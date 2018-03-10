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    Буркина Фасо

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 29
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    Атака на кафе в Буркина-Фасо. Появилось видео перестрелки
    Атака на кафе в Буркина-Фасо. Появилось видео перестрелки 
    10:03 14.08.2017
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    Силы безопасности Буркина-Фасо ликвидировали троих напавших на кафе в Уагадугу, где погибли 17 человек. Трое мужчин подъехали к кафе "Стамбул" на машине около 21.30 по местному времени и открыли огонь по посетителям кафе, сидевшим на террасе.
    Жительницы Республики Буркина Фасо.
    Смертельная атака на кафе в Буркина-Фасо: убиты трое напавших
    07:24 14.08.2017
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    Нападение на кафе могло быть терактом. Как заявил министр связи страны Реми Данджину, власти начали расследование. Трое напавших были ликвидированы, однако в кафе еще остаются люди, уточняется в сообщении.
    Последствия нападения террористов в Уагадугу в Буркина-Фасо.
    Марокканский фотограф скончалась от ранений при теракте в Буркина-Фасо
    04:12 19.01.2016
    78Атака террористов на отель в Буркина-Фасо
    Лейла Алауи ужинала в ресторане отеля, когда началось нападение. Тогда силы безопасности Буркина-Фасо стали выводить людей из здания, однако во время эвакуации фотограф получила множественные пулевые ранения.
    На месте теракта в Буркина-Фасо
    При теракте в Буркина-Фасо погиб девятилетний сын итальянца и украинки
    19:42 17.01.2016
    410Атака террористов на отель в Буркина-Фасо
    Согласно информации МИД Италии, жертвами теракта стали девятилетний Микель Сантоменна, имевший итальянское гражданство, его мать, тетя и бабушка – все граждане Украины.
    Арсений Яценюк. Архивное фото
    Яценюк поручил МИД выяснить обстоятельства гибели украинцев в Буркина-Фасо
    15:06 17.01.2016
    262Атака террористов на отель в Буркина-Фасо
    Сообщается, что "премьер-министр Украины Арсений Яценюк дал немедленное поручение Министерству иностранных дел Украины в сотрудничестве с компетентными органами иностранных партнеров выяснить обстоятельства трагедии в Буркина-Фасо".
    На месте теракта в Буркина-Фасо
    Погибшая в Буркина-Фасо украинская семья владела кафе, атакованное боевиками
    13:19 17.01.2016
    2316Атака террористов на отель в Буркина-Фасо
    Сообщается, что "одна гражданка и ребенок вместе с супругом, гражданином другого государства, временно проживали в Уагадугу", "они были владельцами ресторана, который стал объектом нападения террористов".
    Автозаправочная станция
    Хроника 16 января: бензин дешевеет, в Закарпатье вводят блокпосты
    12:04 17.01.2016
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    В субботу, 16 января,в Украине начали снижаться цены на бензин, участники блокады Крыма сняли все блокпосты, в Буркина-Фасо в результате теракта погибло четверо украинцев, Австрия ограничивает действие Шенгена.
    Более 30 заложников, включая министра, освобождены из отеля в Буркина-Фасо
    Шесть граждан Канады погибли во время захвата отеля в Буркина-Фасо
    10:57 17.01.2016
    260Атака террористов на отель в Буркина-Фасо
    Согласно сообщениям мониторинговой группы SITE, атаку на столичный отель в Буркина-Фасо непосредственно осуществила группировка "Аль-Мурабитун", в ноябре захватившая отель в столице Мали.
    Теракт в Буркина-Фасо
    Украинская семья с 9-летним ребенком погибла при теракте в Буркина-Фасо
    00:37 17.01.2016
    1391Атака террористов на отель в Буркина-Фасо
    Неизвестные в пятницу атаковали кафе, а затем захватили заложников в отеле Splendid в столице Буркина-Фасо Уагадугу, в котором часто селятся представители западных стран, в том числе сотрудники ООН.
    В столице Буркина-Фасо завершена операция по освобождению захваченного отеля
    В Буркина-Фасо завершена операция по освобождению захваченного отеля 
    20:43 16.01.2016
    291Атака террористов на отель в Буркина-Фасо
    В Буркина-Фасо 15 января неизвестные террористы атаковали кафе, а затем захватили заложников в отеле Splendid, где обычно останавливаются высокопоставленные представители западных стран.
