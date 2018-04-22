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    Стрельба, заложница, спецназ. Голливудский боевик в селе на Винничине

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (376)

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    В Винницкой области вызвали полицию семье, в которой муж взял жену в заложники. Спецназовцы прилетели на вертолете, но к месту происшествия доехали на... школьном автобусе. Была перестрелка. В полиции рассказали жуткие подробности.
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    Спецоперация полиции в Винницкой области
    Нацполиция Винницкой области

    РИА Новости Украина

    ЧП произошло в среду, 18 апреля 2018 года, около 14.30 в селе Вербка Чечельницкого района. По телефону спецлинии полиции "102" поступило сообщение от 49-летней жительницы о насилии в семье, пишет издание 20 минут.

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    "На место происшествия немедленно прибыли сотрудники сектора реагирования патрульной полиции. Выяснилось, что в доме пьяный мужчина угрожает женщине ружьем. Полицейским удалось вывести женщину из дома. Она не пострадала. Когда дебошир увидел полицейских, открыл стрельбу в их сторону. В ответ полицейский применил табельное огнестрельное оружие и ранил злоумышленника в ногу", — говорят в отделе коммуникации полиции Винницкой области.

    После этого 50-летний мужчина забаррикадировался в доме. Полицейские проводили переговоры, пытаясь убедить его выйти из дома и добровольно сдать оружие. Но это не действовало на мужчину и он отказался.

    В результате для задержания вооруженного гражданина начальник винницкой областной полиции Юрий Педос ввел спецоперацию "Гром".

    Нацполиция Винницкой области
    Спецоперация полиции в Винницкой области

    В полиции отмечают, что по решению руководства Нацполиции и МВД Украины к проведению спецоперации привлекли спецподразделение КОРД.

    "Спецназовцы оперативно провели штурм здания, перед этим убедившись, что в доме, кроме злоумышленника, больше никого нет. Применив меры физического воздействия, полицейские задержали злоумышленника, у него изъяли оружие. После чего ему была оказана медицинская помощь", — говорят в отделе коммуникации полиции Винницкой области.

    Нацполиция Винницкой области
    Спецоперация полиции в Винницкой области

    "Удаленное село Винницкой области. Неадекватный мужчина взял в заложники жену. Полиция прибывает на вызов, перестрелка. Жену удалось освободить. Мужчина забаррикадировался в доме". Так начинался пост председателя Нацполиции Украины Сергея Князева, который он опубликовал в среду, 18 апреля 2018 года, поздно вечером в Facebook.

    Стоит отметить, что для операции администрация района предоставила школьный автобус, на котором доставили спецназовцев к месту ЧП.

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    "Но снова на школьном автобусе. Как в 2014-м на востоке, когда останавливали русских… дежавю. Думаю, что вскоре в каждом областном спецподразделении уже будет свой транспорт", — отмечает Князев.

    Нацполиция Винницкой области
    Спецоперация полиции в Винницкой области

    Сейчас на месте чрезвычайного происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Проводятся первоочередные следственные действия. Следователи по факту открыли уголовное производство по ст. 348 УК Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

    Нацполиция Винницкой области
    Спецоперация полиции в Винницкой области

    19 апреля во время проведения обыска в домовладении полицейские изъяли четыре тротиловые шашки и электродетонатор. Изъятое отправлено на экспертизу. Ведется продолжается.

    Нацполиция Винницкой области
    Спецоперация полиции в Винницкой области
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