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    заложники

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 62
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    На месте захвата заложников в Калифорнии
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
    2296
    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Первые кадры с места захвата заложников в Калифорнии. Видео
    В интернете появились первые кадры с места захвата заложников в Калифорнии 
    03:11 10.03.2018
    304
    Полиция не располагает информацией о состоянии заложников в доме ветеранов в Юнтвиле (штат Калифорния), заявил представитель местной полиции Крис Чайлд.
    В Кривом Роге бандиты, не дождавшись выкупа, убили заложника
    Полиция задержала преступников, убивших заложника в Кривом Роге
    05:15 11.02.2018
    559Криминальные войны в Украине
    По информации полиции, в похищении и убийстве 20-летнего парня подозревается мужчина, который ранее отбывал срок за мошенничество. Еще двое человек подозреваются в соучастии.
    Елена Дьяченко
    По закону. И вдруг заложники стали военнопленными - Дьяченко
    16:45 24.01.2018
    870Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Как отметила политэксперт Елена Дьяченко, согласно логике принятого закона о реинтеграции Донбасса, удерживаемые сторонами конфликта люди являются военнопленными, а не заложниками, и судить их нельзя.
    Полиция Украины
    Спасибо, до свидания. Как полиция присваивает себе чужие заслуги
    19:42 04.01.2018
    1294Криминальные войны в Украине
    МВД наградило трех сотрудниц харьковского отделения "Укрпочты" за помощь в освобождении заложников во время захвата их помещения 30 декабря. Но на самом деле женщины с помощью двух заложников-мужчин самостоятельно обезвредили захватчика.
    Захват Укрпочты в Харькове
    Полиция сообщила, за что был ранее судим "харьковский террорист"
    01:05 31.12.2017
    468Захват здания "Укрпочты" в Харькове
    По словам начальника управления полиции в Харьковской области Олега Беха, житель города Харькова, захвативший отделение почты, уже привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления.
    Ситуация в населенных пунктах Гладосово и Травневое под Горловкой
    Из зоны АТО: жители Гладосово и Травневое в заложниках "Айдара"
    14:47 28.11.2017
    4135Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Международное гуманитарное право предписывает защиту мирного населения во время вооруженного конфликта, гуманное обращение без всяких дискриминаций.
    Штурм полиции в львовской психбольнице
    Захват заложников в психбольнице: полиция не поняла, кто преступник
    07:55 07.08.2017
    499Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    Спецкор Голоса Столицы во Львове Андрей Галицкий сообщил, что при задержании психически больного, захватившего 76 заложников, полицейским пришлось защищаться столами и стульями.
    На месте убийства 5-летнего ребенка в Германии
    Афганский гражданин убил ребенка, мать-россиянка ранена - полиция Баварии
    06:29 04.06.2017
    603Мигранты штурмуют ЕС
    По информации полиции, около 16.50 (17.50 по Киеву) поступило сообщение о конфликте в лагере для беженцев. Когда полицейские прибыли на место, 41-летний гражданин Афганистана держал в заложниках пятилетнего мальчика, угрожая ему ножом.
    Мужчина из Афганистана убил 5-летнего мальчика из России в ФРГ
    Мужчина из Афганистана убил 5-летнего мальчика из России в ФРГ
    01:23 04.06.2017
    350Мигранты штурмуют ЕС
    Инцидент произошел в общине Арншванг в федеральной земле Бавария. По информации портала, 41-летний афганец взял мальчика из России в заложники и нанес ему смертельное ранение. Он также тяжело ранил его мать.
    Нигерийская девочка, освобожденная из плена группировки Боко Харам. Архивное фото
    Боевики "Боко Харам" отпустили более 80 школьниц, похищенных в Нигерии
    23:44 06.05.2017
    181
    По словам неназванного источника, освобождение школьниц последовало за переговорами между представителями экстремистской группировки и правительством.
    В Ровенской области бойцы Айдара взяли в заложники активистов Успешной страны
    Бойцы "Айдара" взяли в заложники активистов "Успешной страны" - партия
    22:51 24.03.2017
    1740
    По информации пресс-службы партии "Успешная страна", в Ровенской области в селе Колоденка вооруженные люди захватили в заложники сторонников партии "Успешная страна". Заблокированы около 30 человек, один человек избит.
