги 15 августа: задержание украинца в Крыму, курьезное ДТП в Киеве и Греция в огне 
    18:18 15.08.2017
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    ФСБ РФ во вторник заявила, что предотвратила в Крыму серию диверсий, готовившихся Украиной. В этот же день в Киеве произошло курьезное ДТП - девушка-водитель въехала в служебный вход бизнес-центра, перепутав передачи.
    Последствия оползня в Сьерра-Леоне
    Масштабный оползень в Сьерра-Леоне: сотни погибших 
    09:34 15.08.2017
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    Более 310 человек стали жертвами наводнения и схода оползня в Сьерра-Леоне, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Международный комитет Красного Креста.
    Наводнение и оползень в Сьерра-Леоне
    Наводнение и оползень в Сьерра-Леоне: число жертв превысило 300 
    17:30 14.08.2017
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    Сход оползня произошел в понедельник рано утром в городе Риджент, расположенном недалеко от столицы Сьерра-Леоне города Фритаун. Десятки домов оказались затоплены.
    Крупный алмаз. Архивное фото
    Пастор из Сьерра-Леоне нашёл алмаз весом 706 карат
    18:31 16.03.2017
    297
    По информации СМИ, это крупнейший необработанный алмаз, обнаруженный в стране с 1972 года. Отмечается, что алмаз пока что не оценили. Он сдан на хранение в банк Сьерра-Леоне.
    Госпитализация зараженного вирусом Эбола
    ВОЗ: новые случаи Эболы в Сьерра-Леоне - второе поколение вируса
    19:57 22.01.2016
    128Эпидемия Эболы
    В четверг ВОЗ подтвердила второй случай заражения Эболой в Сьерра-Леоне, где было объявлено о прекращении эпидемии в начале ноября. Ранее о новом случае заражения смертельно опасной лихорадкой в стране сообщили власти страны.
    Похороны погибших от Эболы. Архивное фото
    Второй случай заболевания лихорадкой Эбола зафиксирован в Сьерра-Леоне
    23:59 20.01.2016
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    В прошлую пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила первый случай заражения смертельным вирусом Эбола в Сьерра-Леоне после объявления о полном прекращении эпидемии в Западной Африке.
    Похороны погибших от Эболы
    Более 100 человек поместили в карантин после смерти от Эболы в Сьерра-Леоне
    06:43 17.01.2016
    64Эпидемия Эболы
    Как сообщили в министерстве здравоохранения Сьерра-Леоне, всего 109 человек были помещены в карантин, так как могли контактировать с погибшей от лихорадки девушкой.
    На месте теракта в Буркина-Фасо
    Обзор ИноСМИ: заложники и жертвы в отеле Буркина-Фасо, возвращение Эболы
    14:46 16.01.2016
    239Атака террористов на отель в Буркина-Фасо
    Мировые СМИ пишут о нападении на отель в столице Буркина-Фасо Уагадугу, трагических результатах клинических испытаний нового лекарства во Франции, атаке на базу Африканского союза в Сомали, а также возвращении вируса лихорадки Эбола в Сьерра-Леоне.
    Жертва Эболы на улице одного из городов Сьерра-Леоне
    Власти Сьерра-Леоне подтвердили возвращение лихорадки Эбола
    04:23 15.01.2016
    70Эпидемия Эболы
    Правительство Сьерра-Леоне сообщило о прекращении эпидемии смертельно опасного заболевания 7 ноября. После этого в стране был объявлен 90-дневный период медицинского мониторинга за ситуацией.
    Сьерра-Леоне освободилась от лихорадки Эбола
    Сьерра-Леоне освободилась от лихорадки Эбола 
    09:06 08.11.2015
    55Эпидемия Эболы
    Власти Сьерра-Леоне в субботу объявили о завершении эпидемии смертельной лихорадки Эбола. С февраля прошлого года в трех странах Западной Африки вирус Эболы убил более 11 тысяч человек.
    Быстрый диагностический тест для вируса Эбола eZyscreen
    Новый случай смерти от лихорадки Эбола зафиксирован в Сьерра-Леоне - ВОЗ
    01:27 01.09.2015
    83Эпидемия Эболы
    На северо-западе Сьерра-Леоне скончалась пожилая женщина. После смерти у нее был обнаружен вирус Эбола. Больная лечилась дома, что, в свою очередь, вызывает опасения, что могут быть зафиксированы новые случаи заражения.
    Быстрый диагностический тест для вируса Эбола eZyscreen
    Количество зараженных вирусом Эбола достигло почти 25 тысяч - ВОЗ
    18:13 30.03.2015
    111
    Всемирная организация здравоохранения обнародовала новые данные относительно заболевших вирусом Эболы - общее число лиц, пострадавших от вспышки лихорадки Эбола, составляет 24992 человека, в том числе 10365 летальных случаев.
    Ситуация в Серра-Леоне. Архивное фото
    ЮНИСЕФ: каждый пятый заразившийся Эболой - ребенок
    03:40 18.03.2015
    58
    Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество погибших от вируса Эбола превысило 10 тысяч человек, зараженных насчитывается 24350 человек.
    Распространение вируса Эбола в мире
    Десять граждан США с подозрением на Эболу эвакуируют из Сьерра-Леоне
    22:29 14.03.2015
    69Эпидемия Эболы
    Уточняется, что они имели контакт с заразившимся Эболой гражданином США, который 13 марта был доставлен на родину для лечения.
    Флаг США
    Вице-президент Сьерра-Леоне попросил убежища в США
    15:39 14.03.2015
    105
    Недавно политик был исключен из правящей партии APC после внутреннего расследования, по итогам которого его обвинили в создании собственного оппозиционного движения.
    Быстрый диагностический тест для вируса Эбола eZyscreen
    У британского военного в Африке обнаружен вирус Эбола
    00:19 12.03.2015
    86
    Всемирная организация здравоохранения ранее сообщила, что число умерших от лихорадки Эбола составило 9976 человек, зараженных — 24282 человека.
    Похороны погибшего от Эболы
    Более 130 новых случаев заболевания Эболой отмечено в Западной Африке
    03:11 05.03.2015
    87Эпидемия Эболы
    В отчете ВОЗ сообщается, что общее число зараженных смертельным вирусом лихорадки Эбола на 4 марта составило 23 тысячи 969 человек, от заболевания скончалось 9 тысяч 807 человек.
    Распространение вируса Эбола в мире
    Вице-президента Сьерра-Леоне поместили на карантин из-за Эболы
    03:01 01.03.2015
    45Эпидемия Эболы
    Решение о помещении на карантин политик принял сам. По его словам, он чувствует себя хорошо, у него нет никаких признаков болезни. Согласно информации, врачи будут следить за состоянием всех сотрудников.
    Открытая граница Либерии и Сьерра-Леоне
    Либерия открыла границы после эпидемии Эболы 
    12:08 24.02.2015
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    Африканские страны постепенно открывают границы после спада количества заболевших лихорадкой Эбола.
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