Силы безопасности Буркина-Фасо ликвидировали троих напавших на кафе в Уагадугу, где погибли 17 человек. Трое мужчин подъехали к кафе "Стамбул" на машине около 21.30 по местному времени и открыли огонь по посетителям кафе, сидевшим на террасе.
Нападение на кафе могло быть терактом. Как заявил министр связи страны Реми Данджину, власти начали расследование. Трое напавших были ликвидированы, однако в кафе еще остаются люди, уточняется в сообщении.
Лейла Алауи ужинала в ресторане отеля, когда началось нападение. Тогда силы безопасности Буркина-Фасо стали выводить людей из здания, однако во время эвакуации фотограф получила множественные пулевые ранения.
Сообщается, что "премьер-министр Украины Арсений Яценюк дал немедленное поручение Министерству иностранных дел Украины в сотрудничестве с компетентными органами иностранных партнеров выяснить обстоятельства трагедии в Буркина-Фасо".
Сообщается, что "одна гражданка и ребенок вместе с супругом, гражданином другого государства, временно проживали в Уагадугу", "они были владельцами ресторана, который стал объектом нападения террористов".
В субботу, 16 января,в Украине начали снижаться цены на бензин, участники блокады Крыма сняли все блокпосты, в Буркина-Фасо в результате теракта погибло четверо украинцев, Австрия ограничивает действие Шенгена.
Мировые СМИ пишут о нападении на отель в столице Буркина-Фасо Уагадугу, трагических результатах клинических испытаний нового лекарства во Франции, атаке на базу Африканского союза в Сомали, а также возвращении вируса лихорадки Эбола в Сьерра-Леоне.
Как ранее сообщил министр безопасности страны Симон Компаоре, операция по освобождению захваченного боевиками отеля Splendid завершилась, трое боевиков – один араб и трое африканцев – были ликвидированы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".