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Силы безопасности Буркина-Фасо ликвидировали троих напавших на кафе в Уагадугу, где погибли 17 человек. Трое мужчин подъехали к кафе "Стамбул" на машине около 21.30 по местному времени и открыли огонь по посетителям кафе, сидевшим на террасе.