    Министерство иностранных дел Украины
    МИД Украины: четверо граждан - членов экипажа Temeteron освобождены в Ливии
    18:35 03.03.2017
    121
    По информации МИД, второго марта 2017 года благодаря усилиям украинских дипломатов ливийскими властями были освобождены из-под стражи четыре гражданина Украины – члены экипажа задержанного в июне 2016 года судна Temeteron.
    Заключенные одной из тюрем в США захватили в заложники охранников. Видео
    Заключенные одной из тюрем в США захватили в заложники охранников 
    00:44 02.02.2017
    129
    Заключенные захватили в заложники несколько охранников в тюрьме строгого режима в американском штате Делавэр, сообщили СМИ со ссылкой на представителей местных властей.
    Ситуация в Мосуле
    ИГ используют жителей Мосула в качестве живого щита – Пентагон
    03:37 19.10.2016
    230Военная кампания против "Исламского государства"
    По словам представителя Пентагона Джеффа Дэвиса, боевики осуществляли попытки помешать воздушным ударам и беспилотникам разведки. Джихадисты поджигали нефтяные ямы и автомобильные покрышки, чтобы из-за густого дыма нельзя было определить их позиции и передвижения.
    Захват заложников в американском городе Лейкленд (штат Флорида)
    Полиция задержала подозреваемых во взятии заложников в "Макдональдсе" - СМИ
    00:11 09.10.2016
    176
    Полиция сообщила, что задержала троих подозреваемых, которые пытались спрятаться от офицеров в "Макдональдсе", а находившимся там заложникам удалось выбраться.
    Захват заложников в Макадональдс в американском городе Лейкленд (штат Флорида)
    В США вооруженные люди ворвались в "Макдональдс" и взяли заложников - СМИ
    21:06 08.10.2016
    258
    Согласно информации, инцидент начался с вооруженного угона автомобиля. Через какое-то время полиция обнаружила предполагаемый угнанный транспорт, оставленный злоумышленниками, которые убежали в ресторан.
    В Одессе произошла стрельба и захват заложников в гостинице
    В Одессе произошли стрельба и захват заложников в гостинице
    00:17 07.09.2016
    1430Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре
    По информации полиции, в гостинице произошел корпоративный конфликт между охранными фирмами, представляющими разных собственников. На данный момент задержаны около 20 человек.
    Турецкое судно в территориальных водах Украины, на котором были захвачены заложники
    Бунт на турецком корабле под Одессой: поножовщина и захват заложников
    07:35 06.09.2016
    1067Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре
    Специальный корреспондент из Одессы Александр Тарасенко в эфире ГС сообщил подробности бунта на турецком судне с поножовщиной и захватом заложников. ЧП произошло возле порта "Южный".
    СБУ опубликовала кадры спецоперации по освобождению заложников в Южном. Видео
    СБУ опубликовала кадры спецоперации по освобождению заложников в "Южном" 
    05:14 06.09.2016
    483
    Служба безопасности Украины сообщила, что освободила заложников, которых захватили на турецком судне Mehmet Unlu, находящегося в порту "Южный". Пятерых пострадавших доставили в больницу, захватчиков передали полиции.
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    На месте захвата заложников в Калифорнии
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
    2296
    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    В Кривом Роге бандиты, не дождавшись выкупа, убили заложника
    Полиция задержала преступников, убивших заложника в Кривом Роге
    05:15 11.02.2018
    559
    По информации полиции, в похищении и убийстве 20-летнего парня подозревается мужчина, который ранее отбывал срок за мошенничество. Еще двое человек подозреваются в соучастии.
    Первые кадры с места захвата заложников в Калифорнии. Видео
    В интернете появились первые кадры с места захвата заложников в Калифорнии 
    03:11 10.03.2018
    304
    Полиция не располагает информацией о состоянии заложников в доме ветеранов в Юнтвиле (штат Калифорния), заявил представитель местной полиции Крис Чайлд.
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