ФСБ РФ во вторник заявила, что предотвратила в Крыму серию диверсий, готовившихся Украиной. В этот же день в Киеве произошло курьезное ДТП - девушка-водитель въехала в служебный вход бизнес-центра, перепутав передачи.
В четверг ВОЗ подтвердила второй случай заражения Эболой в Сьерра-Леоне, где было объявлено о прекращении эпидемии в начале ноября. Ранее о новом случае заражения смертельно опасной лихорадкой в стране сообщили власти страны.
В прошлую пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила первый случай заражения смертельным вирусом Эбола в Сьерра-Леоне после объявления о полном прекращении эпидемии в Западной Африке.
Мировые СМИ пишут о нападении на отель в столице Буркина-Фасо Уагадугу, трагических результатах клинических испытаний нового лекарства во Франции, атаке на базу Африканского союза в Сомали, а также возвращении вируса лихорадки Эбола в Сьерра-Леоне.
На северо-западе Сьерра-Леоне скончалась пожилая женщина. После смерти у нее был обнаружен вирус Эбола. Больная лечилась дома, что, в свою очередь, вызывает опасения, что могут быть зафиксированы новые случаи заражения.
Всемирная организация здравоохранения обнародовала новые данные относительно заболевших вирусом Эболы - общее число лиц, пострадавших от вспышки лихорадки Эбола, составляет 24992 человека, в том числе 10365 летальных случаев.
Решение о помещении на карантин политик принял сам. По его словам, он чувствует себя хорошо, у него нет никаких признаков болезни. Согласно информации, врачи будут следить за состоянием всех сотрудников.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".