По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
МВД наградило трех сотрудниц харьковского отделения "Укрпочты" за помощь в освобождении заложников во время захвата их помещения 30 декабря. Но на самом деле женщины с помощью двух заложников-мужчин самостоятельно обезвредили захватчика.
По информации полиции, около 16.50 (17.50 по Киеву) поступило сообщение о конфликте в лагере для беженцев. Когда полицейские прибыли на место, 41-летний гражданин Афганистана держал в заложниках пятилетнего мальчика, угрожая ему ножом.
Инцидент произошел в общине Арншванг в федеральной земле Бавария. По информации портала, 41-летний афганец взял мальчика из России в заложники и нанес ему смертельное ранение. Он также тяжело ранил его мать.
По информации пресс-службы партии "Успешная страна", в Ровенской области в селе Колоденка вооруженные люди захватили в заложники сторонников партии "Успешная страна". Заблокированы около 30 человек, один человек избит.
По информации МИД, второго марта 2017 года благодаря усилиям украинских дипломатов ливийскими властями были освобождены из-под стражи четыре гражданина Украины – члены экипажа задержанного в июне 2016 года судна Temeteron.
По словам представителя Пентагона Джеффа Дэвиса, боевики осуществляли попытки помешать воздушным ударам и беспилотникам разведки. Джихадисты поджигали нефтяные ямы и автомобильные покрышки, чтобы из-за густого дыма нельзя было определить их позиции и передвижения.
Согласно информации, инцидент начался с вооруженного угона автомобиля. Через какое-то время полиция обнаружила предполагаемый угнанный транспорт, оставленный злоумышленниками, которые убежали в ресторан.
Служба безопасности Украины сообщила, что освободила заложников, которых захватили на турецком судне Mehmet Unlu, находящегося в порту "Южный". Пятерых пострадавших доставили в больницу, захватчиков передали полиции.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
Двое вооруженных людей удерживают в заложниках 170 человек в отеле Radisson Hotel Bamako в столице Мали. Отель пользуется популярностью среди граждан стран Запада, в том числе среди сотрудников французской авиакомпании Air France.
Служба безопасности Украины сообщила, что освободила заложников, которых захватили на турецком судне Mehmet Unlu, находящегося в порту "Южный". Пятерых пострадавших доставили в больницу, захватчиков передали полиции.