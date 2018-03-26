Хозяйке на заметку. Что делать, если вас взяли в заложники

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

На юге Франции в городе Треб 23 марта неизвестный захватил заложников в супермаркете. Французские СМИ сообщили, что перед нападением на супермаркет вооруженный мужчина из автомобиля открыл огонь по полицейских, ранив одного. После этого он ворвался в супермаркет, в котором захватил заложников.

Нападающий заявил, что причастен к террористической группировке ИГИЛ и потребовал освобождения Салаха Абдеслама, одного из организаторов теракта в Париже 13 марта 2015 года. Полиции удалось установить, что преступник, кроме огнестрельного оружия, имел несколько гранат.

В рамках спецоперации правоохранителям удалось освободить всех заложников, однако двое из них были ранены. Еще двух — нападающий убил.

ERIC CABANIS / AFP Захват заложников во Франции

Злоумышленник во время спецоперации был убит. Установлено, что он — уроженец Марокко, и ему примерно 30 лет.

Подробнее о подобных террористических актах и о том, как действовать, если стал заложником преступника, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що робити, якщо опинився у супермаркеті, наприклад, і став заручником нападника?

— Я хотів би сказати, що ситуація абсолютно жахлива, і я якраз би сказав, що жодним чином не можна користуватись якимись штампами, міркуючи, що вони всі мають однакові обставини приблизно. Насправді виконавці завжди різні, і тому передбачити їхню поведінку, ступінь конфліктності, спроможність йти до кінця, не рахуючи людські жертви і т.д. — вони кожний раз абсолютно відрізняються. Тобто насправді треба розуміти, що немає якихось універсальних рецептів. Але, з іншого боку, є абсолютно однакові проблеми, які можна якимось чином врахувати. В першу чергу, треба розуміти, що, на жаль, можуть бути абсолютно різні об’єми, де знаходяться люди. Тут захоплення було у супермаркеті, і сам злочинець діяв в достатньо великому просторі. Це давало можливість іншим людям, які не були в полі зору злочинців, все ж таки розсередитись і сховатись, і треба у такій ситуації надзвичайно намагатись кудись відповзти, сховатися, але при цьому намагатись хоч у якийсь спосіб повідомити поліцію про страшну ситуацію, в якій ви опинились.

Намагатись втекти варто в будь-якому випадку?

— Я хочу сказати, що треба зрозуміти, що подібні ситуації, коли є людина озброєна, здатна на будь-який крок, жодним чином не можна робити кроки, вдаючи з себе героя і намагаючись в якісь перемовини вступити або щось, оскільки досвід показує, що, як правило, в цій стадії немає розуміння і почати таку розмову – це, скажімо, справа фахівців, професійних медіаторів, які існують в правоохоронній системі в кожній державі, але не намагатись самому лізти, бо будь-яка спромога ваша в якійсь, можливо, в абсолютно оптимістичному сценарії, з вашої точки зору, сценарію зконтактуватись з терористом, вона може мати абсолютно іншу думку, він може почати одразу стрілянину або інше насильство.

Тобто не говорити, не заспокоювати?

— Абсолютно ні. Особливо треба зрозуміти, що коли сама ситуація тільки виникає, то сам він знаходиться в стані такого психологічного колапсу, оскільки він один чи кілька терористів, вони ж не можуть одразу прорахувати, як взагалі буде розвиватись ситуація, в яку сторону вона зрушиться, наскільки швидко можуть з’явитись правоохоронці, які там конструктиві властивості самої будівлі, звідки може виникнути загроза, у них все це в голові. І тому, коли вони бачать перед собою живі мішені, я страшні слова кажу, то вони можуть навіть почати стріляти і створити таку психічну напругу в сторону тих, хто знаходиться під рукою, і треба це врахувати.

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Якщо теракт відбувається в приміщенні, то де ховатись?

— Звичайно, найкращий варіант – це опинитись в якомусь відокремленому приміщенні, яке має запорні пристрої на дверях, і намагатись там, можливо, десь сховатись. З іншого боку, не завжди така можливість є. Якщо якийсь великий торгівельний зал, наприклад, там є просто торгове обладнання, інші високі якісь предмети, за якими можна сховатись і, в той же час, все ж таки по голосах, по інших якихось звуках відчувати, що відбувається на самій площині. Казати відносно, наприклад, ситуації захоплень заручників в банках, це інша річ. Там, як правило, дуже локалізовано простір, і там існувати складно, і там, як правило, інша мотивація злочину.

Зазвичай, які місця стають об’єктами атаки терористів?

— Дуже показова ситуація на півдні Франції. Там практично людина по своїх якихось обставинах тікаючи від поліції, відкрила по ним вогонь і, зрозумівши, що її зараз будуть затримувати, це випадкова ситуація, коли залітає в приміщення, де були люди, і я не думаю, що це був великий супермаркет, і саме містечко невелике, і тому достатня раптова ситуація виникла. Тобто не пограбування банків, де акція заздалегідь планується, і самі заручники розглядаються як необхідний елемент, до речі, перемовин, щоб втекти з банку і т.д. Ця раптовість, ситуація сама страшна насправді, тому що злочинець або група злочинців не можуть мати заздалегідь підготовленого плану на подібну ситуацію. Вони будуть діяти абсолютно абсурдно, тому що в них в цей час голова просто закипає від невизначеності і непрорахування подальшого розвитку ситуації, і тут не треба вступати в зайві суперечки, не намагатись створювати конфлікту навіть поглядом, фразою, бо подібне з боку заручників може стати роковою помилкою. Це треба розуміти. Я абсолютно професійно, на жаль, про це говорю.

Напомним, ранее спецкор из Харькова Виталий Лабскир сообщал, что мужчину, взявшего заложников в Харькове, нейтрализовали стулом.