    Министерство иностранных дел Украины
    МИД Украины выясняет, есть ли среди пострадавших в Буркина-Фасо украинцы
    20:19 16.01.2016
    34Атака террористов на отель в Буркина-Фасо
    Как сообщил в комментарии РИА Новости секретарь департамента консульской службы МИД Украины Евгений Игнатовский, касательно пострадавших граждан Украины пока официального подтверждения не получено.
    На месте теракта в Буркина-Фасо
    Жертвами нападения боевиков на отель в Буркина-Фасо стали 27 человек
    15:53 16.01.2016
    163Атака террористов на отель в Буркина-Фасо
    Силовикам удалось эвакуировать из отеля 150 человек, которым была оказана необходимая медицинская помощь. Среди находившихся в здании были представители 18 стран.
    На месте теракта в Буркина-Фасо
    Обзор ИноСМИ: заложники и жертвы в отеле Буркина-Фасо, возвращение Эболы
    14:46 16.01.2016
    239Атака террористов на отель в Буркина-Фасо
    Мировые СМИ пишут о нападении на отель в столице Буркина-Фасо Уагадугу, трагических результатах клинических испытаний нового лекарства во Франции, атаке на базу Африканского союза в Сомали, а также возвращении вируса лихорадки Эбола в Сьерра-Леоне.
    На месте теракта в Буркина-Фасо
    Захват отеля в Буркина-Фасо: заложники и штурм
    13:11 16.01.2016
    275Атака террористов на отель в Буркина-Фасо
    Группа вооруженных людей вечером в пятницу напала на ресторан в центре в столицы Буркина-Фасо города Уагудугу, а затем захватила популярный среди иностранцев отель Splendid.
    Более 30 заложников, включая министра, освобождены из отеля в Буркина-Фасо
    Жертвами нападения боевиков в столице Буркина-Фасо стали 22 человека
    12:51 16.01.2016
    50Атака террористов на отель в Буркина-Фасо
    Как ранее сообщил министр безопасности страны Симон Компаоре, операция по освобождению захваченного боевиками отеля Splendid завершилась, трое боевиков – один араб и трое африканцев – были ликвидированы.
    На месте теракта в Буркина-Фасо
    Операция по освобождению отеля в столице Буркина-Фасо завершилась
    11:09 16.01.2016
    1111Атака террористов на отель в Буркина-Фасо
    Сообщается, что по меньшей мере 126 заложников выведены из отеля, трое нападавших были ликвидированы. Также известно, что в данный момент проходит штурм другого отеля.
    На месте теракта в Буркина-Фасо
    Более 125 заложников выведены из захваченного боевиками отеля в Буркина-Фасо
    10:47 16.01.2016
    90Атака террористов на отель в Буркина-Фасо
    По данным представителя жандармерии, боевики заложили взрывчатые вещества на верхних этажах отеля, что затрудняет операцию по его освобождению. Известно, что трое нападавших были ликвидированы.
    На месте теракта в Буркина-Фасо
    На месте теракта в Буркина-Фасо 
    10:26 16.01.2016
    297Атака террористов на отель в Буркина-Фасо
    Неизвестные в пятницу атаковали кафе, а затем захватили заложников в расположенном рядом отеле Splendid в Уагадугу, где часто селятся представители западных стран, в том числе сотрудники ООН.
    На месте теракта в Буркина-Фасо
    Пожарные Буркина-Фасо нашли около 10 тел в ресторане у захваченного отеля
    07:43 16.01.2016
    177Атака террористов на отель в Буркина-Фасо
    По меньшей мере 63 заложника, среди которых 33 раненых, эвакуированы из захваченного террористами отеля в столице Буркина-Фасо. В числе освобожденных министр из состава правительства Буркина-Фасо.
    Флаг США
    Все дипломаты США в Буркина-Фасо находятся в безопасности - госдеп
    07:09 16.01.2016
    43Атака террористов на отель в Буркина-Фасо
    Представитель госдепартамента отметил, что дипмиссия "продолжит следить за ситуацией и предоставлять срочную помощь американским гражданам в случае необходимости".
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